Источники сообщили о задержании министра труда Северной Осетии

13 сентября 2024, 13:44

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Силовики задержали главу Минтруда Северной Осетии Алину Айдарову и нескольких сотрудников министерства, сообщили источники.

Силовики задержали министра труда и соцразвития Северной Осетии Алину Айдарову. Причиной могло стать расследование возможных махинаций с бюджетными деньгами, выделенными на детский отдых, сообщает сегодня со ссылкой на свой источник «Сапа».

Помимо Айдаровой, оперативники ФСБ задержали еще нескольких сотрудников министерства, пишет "ОсНова". По данным издания, в отношении задержанных сотрудников возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ ("превышение должностных полномочий").

По информации источников, сегодня утром силовики пришли с обысками к нескольким высокопоставленным сотрудникам министерства, сообщает анонимный телеграм-канал "Осетия - [æ]".

Управление СКР по Северной Осетии, по состоянию на 13.43 мск, не сообщило на своем сайте о расследовании этого уголовного дела.

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