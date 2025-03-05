Алина Айдарова получила условный срок

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Бывшая министр труда и соцразвития Северной Осетии Алина Айдарова признана виновной в превышении полномочий и приговорена к трем годам лишения свободы условно.

Как писал "Кавказский узел", 13 сентября 2024 года силовики задержали министра труда и соцразвития Северной Осетии Алину Айдарову и нескольких сотрудников министерства. На следующий день в суде сообщили, что Айдарова арестована на месяц, до 11 октября. Однако уже к 28 сентября она была отпущена из-под стражи под домашний арест. В январе дело дошло до суда.

Ленинский райсуд Владикавказа признал бывшую министра труда и соцразвития Северной Осетии Алину Айдарову виновной в превышении должностных полномочий и приговорил ее к трем годам условно с испытательным сроком в один год. Она также лишена права в течение года занимать государственные должности на срок один год, сообщила прокуратура Северной Осетии.

Суд установил, что Айдарова, вступив в сговор с предпринимателем и должностными лицами подведомственных ей учреждений, заключила госконтракты на закупку подарочных комплектов для семей с новорожденными детьми на общую сумму 50 млн рублей. Контракт был заключен с единственным поставщиком без реализации конкурентных процедур. С обвиняемой было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. "Уголовное дело в отношении соучастников выделено в отдельное производство", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

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