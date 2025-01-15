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13:19, 15 января 2025

Дело министра труда Северной Осетии дошло до суда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывшая министр труда и соцразвития Северной Осетии Алина Айдарова обвинена в превышении полномочий при заключении госконтрактов.

Как писал "Кавказский узел", 13 сентября 2024 года силовики задержали министра труда и соцразвития Северной Осетии Алину Айдарову и нескольких сотрудников министерства. На следующий день в суде сообщили, что Айдарова арестована на месяц, до 11 октября. Однако уже к 28 сентября она была отпущена из-под стражи под домашний арест.

По данным прокуратуры, в 2022-2023 году министерство заключило с единственным поставщиком 53 госконтракта на поставку товаров на общую сумму свыше 35 млн рублей. При этом конкурентных способов определения поставщика не применялось, сообщило ведомство.

Дело Айдаровой 13 января поступило в Ленинский районный суд Владикавказа. Сегодня материалы дела переданы судье. Дата ближайшего заседания не указана. Айдарова обвиняется по ст. 286, ч. 3 п. "г" УК России (превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), следует из картотеки на сайте суда.

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Автор: "Кавказский узел"

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