Дело министра труда Северной Осетии дошло до суда

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Бывшая министр труда и соцразвития Северной Осетии Алина Айдарова обвинена в превышении полномочий при заключении госконтрактов.

Как писал "Кавказский узел", 13 сентября 2024 года силовики задержали министра труда и соцразвития Северной Осетии Алину Айдарову и нескольких сотрудников министерства. На следующий день в суде сообщили, что Айдарова арестована на месяц, до 11 октября. Однако уже к 28 сентября она была отпущена из-под стражи под домашний арест.

По данным прокуратуры, в 2022-2023 году министерство заключило с единственным поставщиком 53 госконтракта на поставку товаров на общую сумму свыше 35 млн рублей. При этом конкурентных способов определения поставщика не применялось, сообщило ведомство.

Дело Айдаровой 13 января поступило в Ленинский районный суд Владикавказа. Сегодня материалы дела переданы судье. Дата ближайшего заседания не указана. Айдарова обвиняется по ст. 286, ч. 3 п. "г" УК России (превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), следует из картотеки на сайте суда.

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