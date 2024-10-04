Советник главы Северной Осетии заочно арестована

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Госсоветник главы Северной Осетии Лариса Туганова заочно арестована на два месяца по подозрению в организации "противоправной схемы" с госконтрактами, сообщили в МВД.

Как писал "Кавказский узел", 13 сентября силовики задержали министра труда и соцразвития Северной Осетии Алину Айдарову и нескольких сотрудников министерства. Айдарова была арестована на месяц, до 11 октября, но 28 сентября стало известно, что ее и сотрудницу отдела организации матобеспечения, госзакупок и комплексной безопасности Ирину Бугулову перевели под домашний арест по ходатайству следователей.

Уголовное дело расследуется по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий группой лиц по предварительному сговору), предусматривающей от трех до 10 лет лишения свободы. По версии следователей, с января 2022 года по май 2023 года чиновники министерства в нарушение закона заключили с единственным поставщиком 53 госконтракта на поставку товаров на сумму свыше 35 миллионов рублей.

Государственный советник главы Северной Осетии Лариса Туганова заочно арестована по подозрению в организации "противоправной схемы" с госконтрактами, сообщили в МВД Северной Осетии.

"Установлена организатор противоправной схемы из числа должностных лиц министерства труда и социального развития. В настоящее время гражданке 1958 года рождения судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - цитирует сегодня заявление ведомства ТАСС.

Лариса Туганова с 2005 по 2015 годы находилась в должности министра труда и социального развития республики, пишет агентство.

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