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11:53, 11 июня 2026

Пострадавшим после атаки БПЛА в Краснодаре не потребовалась госпитализация

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Медики оказали на месте помощь двоим пострадавшим при атаке БПЛА на Краснодар, госпитализация им не потребовалась. "Медицинскую помощь двум пострадавшим оказали на месте, госпитализация не потребовалась", - говорится в сообщении в телеграм-канале оперштаба Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью в Краснодаре в ходе атаки БПЛА загорелись две квартиры многоэтажного дома, были травмированы двое жильцов. Еще один человек пострадал в Северском районе края. Также в ходе атаки на Северский район Кубани произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Афипский.

Помимо многоквартирного дома в Краснодаре был поврежден также бизнес-центр. "В Центральном округе серьезные повреждения получили многоквартирный дом и соседний с ним бизнес-центр. Помещения и территории обследованы на предмет осколков беспилотника. Спасатели помогают убирать опасные конструкции. Потом начнут поквартирный обход для оценки ущерба", - говорится в посте оперативного штаба. 

Кроме того, шесть домовладений получили повреждения в Северском районе Краснодарского края. "Обломки БПЛА в самом (поселке Афипский) упали на территории 4 домовладений. Повреждения зафиксированы в трех из них - в основном, это выбитые окна и двери строений, в одном - горел сарай. Также обломки беспилотников упали на территории СНТ "Нефтяник", в том числе во дворах 7 домовладений. В трех из них есть повреждения - пострадали навесы, кровля, двери и окна", - говорится в сообщении. 

Напомним, что жители поселков Афипский и Ильский в Северском районе Кубани, где расположены нефтеперерабатывающие заводы, регулярно страдают от атак дронов. Один из недавних пожаров, вызванных налетом БПЛА, произошел на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в середине марта.

В аэропорту Краснодара задержан вылет и прилет более 40 рейсов

Вылет и прилет 41 рейса задерживается в аэропорту Краснодара, следует из данных онлайн-табло на 11.30 мск. Так, на вылет задержаны 19 рейсов: четыре в Москву, по два в Санкт-Петербург, Новосибирск и Стамбул, а также в Челябинск, Анталью, Новосибирск, Ташкент, Екатеринбург, Тбилиси, Сургут, Казань и Махачкалу.

На прилет задерживаются еще 22 рейса. В том числе шесть из Москвы, по три из Санкт-Петербурга и Новосибирска, два из Антальи, а также из Ташкента, Челябинска, Махачкалы, Екатеринбурга, Казани, Сургута, Хургады, Новосибирска и Стамбула.

Отметим, что Росавиация сняла ограничения работы аэропорта Краснодара сегодня 09.20 мск, следует из сообщения в телеграм-канале представителя ведомства.

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