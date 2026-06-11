Пострадавшим после атаки БПЛА в Краснодаре не потребовалась госпитализация

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Медики оказали на месте помощь двоим пострадавшим при атаке БПЛА на Краснодар, госпитализация им не потребовалась. "Медицинскую помощь двум пострадавшим оказали на месте, госпитализация не потребовалась", - говорится в сообщении в телеграм-канале оперштаба Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью в Краснодаре в ходе атаки БПЛА загорелись две квартиры многоэтажного дома, были травмированы двое жильцов. Еще один человек пострадал в Северском районе края. Также в ходе атаки на Северский район Кубани произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Афипский.

Помимо многоквартирного дома в Краснодаре был поврежден также бизнес-центр. "В Центральном округе серьезные повреждения получили многоквартирный дом и соседний с ним бизнес-центр. Помещения и территории обследованы на предмет осколков беспилотника. Спасатели помогают убирать опасные конструкции. Потом начнут поквартирный обход для оценки ущерба", - говорится в посте оперативного штаба.

Кроме того, шесть домовладений получили повреждения в Северском районе Краснодарского края. "Обломки БПЛА в самом (поселке Афипский) упали на территории 4 домовладений. Повреждения зафиксированы в трех из них - в основном, это выбитые окна и двери строений, в одном - горел сарай. Также обломки беспилотников упали на территории СНТ "Нефтяник", в том числе во дворах 7 домовладений. В трех из них есть повреждения - пострадали навесы, кровля, двери и окна", - говорится в сообщении.

Напомним, что жители поселков Афипский и Ильский в Северском районе Кубани, где расположены нефтеперерабатывающие заводы, регулярно страдают от атак дронов. Один из недавних пожаров, вызванных налетом БПЛА, произошел на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в середине марта.

В аэропорту Краснодара задержан вылет и прилет более 40 рейсов

Вылет и прилет 41 рейса задерживается в аэропорту Краснодара, следует из данных онлайн-табло на 11.30 мск. Так, на вылет задержаны 19 рейсов: четыре в Москву, по два в Санкт-Петербург, Новосибирск и Стамбул, а также в Челябинск, Анталью, Новосибирск, Ташкент, Екатеринбург, Тбилиси, Сургут, Казань и Махачкалу.

На прилет задерживаются еще 22 рейса. В том числе шесть из Москвы, по три из Санкт-Петербурга и Новосибирска, два из Антальи, а также из Ташкента, Челябинска, Махачкалы, Екатеринбурга, Казани, Сургута, Хургады, Новосибирска и Стамбула.

Отметим, что Росавиация сняла ограничения работы аэропорта Краснодара сегодня 09.20 мск, следует из сообщения в телеграм-канале представителя ведомства.