Кавказский узел

15:00, 14 марта 2026

Потушен пожар на Афипском нефтезаводе

На Афипском нефтеперерабатывающем заводе потушен пожар, который начался после атаки беспилотников. В Анапе и Краснодаре найдены обломки БПЛА, отчитались власти.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью в порту "Кавказ" во время атаки беспилотников пострадали три человека, они госпитализированы, сообщил оперштаб Кубани. Также произошел пожар на Афипском нефтезаводе.

На Афипском нефтеперерабатывающем заводе ликвидировано возгорание, возникшее "из-за падения обломков БПЛА", отчитался в своем телеграм-канале оперштаб Кубани. "В результате происшествия пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Двое пострадавших отказались от госпитализации

По уточненной информации властей, после "атаки БПЛА на порт «Кавказ»" в Темрюкском районе госпитализировали одного человека, а не трех. "Он находится под наблюдением врачей в средней степени тяжести. Еще двое пострадавших отказались от госпитализации", - пояснил оперштаб.

Обломки беспилотников найдены в двух муниципалитетах, там пострадавших нет, сообщили власти. "В х. Чекон Анапы фрагменты беспилотника упали на территории частного дома. В пристройке выбило окна. Также обломки БПЛА обнаружили на окраине Краснодара в поле. К повреждениям это не привело", - отмечается в публикации.

Напомним, от атак дронов регулярно страдают жители поселков Афипский и Ильский в Северском районе Кубани, где расположены нефтеперерабатывающие заводы. Так, 14 декабря 2025 года власти сообщили, что во время атаки дронов "обломки БПЛА" повредили пять частных домов в поселке Афипском. 1 декабря в результате атаки беспилотников были повреждены 19 домов и вышка сотовой связи в поселке Ильском.

Сами нефтезаводы также неоднократно подвергались атакам беспилотников. В частности, 17 февраля после атаки БПЛА произошел пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе.

29 ноября 2025 года в результате воздушной атаки на заводе в поселке Афипском произошел пожар, работники были эвакуированы. В тот же день пожар был потушен.

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

Автор: "Кавказский узел"

