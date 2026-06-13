Кадыров получил почетную грамоту Минобороны России

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Приказом министра обороны России глава Чечни Рамзан Кадыров награжден почетной грамотой.

Как писал "Кавказский узел", в декабре прошлого года директор Росгвардии Виктор Золотов наградил главу Чечни медалью "За боевое отличие".

Глава Чечни Рамзан Кадыров награжден почетной грамотой министерства обороны Российской Федерации, об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель правительства республики Магомед Даудов в своем телеграм-канале 12 июня.

Даудов отметил, что почетную грамоту Кадырову вручили "за оказанное содействие в решении задач, возложенных на вооруженные силы России". При этом глава правительства Чечни уточнил, что Кадыров "вносит большой вклад в достижение целей специальной военной операции".

Рамзан Кадыров имеет более 85 наград и званий. Одну из последних своих наград, медаль за вклад в развитие фермерства, он получил в октябре 2025 года, говорится в справке "Кавказского узла" "Кадыров и его награды". В первую чеченскую кампанию (1994-1996 годы) Рамзан Кадыров воевал на стороне сепаратистов, говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказском узлом".

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