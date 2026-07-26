Новая группа бойцов вылетела из Грозного в зону СВО
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Очередная группа бойцов, прошедших подготовку в Российском университете спецназа, вылетела из аэропорта Грозного в зону военной операции.
Как писал "Кавказский узел", власти Чечни регулярно рапортуют об отправке групп бойцов из республики в зону проведения военной операции на Украине, последний такой отчет был опубликован 7 июля.
Новая группа бойцов, прошедших подготовку в Российском университете спецназа, отправилась из Чечни в зону военной операции, сообщил сегодня глава республики Рамзан Кадыров. «Их построение состоялось на территории международного аэропорта Грозный», — сообщил он в своем Telegram-канале.
К посту прикреплен ролик, на котором показана группа бойцов на летном поле. У них в руках как минимум два флага Чечни с портретами Ахмата Кадырова, флаг России и два флага СССР.
Как следует из видео, бойцов провожал председатель правительства ЧР, начальник Регионального оперативного штаба по проведению СВО Магомед Даудов.
Напомним, из Чечни для участия в боях на Украине направлены 70520 бойцов, из них 24500 - добровольцы, в зоне боевых действий находятся 14 тысяч бойцов, заявил 25 марта глава правительства республики Магомед Даудов. Регулярные отчеты властей Чечни об отправке групп бойцов в зону военной операции вызывают сомнения в том, что все они едут участвовать в боях добровольно, указали пользователи соцсети.
Данные про общее число отправленных из Чечни с 24.02.2022 года силовиков не учитывают числа выбывших военных, находящихся на казарменном положении, в отгулах или уехавших из зоны боевых действий в рамках ротации. На фоне спекуляций на большом числе отправленных силовиков, с ноября 2022 года каждое свое сообщение об отправке очередной группы Кадыров сопровождает призывом обратиться в мэрию Грозного и записаться добровольцем. При этом глава Чечни регулярно заявляет о том, что поток добровольцев не снижается и что проблем с их набором нет.
"Кавказский узел" также писал, что добровольцы, прибывшие в Чечню для заключения военного контракта, 14 января 2025 года пожаловались, что их неделями держат взаперти, чтобы отправить в зону военной операции вместо откупившихся от службы местных жителей. По данным правозащитников, в Чечне практикуется принуждение к подписанию контрактов, и силовики могут создать "обменный фонд" из прибывших добровольцев из других регионов, которые будут заключать контракты вместо местных.
Российский университет спецназа – организованный Рамзаном Кадыровым учебный центр в Гудермесе, где проводится подготовка добровольцев для отправки в зону военных действий и базируется спецназ "Ахмат". "Кавказский узел" подготовил справку "Чему учат в университете спецназа имени Путина в Чечне".
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