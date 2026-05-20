19:51, 20 мая 2026

Пользователи соцсети усомнились в добровольности заключения контрактов с Минобороны в Чечне

Добровольцы из Чечни перед отправкой на Украину. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Регулярные отчеты властей Чечни об отправке групп бойцов в зону военной операции вызывают сомнения в то, что все из них едут участвовать в боях добровольно, указали пользователи соцсети.

Как писал "Кавказский узел", власти Чечни регулярно рапортуют об отправке групп военных из республики в зону боев на Украине, последний такой отчет Рамзан Кадыров опубликовал 17 мая. Из Чечни для участия в боях на Украине направлены 70520 бойцов, из них 24500 - добровольцы, в зоне боевых действий находятся 14 тысяч бойцов, заявил 25 марта глава правительства республики Магомед Даудов.

Данные про общее число отправленных из Чечни силовиков не учитывают выбывших военных, находящихся на казарменном положении, в отгулах или уехавших из зоны боевых действий в рамках ротации. При этом с ноября 2022 года каждый отчет об отправке очередной группы Кадыров сопровождает призывом обратиться в мэрию Грозного и записаться добровольцем, а также регулярно подчеркивает, что поток добровольцев не снижается и проблем с их набором нет. Также он регулярно сообщает, что среди добровольцев много жителей других регионов России.

Запись об отправке новой группы бойцов из аэропорта Грозного в зону военной операции вызвала дискуссию на странице "Кавказского узла" в Facebook*. Все она набрала к 18.55 мск 328 комментариев. В дискуссии участвовали пользователи из разных стран и регионов, высказывая отношение к участию чеченских подразделений в войне и к политике российских властей. 

Пользователи усомнились, что все бойцы являются добровольцами

    Часть пользователей спорит о том, насколько чеченцы добровольно участвуют в боевых действиях.

    «Они боятся Кадырова. Никакого добровольно тут нет», - написал წყნეთელი ბიჭი.

    «Чеченцев там нет. Набирают с округи, заманивают большими выплатами», - отметил Дорогой Рафик.

    «Там в основном из других регионов, под ахматовцев собирают и отправляют», - считает Эльданиз Джафаров.

    Родственники, как правило, не предают случившееся огласке, в надежде решить вопрос через посредников, либо путем уплаты крупной взятки

    Читатель "Кавказского узла" rory.beahan сообщил, что из различных районов Чечни поступают данные о целенаправленной охоте силовиков за молодыми людьми призывного возраста, которых задерживают под различными предлогами, после чего путем угроз, шантажа, а нередко и избиений с пытками, заставляют подписывать контракты на военную службу. По его данным, большинство таких случаев не становятся известны. "Родственники, как правило, не предают случившееся огласке, в надежде решить вопрос через посредников, либо путем уплаты крупной взятки (речь идет о шестизначных, в лучшем случае пятизначных цифрах), и опасаясь более тяжких последствий не только для насильно рекрутируемых лиц, но и других членов семьи", - написал он.

    "Двоюродный брат моего односельчанина, которому чуть больше 18-ти лет, некоторое время назад был задержан вместе со своим другом в ночное время, после чего их заставили подписать соответствующие контракты, и отправили на Ханкалу. Парни сообщили родным по телефону, что их пока держат в качестве некоего «резерва», но в любой момент могут отправить на фронт", - пишет он.

    Можно понять тех кого заставляют, а добровольцы?

    Часть комментаторов на странице в Facebook* считает, что к заключению контракта подталкивают денежные выплаты. 

    «Деньги надо отрабатывать», - считает Оля Ясинская.

    «Можно понять тех кого заставляют, а добровольцы?» - поинтересовался Emin Alibalayev.

    Комментаторы напомнили об эпизодах чеченской истории

      Так, о депортации напомнила Magda Bagakashvili, отметив, что переселили "весь народ с родной земли в среднеазиатские степи».

      23 февраля 1944 года началась операция "Чечевица", во время которой почти 500 тысяч чеченцев и ингушей были массово выселены с территории Чечено-Ингушской АССР в Казахстан и Среднюю Азию. Подробнее об этих событиях и их последствиях можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Депортация чеченцев и ингушей".

      Некоторые комментаторы упомянули в связи с активным участием Чечни в СВО Джохара Дудаева.

      "Наверное, забыли своего президента Джохара Дудаева, умный был человек и говорил о будущем и сегодняшнем дне» - спросил, в частности, Дима Литвак.

      Джохар Дудаев - генерал-майор авиации, возглавивший движение за выход Чечни из состава Советского Союза, верховный главнокомандующий в период Первой чеченской войны. Был убит 22 апреля 1996 года в районе села Гехи-Чу. Согласно одной из версий, когда Дудаев выходил на связь с депутатом Государственной Думы РФ Константином Боровым, сигнал его спутникового телефона был запеленгован, что позволило российской авиации произвести прицельный пуск самонаводящейся ракеты, говорится в биографической справке "Кавказского узла" о Джохаре Дудаеве.

      Часть пользователей поспорила о задачах и действиях подразделения "Ахмат" в зоне военных действий, назвав его «TikTok-войсками».

      «Тик-ток снимать?» - написал Александр Журавлёв.

      «Боязкие гепарды - "воин" TikTok», - считает Ігор Киянин.

      Ряд пользователей обсудили роль в СВО Рамзана Кадырова и его семьи

      Адам и Рамзан Кадыровы. Иллюстрация создана
      04:54 15.09.2025
      Кадыров назвал заслуженными все награды его сына Адама
      Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его сын Адам получил все свои награды за конкретные достижения, и назвал его "замечательным парнем".

      "Адама тоже надо отправить», - написал Esentai Joldasov.

      «Кадыров героя Чечни Адама Кадырова не отправил», - отметил Анатолий Егоров.

      «А где же Адам Кадыров, опять ждёт очередную медаль?» - поинтересовался Edvīns Borovkovs.

      В ответ на агрессивные комментарии и антигуманные пожелания в адрес бойцов, в том числе от имени пользователей с украинскими фамилиями, звучат и высказывания против дегуманизирующей риторики.

      «Ну и звери тут пишут комментарии, жесть!» - написала Валерия Редуненко.

      «Ребята, зачем вам это надо. Не лучше ли жить в мире», - прокомментировал Александр Александрович.

      Незначительные правонарушения могут привести к отправке в зону СВО

      Власти Чечни регулярно отчитываются б отправке новых групп бойцов на СВО, поддержке фондом Ахматова Кадырова как самих бойцов, так и жителей ЛНР и ДНР. Так, особое внимание участию выходцев из Чечни в боевых действиях было уделено и на встрече Рамзана Кадырова с президентом России, в ходе которой Кадыров заручился поддержкой Путина при выдвижении на очередной срок в должности главы республики.

      При этом правозащитники и жители республики не раз сообщали о принуждении к подписанию контрактов. Так, администратор телеграм-канала публикующего свидетельства нарушений прав человека в республике. "Иногда это подается как "профилактическое задержание". Молодого человека задерживают за что-то незначительное: подозрение в наркотиках, неподчинение, подписка "не на те паблики". В отделении начинают "работать" - обещают закрыть дело, если подпишет контракт. В ход идут угрозы семье, разговоры с родителями, давление через старейшин", - рассказал он.

      Предприниматель Асланбек Ахметханов раскритиковал практику отправки на военную операцию жителей Чечни, употребивших алкоголь и наркотики. Он высказал мнение о том, что принимать участие в боевых действиях должны профессиональные военные. Правозащитники подтвердили данные Ахметханова, указав, что причиной отправки в зону боевых действий могут быть мелкие правонарушения

      Сообщалось и о слуаях когда контракты заставляли подписывать родных задержанных. Так. В 2025 году сообщалось, что трое 16-летних школьников с декабря 2024 года содержались в одной из силовых структур Грозного без предъявления обвинения. Родственники незаконно задержанных в Чечне зачастую пытаются добиться их освобождения самостоятельно и лишь в крайнем случае обращаются в правозащитные организации, однако огласка не всегда помогает, указали правозащитники. 14 июля 2025 года стало известно об освобождении подростков на условиях подписания их родными контрактов с Минобороны РФ.

      "Кавказский узел" не может проверить сведения о задержании жителей Чечни для отправки на СВО.

      * деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

      Автор: "Кавказский узел"

      Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
      Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
      Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
      Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
      «Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
      Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
