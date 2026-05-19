Кавказский узел

09:24, 19 мая 2026

Новые случаи задержаний обернулись принуждением жителей Чечни к военной службе

Силовики в Чечне. Ноябрь 2018 года. Кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=ToyeRYr9UAQ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики в первой декаде мая провели массовые задержания жителей нескольких сёл Чечни, и многие из задержанных были принуждены к заключению контракта с Минобороны, сообщили активисты. Правозащитница объяснила рейды и задержания нехваткой добровольцев-контрактников.

Как писал "Кавказский узел", в апреле активисты сообщили о новой волне массовых задержаний в Чечне. По их данным, речь может идти "о сотнях человек за последние дни". Утверждалось, что часть задержанных доставляют в военкоматы и принуждают к подписанию контрактов для отправки на СВО, а от их родственников требуют денежные выплаты. По данным активистов, 60-летний житель Чечни Мимбулатов, который был задержан вместе с двумя сыновьями, умер в отделе силовой структуры.

Аналитики, знакомые с ситуацией в Чечне, неоднократно называли принуждение к заключению контрактов типичным для республики. Так, в ноябре 2024 года появилась информация, что силовики в Чечне проводят обходы домов и задерживают мужчин, предлагая им на выбор либо отправку на фронт, либо уголовное преследование за посещение телеграм-каналов критиков чеченских властей.

Чеченская оппозиционная структура в эмиграции, ведущая мониторинг нарушений прав человека в республике, сообщила о новых случаях задержаний местных жителей с целью принуждения к отправке в зону боевых действий.

Информация о задержания в нескольких населенных пунктах была распространена 7 и 8 мая. По данным активистов, в селе Новый Шарой было похищено около 20 человек. Не менее пяти человек были задержаны в Самашках, а в Новых Атагах – почти 30 человек. 10 мая сообщалось о рейдах силовиков в населенном пункте Валерик, в местности под названием "Комари беш" и "Первый пруд", где, по информации активистов, «сотрудники устраивают засаду на молодежь, обвиняя их в употреблении наркотиков».

Судьба большинства этих задержанных остается неизвестной, однако некоторых из них уже принудили к подписанию контрактов, рассказал 18 мая корреспонденту "Кавказского узла" представитель оппозиционной структуры, сообщившей о задержаниях.

"Нам редко удается узнать о судьбе похищенных. Однако в рамках последних похищений можно сказать, что большинство были вынуждены подписать контракт с Минобороны. Некоторые откупились крупной суммой денег", - сказал он.

По его данным, волна задержаний "продолжается до сих пор", а кроме того, власти теперь практикуют массовую выдачу повесток. "Буквально сегодня [18 мая] мы узнали, что режим начал вручать повестки всем подряд, чтобы набрать еще больше людей", - сказал активист.

По сведениям оппозиционной структуры, 60-летний Мимбулатов был задержан не для отправки в зону боевых действий. «Мимбулатов оказался в отделе из-за своих сыновей, которые были основной целью [силовиков]. Пока, к счастью, целенаправленной охоты за пожилыми людьми не было», - сказал активист.

Тенденции к принудительной записи несовершеннолетних в воинские части не наблюдается в связи с формальным требованием о совершеннолетии при подписании контракта, отметил он. "Подростков чаще всего похищают в рамках системных репрессий, попыток запугать, «перевоспитать» или по причине какого-то инцидента, исполнителями которого подозревают кого-то несовершеннолетнего", - сказал активист.

Трое 16-летних школьников с декабря 2024 года содержались в одной из силовых структур Грозного без предъявления обвинения, сообщили летом 2025 года правозащитники. В течение двух недель после публикации об этом подростков освободили на условиях подписания их родственниками контрактов с Минобороны. Юристы квалифицировали эту ситуацию как захват заложников. 

Прямых обращений по майским задержаниям в комитет «Гражданское содействие» (включен в реестр иностранных агентов) не поступало, сказала корреспонденту «Кавказского узла» руководитель комитета Светлана Ганнушкина (включена в реестр иностранных агентов).

Однако правозащитница отметила, что сведения о задержаниях поступают к ней косвенно. «Об этом приходится слышать от приезжающих из Чечни и по разным поводам обращающихся к нам людей», - сказала она.

Юристы озвучили способы избежать принуждения к отправке жителей Чечни на Украину

По мнению Ганнушкиной, давление на жителей республики будет только нарастать, поскольку ресурс добровольного рекрутирования исчерпывается.

«Вполне возможно, что в Чечне число желающих участвовать в СВО падает - просто уже осталось значимо меньше возможных воинов. Естественно предположить, что принуждение к контракту усилится», - сказала правозащитница.

Власти Чечни регулярно рапортуют об отправке групп военных из республики в зону боев на Украине. В зоне боевых действий находятся 14 тысяч отправленных из Чечни бойцов, а общее количество отправленных из республики военных превысило 70 тысяч, сообщил 25 марта глава правительства региона Магомед Даудов.

Случай со смертью 60-летнего задержанного Ганнушкина не расценивает как исключительный - по ее словам, возрастные и другие ограничения при принуждении к контракту давно перестали соблюдаться, в том числе и за пределами Чечни.

«Границы [рекрутинга] давно расширены до бесконечности, и не только в Чечне. Одной из наших заявительниц - беременной на седьмом месяце - в Москве предлагали подписать контракт во время следствия по уголовному делу. Она советовалась со мной, и мне было непонятно, кто из них сошел с ума. Возможно, за такие предложения чиновники тоже отчитываются», - рассказала Светлана Ганнушкина.

Практику давления на родственников задержанных Ганнушкина также считает давно устоявшейся, особенно в Чечне. «Давление на родственников постоянно используется в Чечне в разных целях - семейные связи сильны, и коллективная ответственность там норма», - сказала правозащитница.

От задержанных требуют заключить контракты с Минобороны, поскольку в Чечне не хватает добровольцев для отправки в зону военной операции, пояснили аналитики. "Сколько бы миллионов [рублей] ни платили - желающих нет. Осознанно, потому что у них на памяти война с Россией, они не хотят за русских воевать. Это не фигура речи, это не игра слов, это действительно так. И власти сейчас под любыми соусами принуждают, потому что люди не идут", - сказал, в частности, Руслан Кутаев (включен в реестр иностранных агентов).

Осужденные в чеченкой колонии. Скриншот фото
16:00 28.03.2026
Правозащитники усомнились в добровольности подписания контрактов осужденными в Чечне
Данные о числе отправленных из чеченских колоний в зону СВО заключенных невозможно проверить, однако добровольность подписания контрактов с Минобороны вызывает сомнения, указали правозащитники.

Напомним, в январе 2025 года добровольцы, прибывшие в Чечню для заключения военного контракта, пожаловались, что их неделями держат взаперти, чтобы отправить в зону боевых действий вместо местных жителей, откупившихся от службы. По данным правозащитников, в Чечне практикуется принуждение к подписанию контрактов, и силовики могут создать "обменный фонд" из прибывших добровольцев из других регионов, которые будут заключать контракты вместо местных жителей.

В сентябре 2024 года стало известно, что пятерых граждан Азербайджана силовики задержали в Чечне и принуждают подписать военные контракты; после огласки этой информации иностранные граждане были освобождены и вернулись на родину.

Российский университет спецназа – организованный Рамзаном Кадыровым учебный центр в Гудермесе, где проводится подготовка добровольцев для отправки в зону военных действий и базируется спецназ "Ахмат", говорится в справке "Кавказского узла" "Чему учат в университете спецназа имени Путина в Чечне".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Алихан Мамсуров

источник: корреспондент "Кавказского узла"

