Близкие пятерых граждан Азербайджана добились их возвращения из Чечни

19 сентября 2024, 13:59

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Родственники пятерых граждан Азербайджана, которые ранее пожаловались, что силовики в Чечне задержали их и принуждают подписать контракты для участия в СВО, добились их освобождения и в скором времени все пятеро вернуться на родину, рассказал отец одного из задержанных.

Как информировал "Кавказский узел", власти Азербайджана направили ноту в МИД России в связи с задержанием четырех граждан страны в Чечне. Один из задержанных, Эльхан Ширинов, пожаловался, что его и четырех его земляков, задержанных за нарушение миграционного законодательства, в Чечне подвергают пыткам и принуждают отправиться в зону специальной военной операции (СВО) на Украине.

Проблема с задержанием в Чечне пятерых граждан Азербайджана решена. Они на днях вернутся на родину, сообщил Тапдыг Рзаев – отец одного из задержанных Нихада Рзаева.

"Помимо моего сына Нихада, в Чечне задержаны также брат и двоюродный брат моей супруги Эльхан Ширинов и Вугар Магеррамов. Мне вчера позвонил Эльхан и сказал, что с ними все в порядке. Вопрос с их освобождением решен. 21 сентября они прямым авиарейсом из Грозного вернутся. Кроме, наших (имеет в виду сына и двух других родственников, – прим. "Кавказского узла") вернутся также еще двое азербайджанцев, которых также задержали", – сказал Рзаев корреспонденту "Кавказского узла".

Он уточнил, что имена двоих других азербайджанцев ему неизвестны. "Я не знаю этих людей. Но когда я по делу моего сына и родственников говорил с сотрудником МИД, от него услышал, что один из этих двоих из Астаринского района", – уточнил Таптыг Рзаев.

На вопрос о самочувствии задержанных и есть ли у них травмы в результате пыток силовиков, на которые они ранее пожаловались, Рзаев ответил, что травм у них нет.

"Эльхан и Вугар рассказывали о физическом давлении до подписания с ними контрактов. Сейчас самочувствие у них нормальное, о каких-либо травмах они не говорили", – пояснил он.

Задержание в Чечне пятерых граждан Азербайджана с целью отправки в зону специальной военной операции (СВО) на Украине – это первый подобный случай с начала СВО, отметил председатель общественного объединения "Евразийская платформа миграционных инициатив" Азер Аллахверанов.

"Ранее были сообщения, когда отправляли на Украину трудовых мигрантов из Узбекистана, Таджикистана. Сообщалось, что с ними подписывали будто бы трудовые соглашения, а на самом деле это оказывались контракты о военной службе. Эти истории вызвали резонанс, были дипломатические вмешательства и последние полтора года о таких случаях неизвестно. С гражданами Азербайджана вообще не было такого", – пояснил Аллахверанов корреспонденту "Кавказского узла".

Задержание в Чечне граждан Азербайджана и последующее принуждение отправиться на СВО – это серьезное нарушение прав, добавил он.

Власти России должны провести расследование по факту незаконного ограничения свободы граждан Азербайджана и попытки принудительно их отправить их в зону СВО, указал аналитик.

"Кавказский узел" пока не располагает комментарием МИД Азербайджана.

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