Кавказский узел

16:00, 28 марта 2026

Правозащитники усомнились в добровольности подписания контрактов осужденными в Чечне

Осужденные в чеченкой колонии. Скриншот фото "Грозный-информ" от 25.10.22, https://www.grozny-inform.ru/multimedia/photos/144937/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Данные о числе отправленных из чеченских колоний в зону СВО заключенных невозможно проверить, однако добровольность подписаний контрактов с Минобороны вызывает сомнения, указали правозащитники

Как писал "Кавказский узел",  более 570 заключенных чеченских колоний заключили военные контракты с Минобороны, по активности рекрутинга в местах лишения свободы Чечня находится "на первом месте", заявил начальник республиканского управления ФСИН. 

Власти Чечни регулярно рапортуют об отправке групп военных из республики в зону боев на Украине. В зоне военных действий находятся 14 тысяч отправленных из Чечни бойцов, а общее количество отправленных из республики военных превысило 70 тысяч, сообщил 25 марта глава правительства Чечни Магомед Даудов. 

Правозащитник, знакомый с ситуацией в Чечне, заявил, что конкретики о давлении на заключенных  с целью подписания  контракта с Минобороны нет, за исключением одного случая.

23:45 05.01.2026
Заключенный чеченской колонии убит в зоне боевых действий после жалоб Кадырову
Уроженец селения Шалажи Анзор Чергизов был принудительно отправлен в зону боевых действий из колонии незадолго до окончания срока, перед этим он жаловался на действия администрации учреждения.

"Был случай, когда осуждённые из Наурской колонии написали жалобу на поборы и другие нарушения. Тогда подписали больше 30 человек. На Украину был отправлен, если не ошибаюсь только Чергизов, хотя ему оставалось отбыть немного. Но не понятно, как его одного заставили подписать контракт", сообщил он.

У правозащитника не вызывает доверие заявление главы УФСИН республики о «первом месте» по количеству заключенных контрактов осужденными.

"Уверен, что это неправда. В регионах позакрывали много колоний из- за того, что осуждённые подписали контракты и ушли на Украину. Скорее всего Чечня в этом отношении занимает предпоследнее место. Последнее может занимать Ингушетия из- за того, что там нет колоний", - считает он.

По его словам, нет также информации об этапировании заключенных-чеченцев из других регионов в ЧР.

«В Чечне нет особых улучшенных условий при заключении контракта, скорее наоборот. Меньше всего платят контрактникам при заключении контракта в Чечне», - указал правозащитник.

Политолог Руслан Кутаев*, в свою очередь, считает что заявление главы УФСИН ЧР имеют основания под собой.

«Он же не может врать, потому что статистика ведь все равно есть, но я не думаю, что все заключённые, скажем так, под крики "Ура", побегут заключать контракты и наверняка там какое-то принуждение. Но это исключительно моё предположение», - сказал он.

Председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* сообщила, что в их организацию обращений от заключенных в Чечне не было. В то же время, она полагает возможным, что заявление УФСИН ЧР соответствует действительности

"Они и по набору населения на СВО первые.  Это их плата за бесконтрольность во всем остальном. Думаю, что заявления вполне реальны", - сказала Ганнушкина*.

Принуждение к подписанию контрактов распространено в Чечне

Аналитики, знакомые с ситуацией в Чечне, неоднократно называли принуждение к заключению контрактов типичным для республики. В сентябре 2024 года стало известно, что пятерых граждан Азербайджана силовики задержали в Чечне и принуждают подписать военные контракты; после огласки этой информации иностранные граждане были освобождены и вернулись на родину. В ноябре того же года появилась информация, что силовики в Чечне проводят обходы домов и задерживают мужчин, предлагая им на выбор либо отправку на фронт, либо уголовное преследование за посещение Telegram-каналов критиков чеченских властей.

Трое 16-летних школьников с декабря 2024 года содержались в одной из силовых структур Грозного без предъявления обвинения, сообщили летом 2025 года правозащитники. В течение двух недель после публикации об этом подростков освободили на условиях подписания их родными контрактов с Минобороны РФ. Юристы квалифицировали эту ситуацию как захват заложников. 

"Кавказский узел" также писал, что в конце января Кадыров выступил против переговоров с Украиной, заявив, что считает правильным продолжать специальную военную операцию "до конца". 5 февраля он отчитался, что 20 уроженцев Чечни возвращены из украинского плена, а журналисты обнаружили среди освобожденных "ахматовцев" осужденного за сексуальное насилие над детьми и бывшего чиновника.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Нахим Шеломанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Участники СВО. Фото: Минобороны России
11:06, 28 марта 2026
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
