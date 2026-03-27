Кавказский узел

00:57, 27 марта 2026

Глава ФСИН Чечни доложил Кадырову об успехах в рекрутинге заключенных

ИК №2 в Чернокозово. Фото: ИА "Грозный-Информ".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Более 570 заключенных чеченских колоний заключили военные контракты с Минобороны, по активности рекрутинга в местах лишения свободы Чечня находится “на первом месте”, заявил начальник республиканского управления ФСИН. 

Как писал "Кавказский узел", власти Чечни регулярно рапортуют об отправке групп военных из республики в зону боев на Украине. В зоне военных действий находятся 14 тысяч отправленных из Чечни бойцов, а общее количество отправленных из республики военных превысило 70 тысяч, сообщил 25 марта глава правительства Чечни Магомед Даудов. 

Рамзан Кадыров отчитался о результатах работы регионального управления ФСИН по итогам встречи с начальником ведомства Ахмедом Адаевым 26 марта. По словам Кадырова, его интересовало состояние дел в области подготовки осужденных к освобождению, их адаптации и трудоустройства. 

Адаев доложил Кадырову, что ФСИН предприняла “меры необходимого сопровождения” для социальной адаптации и трудоустройства 186 людей, освободившихся из заключения. По словам чиновника, во всех десяти исправительных учреждениях Чечни заключенные могут получать среднее техническое и “даже высшее” образование, а также работать за предусмотренную законом оплату “на 70 направлениях”. 

При этом из отчета Адаева следует, что широким возможностям для обучения и работы заключенные чеченских колоний предпочитают военные контракты. С начала российской операции на Украине “по линии ФСИН” в Чечне был подписан 571 контракт между заключенными и Минобороны, - и по этому показателю республика находится “на первом месте”, заявил Кадыров в своем Telegram-канале. 

“Желающие с оружием в руках защищать Родину уходят в Минобороны РФ исключительно на добровольной основе”, - подчеркнул он. 

Вопреки этим утверждениям, аналитики, знакомые с ситуацией в Чечне, неоднократно называли принуждение к заключению контрактов типичным для республики. В сентябре 2024 года стало известно, что пятерых граждан Азербайджана силовики задержали в Чечне и принуждают подписать военные контракты; после огласки этой информации иностранные граждане были освобождены и вернулись на родину. В ноябре того же года появилась информация, что силовики в Чечне проводят обходы домов и задерживают мужчин, предлагая им на выбор либо отправку на фронт, либо уголовное преследование за посещение Telegram-каналов критиков чеченских властей.

Трое 16-летних школьников с декабря 2024 года содержались в одной из силовых структур Грозного без предъявления обвинения, сообщили летом 2025 года равозащитники. В течение двух недель после публикации об этом подростков освободили на условиях подписания их родными контрактов с Минобороны РФ. Юристы квалифицировали эту ситуацию как захват заложников. 

"Кавказский узел" также писал, что в конце января Кадыров выступил против переговоров с Украиной, заявив, что считает правильным продолжать специальную военную операцию "до конца". 5 февраля он отчитался, что 20 уроженцев Чечни возвращены из украинского плена, а журналисты обнаружили среди освобожденных "ахматовцев" осужденного за сексуальное насилие над детьми и бывшего чиновника.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

