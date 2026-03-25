Даудов отчитался о 70 тысячах отправленных в зону СВО бойцов

В зоне военной операции находятся 14 тысяч отправленных из Чечни бойцов, общее количество отправленных из республики военных превысило 70 тысяч.

Как писал "Кавказский узел", власти Чечни регулярно рапортуют об отправке групп бойцов из республики в зону боев на Украине, последний такой отчет Рамзан Кадыров публиковал 19 февраля. Из Чечни для участия в военной операции на Украине направлено 67 440 бойцов, из них 23 774 добровольца, а зоне боевых действий находятся 14 тысяч бойцов, заявил 12 января глава правительства республики Магомед Даудов.

Данные про общее число отправленных из Чечни силовиков не учитывают выбывших военных, находящихся на казарменном положении, в отгулах или уехавших из зоны боевых действий в рамках ротации. При этом с ноября 2022 года каждый отчет об отправке очередной группы Кадыров сопровождает призывом обратиться в мэрию Грозного и записаться добровольцем, а также регулярно подчеркивает, что поток добровольцев не снижается и проблем с их набором нет. Также он регулярно сообщает, что среди добровольцев много жителей других регионов России.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал сегодня в своем Telegram-канале отчет о совещании с представителями силовых структур республики.

Председатель правительства Чечни Магомед Даудов на совещании отчитался, что с начала специальной военной операции из Чечни в зону боевых действий направлено 70 520 бойцов, из которых 24 500 - добровольцы.

По его словам, в настоящее время в зоне военной операции находятся порядка 14 тысяч отправленных из Чечни военнослужащих.

"Кавказский узел" также писал, что в конце января Кадыров выступил против переговоров с Украиной, заявив, что считает правильным продолжать специальную военную операцию "до конца". 5 февраля он отчитался, что 20 уроженцев Чечни возвращены из украинского плена, а журналисты обнаружили среди освобожденных "ахматовцев" осужденного за сексуальное насилие над детьми и бывшего чиновника.

Российский университет спецназа - организованный Рамзаном Кадыровым учебный центр в Гудермесе, где проводится подготовка добровольцев для отправки в зону военных действий и базируется спецназ "Ахмат". "Кавказский узел" подготовил справку "Чему учат в университете спецназа имени Путина в Чечне".