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17:30, 14 июля 2025

Отправка отцов на фронт стала условием освобождения троих школьников в Грозном

Грозный. Фото: Rasul70. https://ru.wikipedia.org/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Трое подростков, которых с декабря удерживали силовики в Грозном, освобождены, но их отцов заставили подписать контракты с Минобороны, родственники ничего не знают о судьбе мужчин. 

Как писал "Кавказский узел", трое 16-летних школьников с декабря 2024 года содержатся в одной из силовых структур Грозного без предъявления обвинения, об этом в начале июля сообщил Центр защиты прав человека "Мемориал"*. Родственники незаконно задержанных в Чечне зачастую пытаются добиться их освобождения самостоятельно и лишь в крайнем случае обращаются в правозащитные организации, однако огласка не всегда помогает, указали правозащитники. 

Силовики в Грозном отпустили 16-летних школьников, которых незаконно удерживали более полугода в здании полиции, не возбуждая дела и не предъявляя обвинений. Юноши вышли на свободу 8 июля, сообщил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал"*. 

По словам правозащитников, огласка информации о неправомерном лишении свободы троих подростков и обращения в органы власти помогли сдвинуть дело “с мертвой точки”. Перед освобождением школьников их родственники были доставлены в полицию, но содержание их разговоров с силовиками неизвестно, сообщается в Telegram-канале организации. 

Освободив Саида, Эльбруса и Мансура, силовики заставили их отцов подписать контракты на военную службу, хотя всем мужчинам больше 50 лет. С тех пор о местонахождении мужчин ничего не известно, говорится в сообщении. 

“Чеченские силовики все чаще заставляют людей заключать контракты с Минобороны, применяя насилие. Людей избивают и пытают, после пыток жители Чечни вынуждены подписывать контракты, которые в основном оказываются бессрочными”, - отмечают правозащитники. 

Родственники всех трех подростков были “лояльны властям”, отмечает со ссылкой на одного из правозащитников ASTRA*.

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Автор: "Кавказский узел"

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