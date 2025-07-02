Правозащитники заявили о незаконном лишении свободы подростков в Грозном
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Трое 16-летних школьников с декабря 2024 года содержатся в одной из силовых структур Грозного без предъявления обвинения, сообщил Центр защиты прав человека "Мемориал".
Сообщение о троих подростках, которые седьмой месяц содержатся под стражей без контактов с родными и адвокатами, правозащитники сопроводили призывом обращаться в официальные инстанции с запросами об их судьбе.
По информации правозащитников, юношей в декабре 2024 года задержали силовики на улице Абдаллы Бен Талалы Аль-Хусейна (в прошлом Павла Мусорова). Со слов очевидцев, их "скрутили, затолкали в автомобиль и увезли в неизвестном направлении", причины задержания с тех пор не выяснены.
Родственники заявили, что не могут связаться с Саидом Идиговым, Эльбрусом Сайдаевым и Мансуром Шабазовым. “Им не предъявили никаких обвинений, у них нет доступа к адвокатам”, - говорится в публикации Telegram-канала правозащитников.
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