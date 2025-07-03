Правозащитники оценили влияние огласки при незаконных задержаниях в Чечне

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Родственники незаконно задержанных в Чечне зачастую пытаются добиться их освобождения самостоятельно, и лишь в крайнем случае обращаются в правозащитные организации, однако огласка не всегда помогает, указали правозащитники, комментируя информацию о незаконном удержании силовиками трех школьников в Чечне.

Как писал "Кавказский узел", трое 16-летних школьников с декабря 2024 года содержатся в одной из силовых структур Грозного без предъявления обвинения, сообщил Центр защиты прав человека "Мемориал"*.

Родственники задержанных подростков не обращались к правозащитникам, рассказал знакомый с ситуацией правозащитник на условиях анонимности.

"У нас нет связи с родственниками и мы не знаем, подавались ли жалобы родственниками в прокуратуру или СК РФ. Мы также не знаем, были ли попытки подать заявления в суд о незаконном задержании или есть ли у них адвокаты по соглашению. Ответов на эти вопросы не известны", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Дополнительных подробностей о задержании подростков также нет.

"Им по 16 лет. Информации о состоянии здоровья нет. Задержали днём на улице, когда мальчишки играли. Больше ничего не известно", - сообщил он.

По его словам, ранее были прецеденты освобождения незаконных задержанных в Чечне после общественного резонанса.

Обращения в правоохранительные органы Чеченской республики могут как помочь, так и помешать процессу освобождения задержанных подростков, отмечают в Команде против пыток* (КПП*).

"Если «исходить из чеченских реалий», то нет такого государственного органа, куда бы мы посоветовали обращаться. В более стандартной ситуации типичными рекомендациями были бы обращение в сам отдел полиции, в котором содержатся подростки, направление туда адвоката. Если поход в этот отдел не принес результата, то следующим шагом будет обращение в вышестоящее подразделение – Управление МВД по городу. Не лишним будет также заявление в органы Следственного комитета РФ о незаконном удержании в отделе полиции. В случае с Чечней подобные обращения могут не просто не помочь, существует вероятность ухудшения ситуации, если, например, правоохранители решат дать ход уголовному делу в отношении задержанных, чтобы оправдать их длительное содержание в отделе. Пожалуй, единственной рекомендацией, соблюдение которой может дать хоть какой-то прогнозируемый результат, является предупреждение любых возможных конфликтных и опасных ситуаций, воздержание от неоднозначных высказываний, провокационного поведения, особенно в интернете в личных переписках и комментариях, осторожность в общении с незнакомыми людьми и, тем более, с сотрудниками силовых ведомств и их родственниками", - сказали корреспонденту "Кавказского узла" в КПП* .

В большинстве подобных случаев родственники стараются не обращаться к правозащитникам и журналистам.

"Точно так же, как и в ответе на первый вопрос, нельзя дать однозначную рекомендацию по способам огласки происходящего. В случае Мовсара Умарова, пропавшего после задержания чеченскими силовиками, общественный резонанс на данный момент не принес желаемых результатов, до сих пор с 2020 года уголовное дело не расследуется должным образом", - подчеркнули правозащитники.

Мовсар Умаров был задержан 18 июля 2020 года. Первоначально силовики сообщили, что он задержан за просмотр блога Тумсо Абдурахманова*. Однако позднее родственникам сообщили, что Мовсар причастен "к некоторым террористическим делам в Дагестане и Ингушетии". Спустя еще три недели его матери, Эсет Умаровой сообщили, что ее сын помог задержать преступников в Дагестане и был перевезен в Ингушетию, где продолжал сотрудничать с силовиками, однако во время процессуальных действий "зашел в мечеть, но оттуда не вышел". Спустя пять лет мать Умарова не может ознакомиться с материалами дела об исчезновении сына. Следователи в Чечне не дают Эсет Умаровой ознакомиться с материалами дела. Решение Висаитовского суда по жалобе на отказ предоставить для ознакомления Эсет Умаровой материалы дела об исчезновении в 2020 году ее сына Мовсара оспорено.

Одним из возможных исходов широкой огласки может послужить запись представителями власти видео с пострадавшими, на которых они сообщают, что «у них все хорошо», как это было в случае Седы Сулеймановой. Исходя из опыта общения с семьями задержанных и похищенных в Чечне, можно заключить, что по большей части люди не обращаются к правозащитникам или журналистам, избегают их, стараются вообще не подтверждать сам факт того, что у них задержали родственника, предпочитая решать проблему неформальными способами. Так как такие случаи в итоге остаются внутри семьи, оценить эффективность такого способа разрешения ситуации достаточно трудно", - уверены в КПП*.

16 июня стало известно, что МВД России объявило в розыск Седу Сулейманову, чье исчезновение с апреля 2024 года расследуется по статье об убийстве. В январе 2025 года подруга Сулеймановой Елена Патяева пожаловалась в Генпрокуратуру на бездействие следствия, заявив, что за 10 месяцев расследование не дало никаких результатов. 20 марта Патяева провела в Грозном пикет с плакатом: "Где Седа?". Полицейские задержали девушку, но не стали составлять протокол и отпустили, при этом назвали "семейным делом" судьбу Сулеймановой. Уроженка Чечни Седа Сулейманова в августе 2023 года была задержана в Санкт-Петербурге и против воли увезена к родственникам в Чечню. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев опубликовал два видео с ней, заявив, что с девушкой все в порядке. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого "убийства чести", говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

Глава Комитета "Гражданское содействие* Светлана Ганнушкина* отмечает, что в последние годы нет кейсов успешного освобождения незаконно задержанных после огласки проблемы.

«К сожалению, я не припомню успешных случаев за последний год или два года. История Сулеймановой помню, но ее показали на видео, но до сих пор никто не знает, где она, жива ли. Поэтому вопрос сложный. О проблемах говорить надо, но родственники всегда стараются решать ее самостоятельно, разными способами: взятка, посредники, извинения. Потом уже, когда ничего не дает результата, они вынужденно обращаются к правозащитникам", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

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