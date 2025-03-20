Подруга Седы Сулеймановой рассказала о реакции полиции на пикет в Грозном

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Силовики из отдела полиции в Грозном назвали судьбу Седы Сулеймановой "семейным делом" и сообщили ее подруге Лене Патяевой, что пикеты запрещены.

Как писал "Кавказский узел", подруга Седы Сулеймановой Лена Патяева вышла на одиночный пикет в Грозном с плакатом, на котором написано: "Где Седа?". Полиция задержала ее. Силовики не стали составлять протокол на Лену Патяеву и отпустили ее.

29 января Елена Патяева провела одиночный пикет на мосту имени Кадырова в Санкт-Петербурге. Она заявила, что за 10 месяцев расследование исчезновения ее подруги Седы Сулеймановой не дало никаких результатов. 31 января суд приговорил к 20 часам обязательных работ подругу Седы Сулеймановой Елену Патяеву, посчитав несогласованной публичной акцией ее одиночный пикет на мосту в Санкт-Петербурге. Патяева сочла задержание незаконным, но отметила, что оно "было максимально мягким", а также пожаловалась, что после задержания к ней не пустили адвоката.

Лена Патяева после освобождения из отделения полиции рассказала, что силовики в Грозном сообщили ей, что одиночные пикеты запрещены чеченским законодательством, следует из видеоролика, который опубликовала в своем Telegram-канале "Кровавая барыня" Ксения Собчак.

По словам Патяевой, пикет вызвал реакцию автомобилистов, которые интересовались происходящим, а реакции от прохожих практически не было, так как, по ее словам, в этом месте мало ходят. "Было ощущение, что какой-то отклик у людей все-таки был, возможно, за счет того, что я написала: <Где Седа?> не только на русском, но и на чеченском", - говорит она на видео, которое опубликовано в Telegram-канале "Слово защиты".

Она сообщила, что в отделении силовики предположили, что кто-то из Грозного заставил ее выйти на пикет. По ее словам, силовики провели досмотр, "досматривала женщина, достаточно вежливо". в отделении у нее забирал телефон, паспорт, сумку с вещами.

По ее словам, когда силовики выяснили причину ее пикета, они заявили, что это дело семейное. В частности, они предположили, что родные ищут Седу Сулейманову.

Напомним, в январе Елена Патяева пожаловалась в Генпрокуратуру на бездействие следственных органов Чечни, расследующих исчезновение Седы Сулеймановой.

В апреле 2024 года стало известно, что Следком расследует исчезновение Седы Сулеймановой по статье об убийстве. 26 апреля следователь в Чечне допросил Елену Патяеву, которая в феврале и марте того же года проводила в Санкт-Петербурге одиночные пикеты с требованием выяснить судьбу Сулеймановой. Однако в июне Патяева заявила, что за три месяца после возбуждения дела следствие не пришло ни к каким выводам, а расследование саботируется.

Уроженка Чечни Седа Сулейманова была задержана в Санкт-Петербурге и увезена в Чечню в августе 2023 года. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого "убийства чести", говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

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