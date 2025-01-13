Подруга Сулеймановой пожаловалась на бездействие следствия

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Елена Патяева направила в Генпрокуратуру жалобы на бездействие следователей по делу об исчезновении ее подруги Седы Сулеймановой.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2024 года стало известно, что Следком расследует исчезновение Седы Сулеймановой по статье об убийстве. 26 апреля следователь в Чечне допросил подругу Сулеймановой Елену Патяеву. Однако в июне Патяева заявила, что за три месяца после возбуждения дела следствие не пришло ни к каким выводам, а расследование саботируется.

18 октября Елена Патяева сообщила, что получила официальное письмо о том, что Следственный комитет переадресовал в чеченское управление ее просьбу взять на федеральный контроль дело Седы Сулеймановой или расследовать его в Санкт-Петербурге, где была задержана Сулейманова.

Подруга Седы Сулеймановой Елена Патяева пожаловалась в Генпрокуратуру на бездействие следственных органов Чечни, сообщает сегодня в своем телеграм-канале правозащитная организация "Кризисная группа СК SOS" (включена в реестр иностранных агентов).

Первая жалоба связана с тем, что в уголовном деле до сих пор нет никаких сдвигов. «До настоящего времени Сулейманова С. М. не обнаружена. Полагаю, что имеет место бездействие при проведении предварительного расследования, что нарушает конституционное право Сулеймановой С. М. на жизнь (ст. 20 Конституции РФ) и нарушение ст. 6.1 УПК РФ ("Разумный срок уголовного судопроизводства". – Прим. "Кавказского узла")», - приводится в публикации цитата из жалобы Патяевой.

Вторая жалоба направлена в связи с тем, что Патяева до сих пор не получила ответа от управления СКР по Чечне на свое заявление о неправомерных действиях силовиков, отмечается в публикации.

Напомним, в августе 2024 года Патяева потребовала от СКР возбудить уголовное дело в связи с действиями силовиков, которые задержали Сулейманову. Эти силовики допустили отправку девушки в Чечню вопреки ее словам о грозящей ей расправе, заявила Патяева.Однако ее обращение было передано в Чечню.

Результатом передачи в Чечню жалобы Патяевой может стать отписка или имитация расследования, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Уроженка Чечни Седа Сулейманова была задержана в Санкт-Петербурге и увезена в Чечню в августе 2023 года. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого "убийства чести", говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

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