Правозащитники сочли имитацией проверки по делу Сулеймановой

01 октября 2024, 23:00

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Результатом передачи в Чечню жалобы подруги Седы Сулеймановой на действия силовиков может стать разве что отписка или имитация расследования, уверены опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. При этом сотрудники силовых ведомств в большинстве случаев становятся на сторону семей жертв домашнего насилия.

Как писал "Кавказский узел", Лена Патяева в августе потребовала от Следкома России возбудить уголовное дело в связи с действиями силовиков при похищении ее подруги Седы Сулеймановой, которое произошло год назад. Силовики задержали Сулейманову в Санкт-Петербурге и допустили ее отправку в Чечню вопреки словам девушки о грозящей ей расправе, заявила Патяева. Следком России сообщил Лене Патяевой, что ее обращение с требованием привлечь к ответственности силовиков, причастных к похищению Седы Сулеймановой, передано в Чечню. В апреле стало известно, что Следком расследует исчезновение Седы Сулеймановой, которое произошло в августе 2023 года по статье об убийстве. В июне Патяева заявила, что за три месяца после возбуждения дела следствие не пришло ни к каким выводам, а расследование саботируется.

Уроженка Чечни Седа Сулейманова была задержана в Санкт-Петербурге и увезена в Чечню в августе 2023 года. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого "убийства чести", говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

Передача жалобы подруги Седы Сулеймановой на действия полиции в Чечню не даст никаких практических результатов, уверена Глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*.

"Как возбуждение уголовного дела, так и передача жалобы в Чечню в текущих реалиях не могут дать никакого практического результата. Формально, передача жалобы в Чечню правильно, но это ничего не меняет. Проблема в том, что ее не хотят искать ни петербургские, ни чеченские следователи", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, результатом проверки жалобы Лены Патяевой чеченскими следователями может быть какая-то отписка.

"Они вообще могут не начать проверку, это же Чечня. Но они могут написать какую-то отписку, а не начать реальную проверку и искать Седу. Это на самом деле очень грустно. Мы понимаем, что там никто не заинтересован в поисках Седы, к сожалению. Это очередная история исчезновения человека в Чечне, здесь ничего нового и уникального, все повторяется как в других историях», - отметила она.

Опыт работы правозащитников на Северном Кавказе позволяет однозначно говорить о том, что преступления, совершенные полицейскими в Чеченской Республике не расследуются эффективно, уверен правозащитник Сергей Бабинец.

"На протяжении многих лет я и мои коллеги работаем в Чечне по делам, связанным с пытками, насильственными исчезновениями, похищениями, в которых обвиняются местные стражи порядка. Даже если следователи возбуждают уголовное дело, то дальше работа по нему превращается в пинг-понг, когда расследование то приостанавливается, то возобновляется и это длится годы напролёт, пока не истечёт срок привлечения виновных к ответственности. При этом, до тех пор пока Россия была в Европейском суде, последний регулярно признавал факты пыток и похищений в Чечне и присуждал пострадавшим и их родственниками компенсации морального вреда, но на национальном уровне всё оставалось без изменений», - сказал он «Кавказскому узлу».

По его словам, во многих случаях следователи не готовы и не хотят расследовать дела, где замешаны полицейские.

"Расследование любого дела, связанного с пытками и похищениями, независимо от региона совершения преступления, необходимо начинать в кратчайшие сроки, а само расследование и следственные действия проводить быстро и тщательно. К сожалению, следователи зачастую не готовы и не хотят расследовать дела, где замешаны полицейские, тогда эту функцию на себя берут правозащитники, активисты, журналисты и проводят собственные расследования: опрашивают свидетелей, родственников, ищут фото, видеозаписи, улики, доказательства. Если на первоначальном этапе была проведена квалифицированная работа по фиксации следов преступления, то шансов найти того, кто, куда и зачем увез человека намного больше. Чем позднее начать искать доказательства, тем сложнее будет в дальнейшем", - отметил Бабинец.

Он также добавил, что во многих похищениях уроженцев Чечни участвуют чеченские силовики.

"Опыт работы на Северном Кавказе позволяет мне и моим коллегам во многих делах однозначно находить доказательства того, что в похищениях участвовали силовики. Но общественное расследование не может заменить официальное, поэтому даже собрав достаточное количество доказательств, их должен повторно обработать следователь, но на этом этапе чаще всего и возникают проблемы, когда мы упираемся в стену нежелания привлекать к ответственности полицейских. В Чечне такое нежелание чаще всего продиктовано тотальным страхом следователей перед полицейскими, за которыми стоят приближенные к главе республики и лично он сам", - подчеркнул правозащитник.

В подобных кейсах, когда проходит длительный срок с момента исчезновение жертв домашнего насилия, нет действенных способов поиска информации о том, что с ними произошло, считает президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова.

"Способов получить информацию немного. Тем более, когда семья не заинтересована, жертва не обнаружена, и тем более силовики не помогли жертве, и даже наоборот", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, участие силовиков из СКФО и бездействие местных правоохранителей уже стали системой.

"По поводу бездействия могу сказать, что известно несколько случаев, когда жертвы просили о помощи и пытались спастись, но помогли не жертве, а преступникам. Это настоящий фемицид. Никто, из тех, кто передал жертв в руки убийц не был наказан. Единственная попытка наказать полицейского была связана с убийством Лизы Могушковой. И все», - отметила она.

Пресс-секретарь Кризисной группы СК SOS* Александра Мирошникова констатирует, что передача дел в Чечню не дает никаких практических результатов.

«Проблема как раз в том, что после передачи дел в Чечню никаких изменений не происходит. Там, где есть очевидные нарушения, которые сам Следком и признал, чеченские следователи разводят руками. В лучшем случае это ограничивается имитацией деятельности", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, в большинстве случаев шансов на то, чтобы добиться правды, действительно нет.

"Однако кейс Седы уникален. Впервые за нашу практику нам удалось добиться каких-то существенных действий от следственных органов, несмотря на изначальное нежелание что-либо делать. Очень помог общественный резонанс: именно после сотен обращений уголовное дело все же возбудили. С учетом кейса Сулеймановой или без его учета, да, силовики из Чечни регулярно вмешиваются в дела беглянок, часто помогая их семьям. Девушек при этом не рассматривают как совершеннолетних самостоятельных людей», - отметила она.

Учитывая специфику Чечни и отсутствие действенных способов поиска информации, шансов добиться правды и найти человека практически нет, уверена руководитель проекта "Отцы и дочки" Аида Мирмаксумова.

"Я в этом плане пессимист. Найти человека можно только с помощью личных контактов. Надеяться на силовиков не стоит, вряд ли найдется кто-то адекватный, кто будет готов помогать в таких ситуациях. Добиться правды можно только если мы будем использовать личные связи, находить кого-то из семьи, кто поймет ситуацию и даст какую-то информацию правозащитникам. Только по неофициальным каналам", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

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