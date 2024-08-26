Подруга Сулеймановой потребовала расследовать действия силовиков

26 августа 2024, 19:39

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Силовики задержали Седу Сулейманову в Санкт-Петербурге и допустили ее отправку в Чечню вопреки словам девушки о грозящей ей расправе, заявила подруга Сулеймановой Лена Патяева и потребовала от СКР возбудить уголовное дело.

Как писал "Кавказский узел", в апреле стало известно, что Следком расследует исчезновение Седы Сулеймановой по статье об убийстве. 26 апреля следователь в Чечне допросил подругу Сулеймановой Лену Патяеву, которая в феврале и марте проводила в Санкт-Петербурге одиночные пикеты с требованием выяснить судьбу Сулеймановой. В июне Патяева заявила, что за три месяца после возбуждения дела следствие не пришло ни к каким выводам, а расследование саботируется.

Уроженка Чечни Седа Сулейманова была задержана в Санкт-Петербурге и увезена в Чечню в августе 2023 года. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого "убийства чести", говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

Лена Патяева подала заявление в СКР, попросив возбудить уголовное дело в отношении силовиков в связи с предполагаемым злоупотреблением должностными полномочиями, сообщает сегодня в своем телеграм-канале правозащитная организация Кризисная группа СК SOS*.

"В своем заявлении Патяева объяснила, что во время одного из допросов жениху Седы, Станиславу Кудрявцеву, удалось ознакомиться с поручением о проведении следственного действия. В этом документе Станислав увидел следующий текст: "В ходе предварительного следствия установлено, что 23 августа 2023 года Сулейманова С.М. против своей воли была вывезена из города Санкт-Петербурга в Чеченскую Республику неустановленными сотрудниками…" Фактически в документе признается, что Седа Сулейманова действительно покинула Питер не добровольно", - говорится в публикации.

Лена Патяева рассказала, что написала заявление на силовиков, потому что ее подругу задержали, несмотря на то, что та "кричала и билась в истерике, говорила сотрудникам, что дома ее убьют".

"Прекрасно понимали, что они делают. Но тем не менее они задержали ее, не дали ей встретиться с адвокатом, и тут же вывезли ее в Чечню", - приводятся в публикации слова Патяевой.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

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