28 сентября 2024, 01:03

Жалоба подруги Седы Сулеймановой на действия полиции передана в Чечню

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Следком России сообщил Лене Патяевой, что ее обращение с требованием привлечь к ответственности силовиков, причастных к похищению Седы Сулеймановой, передано в Чечню.

Как писал "Кавказский узел", Лена Патяева в августе потребовала от Следкома России возбудить уголовное дело в связи с действиями силовиков при похищении ее подруги Седы Сулеймановой, которое произошло год назад. Силовики задержали Сулейманову в Санкт-Петербурге и допустили ее отправку в Чечню вопреки словам девушки о грозящей ей расправе, заявила Патяева. в апреле стало известно, что Следком расследует исчезновение Седы Сулеймановой, которое произошло в августе 2023 года по статье об убийстве. 26 апреля следователь в Чечне допросил подругу Сулеймановой Лену Патяеву, которая в феврале и марте проводила в Санкт-Петербурге одиночные пикеты с требованием выяснить судьбу Сулеймановой. В июне Патяева заявила, что за три месяца после возбуждения дела следствие не пришло ни к каким выводам, а расследование саботируется.

Уроженка Чечни Седа Сулейманова была задержана в Санкт-Петербурге и увезена в Чечню в августе 2023 года. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого "убийства чести", говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

Следком России направил в Чечню обращение Лены Патяевой  с просьбой привлечь к ответственности сотрудников полиции Чечни п Санкт-Петербурга участвовавших в похищении Седы Сулеймановой. "Это, конечно, "замечательно", особенно учитывая, что речь не только о чеченских полицейских,  но и о питерских", - написала она 27 сентября в Telegram-канале "Где Седа?".

На второе обращение к Следкому России с просьбой взять дело на федеральный контроль ответа пока нет, сообщила Патяева. Она отметила, что уже прошел положенный для ответа 30-дневный срок и предположила, что задержка с ответом связана с задержкой почтового отправления.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

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Примечание:

"Убийство в Назрани напомнило о проблеме "убийств чести" на Северном Кавказе", "Огласка повлияла на интерес прокуратуры к истории Седы Сулеймановой", "Жительница Ингушетии рассказала историю побега от домашнего насилия".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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