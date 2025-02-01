Патяева пожаловалась на недопуск адвоката

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Подруга Седы Сулеймановой Елена Патяева заявила, что к ней не пускали адвоката после ее задержания на одиночном пикете в Санкт-Петербурге, и это нарушило ее право на защиту.

Как писал "Кавказский узел", 31 января суд приговорил к 20 часам обязательных работ подругу Седы Сулеймановой Елену Патяеву, посчитав несогласованной публичной акцией ее одиночный пикет на мосту в Санкт-Петербурге. Патяева сочла задержание незаконным, но отметила, что оно "было максимально мягким".

29 января Елена Патяева провела одиночный пикет на мосту имени Кадырова в Санкт-Петербурге. Она заявила, что за 10 месяцев расследование исчезновения ее подруги Седы Сулеймановой не дало никаких результатов. Силовики задержали девушку, мотивировав это нарушением антиковидных ограничений, но позднее стало известно, что ей вменяют организацию несогласованной публичной акции (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ; предусматривает для граждан штраф от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, или до 50 часов обязательных работ, или до 10 суток административного ареста). Ночь на 30 января Патяева провела в полиции, а 30 января адвокату сообщили, что Патяева оставлена в полиции до суда.

После судебного заседания Елена Патяева сообщила, что намерена обжаловать решение судьи. «Не согласны. Будем обжаловать», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Ко мне не пускали адвоката

По её мнению, были допущены нарушения процедуры. "Мы их, собственно, будем с адвокатом обжаловать. Потому что ко мне не пускали адвоката. Он подаст иск, что его не допускали. Я подам иск, что его не допускали. Также нарушением в самом начале было то, что они вообще меня пять часов держали без предъявления всяких обвинений", - пояснила Патяева.

Она уточнила, что ей вменили проведение одиночного пикета на мосту. «Оказывается, это запрещено. Я этого не знала. Но теперь буду знать. Но, так как они составили протокол с опозданием, то все равно адвокат хочет это оспаривать», - сказала девушка.

По словам Патяевой, в отделе полиции она не столкнулась с давлением силовиков. "Никакого сверхужасного морального давления не было. Некоторые неприятные моменты. Были вопросы по стилю общения: все там общаются на «ты». Меня немножко это коробит, если честно. Или в туалет не сразу отведут, а когда уже постучишь несколько раз. Но в целом лайтово [мягко] себя вели, не "жестили", - рассказала она.

Девушка отметила, что даже среди полицейских были те, кто сочувственно к ней отнесся. «И в целом, я не думаю, что мои действия рискованны и их можно охарактеризовать как политические. Хотя опасения возникают иногда. Но, в принципе, мои действия в поддержку подруги, а это понимают люди разных политических взглядов», - сказала Елена Патяева.

Согласно Конституции России, публичные акции, в том числе пикеты, могут проводиться в любых местах по желанию организаторов, указал юрист Владимир Василенко.

«Но правовая реальность такова, что приходится исходить из других факторов. Закон не чёткий. Вероятно, суд применил часть 2 статьи 8 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". Там сказано: к местам, в которых публичные мероприятия запрещены, относятся территории, прилегающие непосредственно к опасным производственным объектам и к иным объектам, эксплуатация которых требует соблюдения специальных правил техники безопасности», - процитировал юрист.

Трактовка закона может быть разной

По его словам, мост относят ко второй категории объектов. «Но трактовка закона может быть разной. Например, судья мог бы интерпретировать, что пешеходная часть моста не может считаться эксплуатационно-тяжёлым объектом. С самой проезжей частью дороги, как дорожные рабочие, Патяева манипуляций не производила. Она не мешала ни движению транспорта, ни движению пешеходов. Не приходится говорить, что Патяева могла нанести ущерб какой-либо дорожно-транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга», - сказал Василенко.

Однако, по его словам, законодатели ограничили места проведения акций. «Нельзя проводить акции возле органов госвласти, судов, поликлиник и других учреждений. Перечень огромный. Причем законодатель нигде не сказал, что нельзя проводить одиночный пикет. Были запрещены публичные мероприятия», - подчеркнул Василенко.

Между тем, по его словам, власти могут интерпретировать в свою пользу закон при проведении выгодных им мероприятий. «[Певец] Шаман проводил мероприятие возле посольства США в Москве. Я сделал запрос: почему проводятся публичные мероприятия? А они, между прочим, ограничены до сих пор из-за антиковидных мер в Москве и Санкт-Петербурге указами мэров. Но мне из мэрии ответили, что происходило не публичное, а культурно-массовое мероприятие. А такого рода мероприятия не попадают под 54-ФЗ», - указал Василенко.

Напомним, 13 января стало известно, что Елена Патяева пожаловалась в Генпрокуратуру на бездействие следственных органов Чечни, расследующих исчезновение Седы Сулеймановой.

В апреле 2024 года стало известно, что Следком расследует исчезновение Седы Сулеймановой по статье об убийстве. 26 апреля следователь в Чечне допросил Елену Патяеву, которая в феврале и марте того же года проводила в Санкт-Петербурге одиночные пикеты с требованием выяснить судьбу Сулеймановой. Однако в июне Патяева заявила, что за три месяца после возбуждения дела следствие не пришло ни к каким выводам, а расследование саботируется.

Уроженка Чечни Седа Сулейманова была задержана в Санкт-Петербурге и увезена в Чечню в августе 2023 года. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого "убийства чести", говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

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