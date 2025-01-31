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14:49, 31 января 2025

Елена Патяева приговорена к обязательным работам

Елена Патяева. Фото: MR7.ру https://mr-7.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил к 20 часам обязательных работ подругу Седы Сулеймановой Елену Патяеву, посчитав нарушением ее одиночный пикет на мосту в Санкт-Петербурге.

Как писал "Кавказский узел", 29 января Елену Патяеву задержали силовики, мотивировав это нарушением антиковидных ограничений, но позднее стало известно, что ей вменяют организацию несогласованной публичной акции . Ночь на 30 января Патяева провела в полиции, а 30 января адвокату сообщили, что Патяева оставлена в полиции до суда, намеченного на 31 января.

29 января Елена Патяева провела одиночный пикет на мосту имени Кадырова в Санкт-Петербурге. Она заявила, что за 10 месяцев расследование исчезновения ее подруги Седы Сулеймановой не дало никаких результатов.

Суд приговорил Елену Патяеву к 20 часам обязательных работ, передал корреспондент "Кавказского узла". "Обвиняют в том, что именно на мосту одиночные пикеты запрещены", - сообщила Патяева корреспонденту "Кавказского узла" во время заседания, когда суд удалился для вынесения решения.

Перед заседанием Елена Патяева заверила, что решение будет обжаловано. "Решение буду обжаловать. Задержание незаконное, потому что меня обвиняют в организации митинга, а это был одиночный пикет. Максимум, за что меня могли законно арестовать - за антиковид ["нарушение антиковидных ограничений", статья 8.6.1 КоАП Санкт-Петербурга. – Прим. "Кавказского узла"]. Но за антиковид они не имели права оставлять меня на ночь и дольше, должны были составить протокол и отпустить. По факту я просидела 5 часов (хотя по закону должно быть не больше трех) без протокола, без обвинений. Изначально мне сотрудники говорили, что будет "антиковид". По факту после пяти часов ожидания мне сказали, что я обвиняюсь по митинговой статье. Однако и журналисты, и камеры уличного наблюдения зафиксировали, что я стояла одна, это был одиночный пикет", - сказала она.

По словам девушки, она не ожидала, что ее будут держать в отделе "дольше нескольких часов". "Вначале я вообще уж было думала, что меня не задержат в этот раз: до приезда полиции я простояла почти три часа. Но, видимо, они просто поздно сориентировались, что происходит", - сказала она.

Елена Патяева отметила, что задержание "было максимально мягким". "Все общались вежливо и дружелюбно, кто-то даже выражал мне своё сочувствие по поводу моей подруги. Поэтому то, что меня в итоге оставили на две ночи в отделении, для меня было неожиданностью. Но в каком-то смысле это был подарок от властей: если бы меня просто отпустили, внимания мой пикет привлёк бы намного меньше", - сказала она.

Напомним, 13 января стало известно, что Елена Патяева пожаловалась в Генпрокуратуру на бездействие следственных органов Чечни, расследующих исчезновение Седы Сулеймановой.

В апреле 2024 года стало известно, что Следком расследует исчезновение Седы Сулеймановой по статье об убийстве. 26 апреля следователь в Чечне допросил Елену Патяеву, которая в феврале и марте того же года проводила в Санкт-Петербурге одиночные пикеты с требованием выяснить судьбу Сулеймановой. Однако в июне Патяева заявила, что за три месяца после возбуждения дела следствие не пришло ни к каким выводам, а расследование саботируется.

Уроженка Чечни Седа Сулейманова была задержана в Санкт-Петербурге и увезена в Чечню в августе 2023 года. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого "убийства чести", говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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