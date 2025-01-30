Елена Патяева оставлена в полиции до суда

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Силовики до заседания суда оставили в отделении Елену Патяеву, задержанную в Санкт-Петербурге во время ее одиночного пикета с требованием расследовать исчезновение Седы Сулеймановой.

Как писал "Кавказский узел", на одиночном пикете в Санкт-Петербурге 29 января Елена Патяева заявила, что за 10 месяцев расследование исчезновения ее подруги Седы Сулеймановой не дало никаких результатов. Ее задержали силовики, мотивировав это нарушением антиковидных ограничений, но позже стало известно, что ей вменяют организацию несогласованной публичной акции. Ночь на 30 января Патяева провела в полиции.

В апреле 2024 года стало известно, что Следком расследует исчезновение Седы Сулеймановой по статье об убийстве. 26 апреля следователь в Чечне допросил Елену Патяеву, которая в феврале и марте того же года проводила в Санкт-Петербурге одиночные пикеты с требованием выяснить судьбу Сулеймановой. В июне Патяева заявила, что за три месяца после возбуждения дела следствие не пришло ни к каким выводам, а расследование саботируется. 13 января стало известно, что Елена Патяева пожаловалась в Генпрокуратуру на бездействие следственных органов Чечни, расследующих исчезновение Седы Сулеймановой.

Силовики сообщили адвокату Марку Алексееву, что заседание по административному делу Елены Патяевой об организации несогласованной публичной акции (часть 2 статьи 20.2 Кодекса административных правонарушений РФ) из-за одиночного пикета с требованием расследовать похищение Седы Сулеймановой состоится 31 января в 10 утра. Патяева оставлена в отделении до заседания суда, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Адвокату сегодня удалось посетить Патяеву в 42-м отделении полиции Санкт-Петербурга, однако ознакомиться с материалами так и не получилось. "В 42-м отделе полиции заявили, что материалы находятся в 74-м отделе, а сотрудники 74-го отдела сообщили, что уже передали их коллегам из 42-го", - сообщила сегодня Кризисная группа CК SOS*.

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