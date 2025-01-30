RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:02, 30 января 2025

Елена Патяева оставлена в полиции до суда

Елена Патяева. Фото: Телеграм канал https://t.me/rusnews/58467

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики до заседания суда оставили в отделении Елену Патяеву, задержанную в Санкт-Петербурге во время ее одиночного пикета с требованием расследовать исчезновение Седы Сулеймановой.

Как писал "Кавказский узел", на одиночном пикете в Санкт-Петербурге 29 января Елена Патяева заявила, что за 10 месяцев расследование исчезновения ее подруги Седы Сулеймановой не дало никаких результатов. Ее задержали силовики, мотивировав это нарушением антиковидных ограничений, но позже стало известно, что ей вменяют организацию несогласованной публичной акции. Ночь на 30 января Патяева провела в полиции.

В апреле 2024 года стало известно, что Следком расследует исчезновение Седы Сулеймановой по статье об убийстве. 26 апреля следователь в Чечне допросил Елену Патяеву, которая в феврале и марте того же года проводила в Санкт-Петербурге одиночные пикеты с требованием выяснить судьбу Сулеймановой. В июне Патяева заявила, что за три месяца после возбуждения дела следствие не пришло ни к каким выводам, а расследование саботируется. 13 января стало известно, что Елена Патяева пожаловалась в Генпрокуратуру на бездействие следственных органов Чечни, расследующих исчезновение Седы Сулеймановой.

Силовики сообщили адвокату Марку Алексееву, что заседание по административному делу Елены Патяевой об организации несогласованной публичной акции (часть 2 статьи 20.2 Кодекса административных правонарушений РФ) из-за одиночного пикета с требованием расследовать похищение Седы Сулеймановой состоится 31 января в 10 утра. Патяева оставлена в отделении до заседания суда, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Адвокату сегодня удалось посетить Патяеву в 42-м отделении полиции Санкт-Петербурга, однако ознакомиться с материалами так и не получилось. "В 42-м отделе полиции заявили, что материалы находятся в 74-м отделе, а сотрудники 74-го отдела сообщили, что уже передали их коллегам из 42-го", - сообщила сегодня Кризисная группа CК SOS*.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
14:41, 30 января 2025
Суд в Краснодаре отменил приговор силовикам за избиение Евгения Манченко
14:20, 30 января 2025
Отряд чеченских полицейских отправлен в зону военной операции
13:06, 30 января 2025
Друзья и сторонники пришли в суд поддержать Мельконьянца
12:32, 30 января 2025
"Роснефть" оказалась владельцем мазута в затонувших на Кубани танкерах
09:57, 30 января 2025
Боец из Дагестана убит на Украине
00:31, 30 января 2025
Боец со Ставрополья убит в военной операции
Все события дня
Новости
Сводный отряд чеченских полицейских. Фото: "Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru/news/svo/158796/
14:20, 30 января 2025
Отряд чеченских полицейских отправлен в зону военной операции
Военнослужащий. Фото: https://z.mil.ru
10:49, 30 января 2025
Власти признали убитыми на Украине 5750 бойцов с юга России
Елена Патяева. Фото: https://www.instagram.com/wonderzine_mag/p/C4QRJDOMzI8/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
01:30, 30 января 2025
Подруга Седы Сулеймановой оставлена на ночь в полиции
Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото из Telegram-канала "Команды против пыток" (признана иноагентом) от 11.11.24, https://t.me/no_torture/3448
20:18, 29 января 2025
Защита сочла неправомерным продление ареста Мусаевой
Зарема Мусаева. Скриншот фото из Telegram-канала "Команды против пыток" (признана иноагентом) от 28.06.23, https://t.me/no_torture/2690.
16:32, 29 января 2025
Продлен срок ареста Заремы Мусаевой
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Фото
08:53, 6 января 2025
BERG...man Tbilisi
46
Алаудинов о контрнаступе ВСУ в Курской области и вопросы к русским пленным
Все блоги
Справочник
Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Пресс-конференция учредителей Платформы III Республика. Фото Фаика Меджада для "Кавказского узла" Кто создал "Платформу III Республики" в Азербайджане

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Блогеры
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Фото
12:08, 19 января 2025
BERG...man Tbilisi
51
Двалишвили победил Нурмагомедова. Махачев превзошел Хабиба
Фото
09:17, 15 января 2025
BERG...man Tbilisi
23
Алаудинов о "когда-то друге, мужественном человеке" - Игоре Стрелкове
Фото
13:16, 11 января 2025
BERG...man Tbilisi
45
Алаудинов о предателях и иноагентах. Встреча с Мильчаковым. Критика власти или хайп?
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Центризбирком Абхазии. Фото: http://abkhazinform.com/media/k2/items/cache/f238b3e121deb508beeea5de99e48990_XL.jpg
30 января 2025, 16:26
Центризбирком Абхазии отказался открыть новые участки в России

Евгений Манченко. Кадр из видео youtu.be/k_W1jt7rSoM
30 января 2025, 14:41
Суд в Краснодаре отменил приговор силовикам за избиение Евгения Манченко

Участники беспорядков в аэропорту Уйташ. Стоп-кадр видео RusNews от 29.10.23, https://t.me/rusnews/43400.
29 января 2025, 18:16
Три жителя Дагестана осуждены по делу о беспорядках в Махачкале

Выборы в Азербайджане. Сентябрь 2024 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
29 января 2025, 12:01
Муниципальные выборы в Азербайджане сопровождаются нарушениями

Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Показать больше