Подруга Седы Сулеймановой оставлена на ночь в полиции

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Силовики оставили Елену Патяеву, которая требует расследовать исчезновение Седы Сулеймановой, в полиции на ночь, не составив административный протокол.

Как писал "Кавказский узел", на одиночном пикете в Санкт-Петербурге 29 января Елена Патяева заявила, что за 10 месяцев расследование исчезновения ее подруги Седы Сулеймановой не дало никаких результатов.

В апреле 2024 года стало известно, что Следком расследует исчезновение Седы Сулеймановой по статье об убийстве. 26 апреля следователь в Чечне допросил Елену Патяеву, которая в феврале и марте того же года проводила в Санкт-Петербурге одиночные пикеты с требованием выяснить судьбу Сулеймановой. В июне Патяева заявила, что за три месяца после возбуждения дела следствие не пришло ни к каким выводам, а расследование саботируется. 13 января стало известно, что Елена Патяева пожаловалась в Генпрокуратуру на бездействие следственных органов Чечни, расследующих исчезновение Седы Сулеймановой.

Силовики в 74-м отделе полиции Санкт-Петербурга забрали у Елены Патяевой телефон и сообщили, что она останется у них на ночь, сообщила Кризисная группа СК SOS*.

Сотрудник полиции, задержавший Патяеву возле моста Кадырова, назвал основанием задержания "нарушение антиковидных ограничений" (статья 8.6.1 КоАП СПб), но эта статья не предусматривает наказание в виде ареста. Оставления на ночь по этой статье не предполагается: Елену должны были отпустить через три часа после задержания, так как за это время ей не представили ни одного протокола, отметили правозащитники.

Адвокат Марк Алексеев, посетивший пикетчицу в отделе полиции, позже сообщил, что Патяевой вменяют организацию несогласованной публичной акции (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ). Эта статья предусматривает до десяти суток административного ареста, от двадцати до тридцати тысяч рублей штрафа либо до 50 часов обязательных работ.

Алексеев также проинформировал, что из отдела полиции № 74 Патяеву перевозят в отдел полиции № 42, сообщил правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

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