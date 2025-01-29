Подруга Сулеймановой на пикете заявила о бездействии следствия

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Елена Патяева на одиночном пикете в Санкт-Петербурге заявила, что за 10 месяцев расследование исчезновения ее подруги Седы Сулеймановой не дало никаких результатов.

Как писал "Кавказский узел", 13 января стало известно, что Елена Патяева пожаловалась в Генпрокуратуру на бездействие следственных органов Чечни, расследующих исчезновение Седы Сулеймановой.

В апреле 2024 года стало известно, что Следком расследует исчезновение Седы Сулеймановой по статье об убийстве. 26 апреля следователь в Чечне допросил подругу Сулеймановой Елену Патяеву, которая в феврале и марте того же года проводила в Санкт-Петербурге одиночные пикеты с требованием выяснить судьбу Сулеймановой. Однако в июне Патяева заявила, что за три месяца после возбуждения дела следствие не пришло ни к каким выводам, а расследование саботируется.

За этот срок, больше чем за 10 месяцев, они так и не смогли прийти к каким-то значимым результатам

Сегодня Елена Патяева вышла на одиночный пикет на мост имени Кадырова в Санкт-Петербурге. "Я решила выйти на пикет, потому что уже больше 10 месяцев прошло с даты возбуждения уголовного дела по статье "Убийство" по факту безвестного исчезновения Седы Сулеймановой, моей подруги. 25 марта 2023 года Следственный комитет Чечни завёл уголовное дело, и за этот срок, больше чем за 10 месяцев, они так и не смогли прийти к каким-то значимым результатам, Седу не нашли ни живой, ни мёртвой, не было предоставлено доказательств того, что человек жив, или, наоборот, того, что произошло убийство. И также не найдены преступники - никто не был обвинён в том, что он похищал Седу или соучаствовал как-то в этом преступлении. То есть никто из её родственников, полицейских - никто не понёс наказания. Поэтому я и вышла на пикет", - сказала Патяева корреспонденту "Кавказского узла".

Девушка также объяснила, почему выбрала местом для пикета мост Кадырова. "Я больше не вижу смысла выходить на пикет к каким-то официальным зданиям в Петербурге. Я выходила с пикетом к зданию прокуратуры, а меня там просто задерживали, и никакой реакции прокуратуры не было. То же самое со Следственным комитетом. Так что я больше не вижу смысла туда ходить. Я выбрала мост Кадырова, потому что это, в каком-то смысле, символическое место, которое небезразлично многим петербуржцам. Надеюсь, они обратят внимание на мою акцию на мосту Кадырова и на то, что гражданка России была похищена из Петербурга и вывезена в другой регион. Как обратят внимание на пикет, проведённый на мосту Кадырова, и чеченские следователи", - сказала она, добавив, что "общественное давление на органы власти всё равно имеет значение".

Елена Патяева отметила, что начала пикет в 12 мск, и за первые полтора часа ничего не произошло, сотрудники полиции её не беспокоили. Стоять в пикете она планирует "до темноты".

Напомним, в августе 2024 года Патяева потребовала от СКР возбудить уголовное дело в связи с действиями силовиков, которые задержали Сулейманову. Эти силовики допустили отправку девушки в Чечню вопреки ее словам о грозящей ей расправе, заявила Патяева. Однако ее обращение было передано в Чечню. Результатом передачи в Чечню жалобы Патяевой может стать отписка или имитация расследования, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Уроженка Чечни Седа Сулейманова была задержана в Санкт-Петербурге и увезена в Чечню в августе 2023 года. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого "убийства чести", говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

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