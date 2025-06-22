Правозащитники указали на важность резонанса в деле об исчезновении Мовсара Умарова

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Решение Висаитовского суда по жалобе на отказ предоставить для ознакомления Эсет Умаровой материалы дела об исчезновении в 2020 году ее сына Мовсара оспорено. Огласка и жалобы в Следком могут заставить следствие действовать, что показала кампания с требованием расследования исчезновения Седы Сулеймановой.

Как писал "Кавказский узел", 16 января 2025 года Висаитовский райсуд Грозного не удовлетворил жалобу представителя Эсет Умаровой на отказ следователя в ознакомлении со всеми материалами дела об исчезновении ее сына - жителя Грозного Мовсара Умарова. Умарова обжаловала это решение в Верховном суде Чечни. Однако в марте стало известно, что Следком самостоятельно отменил обжалуемое решение, поэтому суд прекратил производство по жалобе. Таким образом, матери Мовсара Умарова фактически отказали в возможности ознакомиться с материалами дела, констатировал представитель Команды против пыток*. При этом вопреки судебному решению следователи в Чечне не дают Эсет Умаровой ознакомиться с материалами дела. Правозащитники расценили позицию следствия как "издевательство над матерью и законом".

Оспорено решение Висаитовского райсуда Грозного, оставившего без удовлетворения жалобу на неисполнение судебного решения об ознакомлении матери Умаровой со всеми материалами дела об исчезновении ее сына, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Команде против пыток*.

"Да, решение оспорено, жалоба направлена в Верховный суд ЧР. Из полученного решения Висаитовского районного суда Грозного следует, что суд вообще не рассмотрел по существу доводы представителей о длительном неисполнении судебного решения следователем, в решении нет ни слова на этот счет", - сказали в КПП* .

Из протоколов очных ставок следует, что сотрудники полиции отрицают, что когда-либо контактировали с Мовсаром и его родственниками, сообщают, что о его похищении им ничего неизвестно

На данный момент юристы и мать Умарова ознакомлены с материалами уголовного дела в очень ограниченном объеме.

"По сути, представителям дали доступ к допросам самих потерпевших, очным ставкам с участием сотрудников полиции и потерпевших, а также к нескольким постановлениям о ходе следствия (о продлении, приостановлении расследования). Любые ответы на запросы следователей, протоколы следственных действий, направленных на установление местонахождения Умарова, если таковые проводились, нам недоступны до сих пор. Из протоколов очных ставок следует, что сотрудники полиции отрицают, что когда-либо контактировали с Мовсаром и его родственниками, сообщают, что о его похищении им ничего неизвестно", - сказали в КПП*.

Дальнейшее обжалование будет происходить в кассационном порядке в 5-й кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске.

"Позиция представителей в том, что судами проигнорировано вступившее в законную силу решение того же Висаитовского районного суда г. Грозного, которым суд обязал ознакомить с материалами уголовного дела представителей потерпевшей, а также ограничены конституционное право на доступ к правосудию, поскольку в отсутствие материалов уголовного дела потерпевшие и их представители не могут аргументированно обосновать жалобу на приостановление уголовного дела, и конституционное право на доступ к материалам, затрагивающим их права и интересы как потерпевших. Несмотря на наличие в уголовном деле данных о сотрудниках правоохранительных органах, их деятельности, потерпевшие имеют право на доступ даже к этим материалам как участники того же уголовного дела, так как действиями сотрудников полиции нарушены их права. Никаких отдельных письменных доказательств не требуется представлять, судами нарушены нормы уголовно-процессуального законодательства и не учтены позиции КС РФ", - отметили в КПП*.

Что касается подачи нового иска о компенсации морального вреда из-за затягивания дела, то для этого нужно ознакомиться с материалами уголовного дела.

"Для того чтобы подавать какие-либо иски, необходим полный доступ к уголовному делу, чтобы понимать, что, в какие сроки было сделано следствием, какие решения принимались, какое последнее актуальное решение по делу принято", - подчеркнули в КПП*.

Юрист Центра защиты прав человека "Мемориал"*, знакомый с делом, также отмечает, что жалобу стоит подавать в 5-й кассационный суд.

"Как показывает судебная практика, относительно эффективной судебной инстанцией по отношению к чеченским судам, часто попустительствующим силовикам, является Пятый кассационный суд. Кроме того, за злостное неисполнение судебного акта статьей 315 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность. Поэтому, если следователи будут продолжать чинить препятствия в ознакомлении с материалами дела, в отношении них может быть подано заявление о преступлении. Только в этом случае нужно будет добиваться расследования их действий вне Чечни. Никаких дополнительных доказательств для обжалования отказа в ознакомлении под предлогом "служебной информации" не нужно. Право на ознакомление предусмотрено законом, характер содержащейся в материалах информации на него не влияет", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению юриста, есть смысл подавать иск о компенсации и обжаловать действия силовиков в обход чеченского управления Следкома.

"В этой ситуации можно воспользоваться правом требовать компенсации за нарушение разумного срока уголовного судопроизводства в связи с волокитой со стороны следствия по делу. Также можно обратиться в Следственный комитет РФ в обход чеченского управления. То есть действия чеченских следователей можно обжаловать в порядке подчинённости в СК РФ. Но рассматривать жалобы там будут только после того, как они будут рассмотрены всеми чеченскими руководителями следственного органа", - отметил он.

По чеченским делам о похищениях и пытках людей только информационный и общественный резонанс позволяет что-то сдвигать с места и то далеко не всегда

Юрист также добавил, что если дело получит резонанс, то есть шанс, что федеральные власти вмешаются.

"К сожалению, по чеченским делам о похищениях и пытках людей только информационный и общественный резонанс позволяет что-то сдвигать с места и то далеко не всегда. В нашей практике не было подобных случаев с исчезновением во время следственных действий", - подчеркнул он.

Глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* согласилась, что в подобных делах может помочь только общественный резонанс. "Если будет большой общественный запрос, то федеральные власти могут обратиться внимание на это дело. Но проблема в том, что прошло много времени, будет сложно добиться резонанса и внимания федерального центра. Но пример Сулеймановой, когда после кампании по сбору подписей ее, наконец, объявили в розыск, дает надежду, что попробовать стоит", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

16 июня стало известно, что МВД России объявило в розыск Седу Сулейманову, чье исчезновение с апреля 2024 года расследуется по статье об убийстве. В январе 2025 года подруга Сулеймановой Елена Патяева пожаловалась в Генпрокуратуру на бездействие следствия, заявив, что за 10 месяцев расследование не дало никаких результатов. 20 марта Патяева провела в Грозном пикет с плакатом: "Где Седа?". Полицейские задержали девушку, но не стали составлять протокол и отпустили, при этом назвали "семейным делом" судьбу Сулеймановой. Уроженка Чечни Седа Сулейманова в августе 2023 года была задержана в Санкт-Петербурге и против воли увезена к родственникам в Чечню. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого "убийства чести", говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

Ганнушкина* также считает, что дело может сдвинуться с мертвой точки, если его перестанут вести чеченские следователи.

"Вот тогда появится реальная надежда, что мы узнаем подробности дела, поймем, что случилось, велось ли вообще расследование. Но для этого нужно еще многое пройти, все чеченские органы и суды. Здесь очень важно то, что мать Умарова не теряет надежду и продолжает бороться. Без ее уверенной позиции добиться правды ничего сделать невозможно", - указала она.

Борьба Эсет Умаровой за право узнать правду о судьбе сына началась с 2020 года. В последний раз своего сына она видела 7 августа в "Нефтеполке". Спустя четыре дня, 11 августа, от него было получено последнее сообщение: "Я на встрече". С тех пор Мовсар не выходил на связь с родными. В настоящее время Эсет Умарова проживает вместе с детьми: кроме Мовсара у нее еще взрослые сын и две дочери.

Напомним, Мовсар Умаров был задержан 18 июля 2020 года. Первоначально силовики сообщили, что он задержан за просмотр блога Тумсо Абдурахманова*. Однако позднее родственникам сообщили, что Мовсар причастен "к некоторым террористическим делам в Дагестане и Ингушетии". Спустя еще три недели Эсет Умаровой сообщили, что ее сын помог задержать преступников в Дагестане и был перевезен в Ингушетию, где продолжал сотрудничать с силовиками, однако во время процессуальных действий "зашел в мечеть, но оттуда не вышел".

Тумсо Абдурахманов* рассказал, что были и иные случаи преследования за чтение его блога. 30 августа 2024 года в Урус-Мартане был похищен владелец магазина исламских товаров Ислам Эльмурзаев. Это стало уже вторым похищением бизнесмена. Основанием стала подписка на ТГ-канал Тумсо Абдурахманова*, рассказал сам блогер корреспонденту "Кавказского узла".

"Я получал много подобных сообщений. В 2017 году Ислама уже похищали за коммент на моем канале, затем подкинули гранату и посадили на два года. То есть его по сути посадили за коммент на моем канале на два года", - сообщил Тумсо Абдурахманов*.

С момента похищения бизнесмена 30 августа и до 11 сентября 2024 года, на момент публикации в ТГ-канале Абдурахманова*, о его местонахождении ничего не было известно, отметил блогер.

"Причина последнего похищения Ислама Эльмурзаева неизвестна", - сказал блогер.

При этом последнее сообщение о Исламе Эльмурзаеве было опубликовано ТГ-каналом NIYSO 6 февраля. В нем сообщается, что он удерживается на территории УВД Грозного с момента похищения, его склоняли к отправке в Украину, пытали из-за отказа, доставляли в предсмертном состоянии в больницу Грозного, а в настоящее время пытаются «"фабриковать новое уголовное дело", не уточняя, в чем именно он обвинен.

Правозащитники указали на сложность учета случаев похищений людей в Чечне Статистика случаев похищений людей в Чечне больше не ведется, поскольку родственники пропавших опасаются обнародовать информацию об исчезновениях, указали правозащитники. Незаконные задержания в Чечне продолжаются, но известными становятся лишь самые громкие случаи, констатировали они.

Эсет Умарова опасается, что ее сын стал жертвой внесудебной расправы, поскольку родственники не получают от него никаких известий. Следствие отказывается проверять предположительно причастных к исчезновению Умарова, заявили в феврале 2023 года правозащитники.

Поэтому и отказ в представлении материалов. Просто нечего показывать

В последние "лет десять" в делах об исчезновении очень редко появляются подробности похищений, к которым причастны силовики, хотя похищений в Чечне без их участия не бывает, рассказал в январе 2025 года "Кавказскому узлу" правозащитник, знакомый с реалиями Чечни. "А в деле Умарова следователи, уверен, не работали вообще. Поэтому и отказ в представлении материалов. Просто нечего показывать", - сказал он.

Схожее мнение высказала тогда же глава комитета "Гражданское содействие" (включен в реестр иностранных агентов) Светлана Ганнушкина (включена в реестр иностранных агентов). "В этой истории всё указывает на то, что нет ни одного заинтересованного в раскрытии дела силовика. Умарова не видели четыре года. Прошло уже достаточно много времени. Практика таких исчезновений говорит о том, что, к сожалению, он стал жертвой внесудебной расправы", - сказала она "Кавказскому узлу".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".