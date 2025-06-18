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12:45, 18 июня 2025

Правозащитники раскритиковали следствие за отказы ознакомить грозненку с делом ее сына

Эсет Умарова рядом с портретом своего сына Мовсара. Фото: https://t.me/no_torture/3635

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вопреки судебному решению следователи в Чечне не дают Эсет Умаровой ознакомиться с материалами дела об исчезновении ее сына Мовсара. Правозащитники расценили позицию следствия как "издевательство над матерью и законом".

Как писал "Кавказский узел", 16 января 2025 года Висаитовский райсуд Грозного не удовлетворил жалобу представителя Эсет Умаровой на отказ следователя в ознакомлении со всеми материалами дела об исчезновении ее сына - жителя Грозного Мовсара Умарова. Умарова обжаловала это решение в Верховном суде Чечни. Однако в марте стало известно, что Следком самостоятельно отменил обжалуемое решение, поэтому суд прекратил производство по жалобе. Таким образом, матери Мовсара Умарова фактически отказали в возможности ознакомиться с материалами дела, констатировал представитель "Команды против пыток" (включена в реестр иностранных агентов).

Висаитовский райсуд Грозного отказался удовлетворить жалобу Эсет Умаровой, требующей от Следкома показать ей все материалы уголовного дела об исчезновении ее сына Мовсара Умарова, сообщает сегодня на своем сайте "Команда против пыток".

Ни юристы, ни Эсет не знают, ищут ли виновных в исчезновении

"В течение трех лет ни юристы, ни Эсет не знают, какие мероприятия выполнены, и ищут ли виновных в исчезновении Мовсара", - поясняется в публикации.

Отказы в ознакомлении с материалами дела в полном объеме следователи обосновывают тем, что в материалах есть "служебная информация". Решения следствия поддержали Висаитовский райсуд и Верховный суд Чечни.

Однако Пятый кассационный суд отменил это решение и потребовал рассмотреть жалобу Эсет Умаровой повторно. В апреле 2024 года Висаитовский суд обязал Следком ознакомить Умарову со всеми материалами дела, но следователи "саботировали это решение суда". Юристы подали жалобу на неисполнение судебного решения, но 11 июня суд оставил ее без удовлетворения, говорится в сообщении.

Такое происходит только в Чечне

«Согласно статье 392 УПК ("Обязательность приговора, определения, постановления суда". – Прим. "Кавказского узла") судебные решения обязательны для исполнения на всей территории Российской Федерации. Решение есть, оно вступило в законную силу в июне 2024 года, следователь его не исполняет. Такое происходит только в Чечне, и это не правосудие, а издевательство над матерью и законом", - приводится в публикации позиция "Команды против пыток".

Александр Черкасов, Светлана Ганнушкина (включена в реестр иноагентов), фото с сайта Центра защиты прав человека
15:57 01.09.2024
Правозащитники указали на сложность учета случаев похищений людей в Чечне
Статистика случаев похищений людей в Чечне больше не ведется, поскольку родственники пропавших опасаются обнародовать информацию об исчезновениях, указали правозащитники. Незаконные задержания в Чечне продолжаются, но известными становятся лишь самые громкие случаи, констатировали они.

Напомним, Мовсар Умаров был задержан 18 июля 2020 года. Первоначально силовики сообщили, что он задержан за просмотр блога Тумсо Абдурахманова (включен в реестр иностранных агентов). Однако позднее родственникам сообщили, что Мовсар причастен "к некоторым террористическим делам в Дагестане и Ингушетии". Спустя еще три недели Эсет Умаровой сообщили, что ее сын помог задержать преступников в Дагестане и был перевезен в Ингушетию, где продолжал сотрудничать с силовиками, однако во время процессуальных действий "зашел в мечеть, но оттуда не вышел".

Эсет Умарова опасается, что ее сын стал жертвой внесудебной расправы, поскольку родственники не получают от него никаких известий. Следствие отказывается проверять предположительно причастных к исчезновению Умарова, заявили в феврале 2023 года правозащитники.

Поэтому и отказ в представлении материалов. Просто нечего показывать

В последние "лет десять" в делах об исчезновении очень редко появляются подробности похищений, к которым причастны силовики, хотя похищений в Чечне без их участия не бывает, рассказал в январе 2025 года "Кавказскому узлу" правозащитник, знакомый с реалиями Чечни. "А в деле Умарова следователи, уверен, не работали вообще. Поэтому и отказ в представлении материалов. Просто нечего показывать", - сказал он.

Схожее мнение высказала тогда же глава комитета "Гражданское содействие" (включен в реестр иностранных агентов) Светлана Ганнушкина (включена в реестр иностранных агентов). "В этой истории всё указывает на то, что нет ни одного заинтересованного в раскрытии дела силовика. Умарова не видели четыре года. Прошло уже достаточно много времени. Практика таких исчезновений говорит о том, что, к сожалению, он стал жертвой внесудебной расправы", - сказала она "Кавказскому узлу".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

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Автор: "Кавказский узел"

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