Правозащитники указали на сложность учета случаев похищений людей в Чечне

01 сентября 2024, 15:57

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Статистика случаев похищений людей в Чечне больше не ведется, поскольку родственники пропавших опасаются обнародовать информацию об исчезновениях, указали правозащитники. Незаконные задержания в Чечне продолжаются, но известными становятся лишь самые громкие случаи, констатировали они.

Как писал "Кавказский узел", 30 августа, в Международный день жертв насильственных исчезновений, команда "Проекта Памяти" совместно с изданием "Верстка"* организовали онлайн-конференцию с правозащитниками, юристами и родственниками пострадавших для обсуждения проблемы похищений и насильственных исчезновений людей в регионах Северного Кавказа. Эта проблема - наследие двух чеченских кампаний, и вопрос стоит очень остро из-за репрессий со стороны властей, однако борьбу с этим явлением необходимо продолжать, заявили участники онлайн-конференции.

По оценкам Центра защиты прав человека "Мемориал"*, в ходе вооруженного конфликта в Чечне пропали без вести от 3 до 5 тысяч человек. Большинство из них — после задержания представителями государства. Всего за последние 30 лет на Северном Кавказе исчезло около 8000 человек. При этом случаи наказания силовиков единичны, а их безнаказанность приводит к воспроизводству подобных преступлений, отметили в августе 2023 года участники дискуссии "Похищения и насильственные исчезновения на Северном Кавказе".

Возможности правозащитников для фиксации насильственных исчезновений людей на Северном Кавказе, в том числе в Чечне, снизились, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Центра защиты прав человека «Мемориал»*.

Чечня остается на Северном Кавказе основным очагом насильственных исчезновений, а главный источник информации о таких случаях – родственники пропавших, отметил он. «Но в последние годы сведения оттуда почти не доходят», - сказал правозащитник.

По его словам, родственники пропавших сейчас не испытывают такого серьезного давления, как раньше, когда их выгоняли из жилищ и сжигали дома. «Последний такой случай был примерно в 2017 году. Но если пропавший оказывается членом вооруженного подполья, то его родственники могут также подвернуться обвинению как соучастники», - заявил он.

В декабре 2014 года, после атаки боевиков на Грозный, Рамзан Кадыров ввел принцип коллективной ответственности для семей членов вооруженного подполья. Он заявил, что родственников боевиков будут выдворять из Чечни, а их дома - сносить, говорится в справке "Кавказского узла" "Как разрушают дома в Чечне".

Сейчас у правозащитников нет полной статистики исчезновений в Чечне, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель Центра защиты прав человека «Мемориал»* Александр Черкасов.

"Ее нет с 2009 года, после убийства Наташи Эстемировой. Люди, конечно, обращаются к правозащитникам, но это уже отдельные случаи, на основании которых нельзя составить какую-то картину и представить динамику (тем более, что, если человека отпускают, родственники вообще никуда не обращаются). Мы знаем, что незаконные задержания продолжаются. О каких-то отдельных кейсах становится известно (вроде истории Салмана Тепсуркаева), но не об общей картине", - пояснил он.

Наталья Эстемирова была похищена 15 июля 2009 года, вывезена в Ингушетию и убита. По ее информации о нарушениях прав человека в Чечне правозащитники делали запросы в официальные инстанции и составляли списки пропавших без вести. О расследовании и основных версиях убийства правозащитницы можно узнать из справки "Кавказского узла" "Убийство Натальи Эстемировой".

Для семей исчезнувших самое страшное – это равнодушие властей, заметила руководитель комитета «Гражданское содействие»* Светлана Ганнушкина*. «Которые пытаются сказать, что все в порядке, что человек сам ушел. А ведь это травма для всей семьи», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитница не считает, что психологическая помощь родственникам эффективна на этапе, когда судьба пропавшего неизвестна. «Психологическая помощь хороша при условии, когда преодолена травма. Когда травма длящаяся, то психологическая помощь не поможет», - сказала Ганнушкина.

Напомним, по официальным данным МВД, в 2023 году в Чечне числились пропавшими без вести 1608 человек. По этому показателю республика уступала лишь Москве и Подмосковью и значительно опережала другие регионы СКФО и ЮФО.

В апреле 2023 года правозащитная организация Amnesty International в представлении Верховному комиссару ООН констатировала ухудшение ситуации с нарушениями прав человека в России. Организация выделила случаи преследования в Чечне критиков властей и правозащитников, отметив, что критиков местных властей в республике произвольно арестовывают и подвергают насильственным исчезновениям на фоне царящей в регионе безнаказанности.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

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