26 января 2024, 09:40

Чечня вошла в тройку лидеров по числу пропавших без вести

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В 2023 году в Чечне числились пропавшими без вести 1608 человек, по этому показателю республика уступает лишь Москве и Подмосковью и значительно опережает другие регионы СКФО и ЮФО, следует из статистики МВД.

Как писал "Кавказский узел", за годы контртеррористической операции в Чечне и правления Рамзана Кадырова в республике пропали тысячи людей, но Россия не принимала мер по расследованию их исчезновений, заявили в сентябре 2023 года в своем докладе правозащитники Олег Орлов и Александр Черкасов. Они призвали ОБСЕ принять меры для расследования похищений, в частности, учредить международный суд по преступлениям против человечности в Чечне.

Только за вторую чеченскую кампанию жертвами насильственных исчезновений стали до 5000 человек, а за последние 30 лет на Северном Кавказе исчезли около 8000 человек. При этом случаи наказания силовиков единичны, а их безнаказанность приводит к воспроизводству подобных преступлений, отметили в августе 2023 года участники дискуссии "Похищения и насильственные исчезновения на Северном Кавказе".

В 2023 году пропавшими без вести числились 1608 жителей Чечни, среди регионов России эта республика заняла третье место после Москвы и Московской области по числу разыскиваемых, следует из свежей статистики МВД, на которую 25 января обратило внимание "Кавказ.Реалии"*.

Согласно данным МВД, размещенным на сайте госстатистики, в 2023 году в России числились пропавшими без вести 36307 человек. Наибольшее их число – в Москве (2014), Московской области (1814) и Чечне (1608).

При этом в 2022 году в Чечне официально числился 1601 пропавший, в 2021-м – 1639 человек, в 2020-м – 1700, в 2019-м - 1712. Статистика ведется с 2008 года, когда в республике числились пропавшими 793 человека. В 2009 году их число выросло до 1014, в 2010-м до 1280, в 2011-м до 1568, в 2012-м до 1666.

Краснодарский край по этому показателю занял в 2023 году пятое место (на четвертом месте Санкт-Петербург и Ленинградская область): на Кубани числятся пропавшими без вести 1139 человек.

В других регионах СКФО и ЮФО число пропавших значительно ниже: в Ставропольском крае их 545, в Дагестане 301, в Северной Осетии 244, в Кабардино-Балкарии 182, в Карачаево-Черкесии 155, в Ингушетии 127.

В Ростовской области насчитывается 574 пропавших, в Волгоградской – 538, в Астраханской – 173, в Калмыкии – 106, в Адыгее – 100.

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Примечание:

"Сообщения от имени Арсамикова вызвали недоверие у правозащитников", "Правозащитники прокомментировали назначение Руслана Алханова", "ЕСПЧ назначил Максиму Лапунову компенсацию за пытки в Чечне".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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