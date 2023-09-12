Правозащитники напомнили о безнаказанных похищениях в Чечне

12 сентября 2023, 20:26

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За годы контртеррористической операции и правления Рамзана Кадырова в Чечне пропали тысячи людей, но Россия не принимала мер по расследованию их исчезновений, говорится в докладе правозащитников Олега Орлова и Александра Черкасова. Они призвали ОБСЕ принять меры для расследования похищений, в частности учредить международный суд по преступлениям против человечности в Чечне.

"Кавказский узел" писал, что правозащитная организация Amnesty International в представлении Верховному комиссару ООН констатировала ухудшение ситуации с нарушениями прав человека в России. Организация выделила случаи преследования в Чечне критиков властей и правозащитников, отметив, что критиков местных властей в Чечне произвольно арестовывают и подвергают насильственным исчезновениям на фоне царящей в регионе безнаказанности. Участники дискуссии "Похищения и насильственные исчезновения на Северном Кавказе" отметили, что только за вторую чеченскую кампанию жертвами насильственных исчезновений стали до пяти тысяч человек, а за последние 30 лет на Северном Кавказе исчезло около 8 тысяч человек. При этом случаи наказания силовиков единичны, а их безнаказанность приводит к воспроизводству подобных преступлений.

Более двух десятилетий в Чечне функционирует созданная государством жестокая система насильственных исчезновений. Её жертвами стали многие тысячи людей, из них тысячи бесследно исчезли. В итоге Россия лидирует в Европе в 21-м веке по числу насильственных исчезновений, говорится в докладе "Насильственные исчезновения в Чечне", которые подготовили сопредседатель Центра защиты прав человека "Мемориал" Олег Орлов и член Совета Центра Александр Черкасов подготовили доклад для совместного проекта организации Crude Accountability, Рабочей группы по Туркменистану и Рабочей группы по противодействию пыткам Платформы "Гражданская солидарность" (CSP).

"Эта система претерпевала изменения, но неотъемлемыми её атрибутами остаются нелегальные тюрьмы, жестокое обращение с похищенными или незаконно задержанными, пытки и внесудебные казни. В деятельность этой системы, - как непосредственно, таки и в воспрепятствование расследованию этих преступлений, - вовлечены различные государственные ведомства и органы власти России. Международные организации и институты, включая ОБСЕ, много раз указывали на недопустимость этой практики насильственных исчезновений на Северном Кавказе, прежде всего в Чечне. На первый взгляд, нельзя сказать, что власти России всегда полностью игнорировали эту критику. Более того, в 2006-2008 годах наблюдалось заметное снижение количества насильственных исчезновений в Чечне. Однако это снижение оказалось тактическим приемом в ходе борьбы между силовыми структурами в ходе становления режима личной власти Рамзана Кадырова. В итоге произошла трансформация системы насильственных исчезновений, и с 2009 года количество таких преступлений снова возросло", - говорится в докладе.

Правозащитники отметили, что с 2009 года власти России "полностью игнорировали призывы международных организаций", относительно ужасающей ситуации с правами человека в Чечне, в том числе и практики насильственных исчезновений. В настоящий момент эта система работает беспрепятственно как важнейший механизм террора против населения с тем, полностью подавляющего любую возможность оппозиции режиму Кадырова, любое неодобряемое властями поведение и даже любое инакомыслие.

Уже в ходе Первой чеченской войны (1994-1996 года) многие люди, задержанные военными или сотрудниками МВД РФ, затем исчезали. Правозащитным центром "Мемориал"* были задокументированы более 1650 эпизодов за период проведения контртеррористической операции (КТО) в Чеченской Республике в 1999-2009 годах (один эпизод часто включал бесследное исчезновение нескольких человек). Практически по всем этим случаям "Мемориал"* вступал в переписку с органами прокуратуры. По таким делам было возбуждено более 2000 уголовных дел, но в подавляющем большинстве случаев эти дела были приостановлены "в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого".

ПЦ "Мемориал"* задокументировано бесследное исчезновение более 1250 людей в период 1999-2001 годов (впоследствии тела некоторых из них были обнаружены). "Тогда, в начале Второй чеченской войны "Мемориал"* был в состоянии охватить мониторингом ограниченную часть республики - от четверти до трети, однако и в охваченных районах документирование вряд ли было исчерпывающим", - указано в докладе. В 2002-2009 годах ПЦ "Мемориал"* собрал информацию о похищении представителями государства и последующем исчезновении 1976 жителей Чечни. Некоторые из этих людей впоследствии были освобождены, выкуплены или легализованы в ИВС и СИЗО.

"Мемориал" может утверждать, что всего за десять лет проведения КТО в Чечне бесследно исчезли в результате похищений, незаконных арестов и задержаний больше трех тысяч и менее пяти тысяч человек (впоследствии тела некоторых из них были обнаружены).

Комитет министров (КМ) Совета Европы (СЕ) в своем решении в сентябре 2021 года оценил общее предполагаемое число бесследных исчезновений в ходе контртеррористических операций составляет от 5000 до 7700 человек, но эти цифры относятся к более широкому географическому и временному контексту последних тридцати лет на Северном Кавказе, заявили правозащитники.

В докладе отмечается, что в 2000-2004 годах ответственность за насильственные исчезновения жителей несли федеральные силовые ведомства: военнослужащие МО и ВВ МВД, сотрудники ФСБ и МВД, направленные в Чечню из других регионов России, захоронения (массовые или содержавшие несколько тел) похищенных людей обычно обнаруживали на территориях бывших мест дислокации воинских частей или вблизи них. Самое известное из них было обнаружено в феврале 2001 года в бывшем дачном поселке "Здоровье" в непосредственной близости от Ханкалы, главной российской военной базы в Чечне, где по официальным данным были обнаружены и вывезены тела 51 человека, по неофициальным, тел было в несколько раз больше. Все найденные в посёлке «Здоровье» были жертвами внесудебных казней: у большинства было перерезано горло и связаны руки, в голову был сделан контрольный выстрел. 26 тел были опознаны родственниками. Все они ранее были задержаны при свидетелях представителями федеральных сил в разное время и в разных местах: на блокпостах, во время "зачисток", а затем исчезли. Уголовное дело не привело к установлению виновных. Затем были обнаружены захоронения в садах госхоза им. Мичурина вблизи Урус-Мартана, вблизи села Старые Атаги, возле блокпоста «Юг», возле поселка Здоровье и в Чернореченском лесу.

После окончания контртеррористической операции все структуры, которым было делегировано проведение КТО, прежде всего незаконное насилие, были подконтрольны Рамзану Кадырову. И число похищений людей вновь стало расти. Жертвой такого похищения и убийства стала сотрудница "Мемориала" Наталья Эстемирова, много лет работавшая прежде всего по теме насильственных исчезновений.

Сотрудница грозненского офиса Правозащитного центра "Мемориал"* Наталья Эстемирова была похищена 15 июля 2009 года, вывезена в Ингушетию и убита. По ее информации о нарушениях прав человека в Чечне правозащитники делали запросы в официальные инстанции, составляли списки пропавших без вести. О расследовании и основных версиях убийства правозащитницы можно узнать в справке "Кавказского узла" "Убийство Натальи Эстемировой".

До настоящего времени сохраняется установившаяся тогда тактика «избирательных исчезновений», отметили авторы доклада. Сотрудники чеченских силовых структур используют период «исчезновения» человека, чтобы с помощью пыток и угроз заставить его дать нужные им показания на себя и других. Затем, через несколько дней, недель или месяцев, «исчезнувшего» человека могут либо легализовать и оформить как официально задержанного (часто с подброшенными оружием, боеприпасами или наркотиками), либо отпустить без оформления.

Некоторые исчезают бесследно, что означает либо смерть от пыток, либо бессудную казнь. Каждый год в Чечне на время исчезают сотни людей, но из них исчезает навсегда абсолютное меньшинство, отмечается в докладе. Среди тех, кто исчезает бесследно - те, кого подозревают в активном участии в вооруженном подполье, критики режима Кадырова как модератор оппозиционного Telegram-канала Салман Тепсуркаев и те, кто был "уличен" в гомосексуальных связях, например известный чеченский певец Зелимхан Бакаев.

В начале сентября 2020 года в Чечне, а затем и за ее пределами вызвало резонанс видео, где обнаженный человек садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с оппозиционным Telegram-каналом 1ADAT*. Позже Ахмед Закаев заявил о наличии у него доказательств, что к похищению и пыткам Тепсуркаева причастны власти Чечни. Позже стало известно, что Салман Тепсуркаев был убит в сентябре 2020 года и похоронен в безымянной могиле. 26-летний уроженец Грозного Зелимхан Бакаев пропал без вести в августе 2017 года, а 24 сентября того же года было обнародовано видео, на котором Бакаев сообщил, что находится в Германии. Однако его знакомые и правозащитники сочли видео постановочным, обратив внимание на неестественное поведение Зелимхана, попавшие в кадр мебель российского производства и энергетический напиток, который не продается в Германии. В ноябре 2020 года правозащитники сообщили, что судьба Бакаева остается неизвестной, хотя Рамзан Кадыров косвенно подтвердил, что тот убит. В августе 2023 года правозащитники сообщили, что Бакаев находился в поле зрения чеченских силовиков из-за подозрений в гомосексуальности, а когда информация подтвердилась, был убит.

Похищения людей продолжаются по сей день, по данным оппозиционного телеграм-канала, за 2022 год были похищены 952 человека, абсолютное большинство из которых были затем освобождены или переданы в руки полиции для дальнейшего оформления легального задержания. Правозащитники смогли подтвердить информацию об отдельных случаях похищений в 2022-23 годах.

На конец 2022 года ЕСПЧ вынес 320 решений, в которых признал Россию ответственной за нарушения права на жизнь в ходе военных и контртеррористических операций на Северном Кавказе (главным образом, в Чечне). Число заявителей по этим делам существенно больше, так как многие решения объединяют жалобы от нескольких заявителей. Эти решения описывают 668 случаев похищений с последующим исчезновением людей, совершенных представителями государства: 612 человек были похищены и пропали в 1999-2006 годах, 56 человек - в 2006-2017 годах. ЕСПЧ признал, что власти России несут ответственность за эти преступления и за нерасследование этих нарушений. Кабинет министров Совета Европы постановил, что Россия не исполнила эти решения ЕСПЧ, та как до сих пор не провела эффективное расследование ни по одному из этих преступлений, отметили правозащитники.

Комитет министров Совета Европы с 2011 года 20 раз обращался к рассмотрению ситуации с исполнением решений ЕСПЧ по жалобам, преимущественно о насильственных исчезновениях на Северном Кавказе, прежде всего в Чечне, призывая власти провести расследование и принять меры для поиска пропавших людей, а также создать единый орган по розыску пропавших без вести в результате «контртеррористической операции» на Северном Кавказе, но Россия никак реагировала.

По мнению авторов доклада, ОБСЕ необходимо выработать конкретные шаги по исполнению государствами-участниками ОБСЕ обязательств, изложенных в решении Совета министров ОБСЕ №7/20 "Недопущение и искоренение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания" и разработать конкретные планы действий по искоренению практики насильственных исчезновений. Институты и исполнительные органы ОБСЕ должны потребовать от правительства России немедленного прекращения практики насильственных исчезновений в Чечне. Председатели ОБСЕ должны учредить должность и назначить Специального представителя по проблеме насильственных исчезновений, а борьба с насильственными исчезновениями должна быть включена в стандартную повестку дня мероприятий ОБСЕ по человеческому измерению, подчеркнули авторы доклада. также они предложили рассмотреть вопрос об учреждении специального международного суда по военным преступлениями и преступлениям против человечности в Чечне.

Более двадцати лет международные организации и институты, призванные защищать права человека, пытались и не смогли добиться от России исполнения ею своих обязательств, полного прекращения организованной практики насильственных исчезновений, расследования совершенных представителями государственных структур похищений и убийств, ликвидации незаконных тюрем на территории Чечни. Это показывает насущную необходимость скорейшей кардинальной реформы международной системы защиты прав человека и её институтов, резюмируется в докладе.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

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