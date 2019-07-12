Убийство Натальи Эстемировой

12 июля 2019, 13:37

15 июля 2009 года была убита журналист и правозащитник, сотрудница Правозащитного центра "Мемориал" в Грозном Наталья Эстемирова. Ее убийство вызвало широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом. По данным Следственного комитета РФ, убийство Эстемировой совершил участник незаконных вооруженных формирований Алхазур Башаев в качестве мести за ее публикации. Коллеги Эстемировой провели собственное расследование и поставили под сомнение официальную версию преступления.

В данной справке "Кавказский узел" предлагает вниманию своих читателей обобщенную информацию о самом преступлении, расследовании и основных версиях убийства Натальи Эстемировой.

Убийство

15 июля 2009 года, около 8:30 утра в Грозном Наталья Эстемирова по дороге из дома к остановке общественного транспорта на нее совершили нападение двое неустановленных лиц. Её насильно посадили в белую машину ВАЗ-2107 и увезли в неизвестном направлении.

В 16.30 того же дня тело Н. Эстемировой с огнестрельными ранами в области головы и грудной клетки было найдено в 200 метрах от федеральной трассы "Кавказ", на грунтовой дороге вблизи села Гази-Юрт Назрановского района Республики Ингушетия. На месте происшествия обнаружены личные вещи Н. Эстемировой.

15 июля 2009 года по факту похищения и убийства было возбуждено два уголовных дела: в Чечне — по статье ст. 126 УК РФ (похищение человека), в Ингушети — по статьям 105 (убийство) и 222 (незаконный оборот оружия) УК РФ. 16 июля они были объединены в одно дело, которое передано в Главное следственное управление СКП РФ по Южному федеральному округу.

Расследование

Следствие по делу об убийстве Эстемировой ведет группа во главе со старшим следователем по особо важным делам управления по расследованию особо важных дел главного следственного управления Следственного комитета Игорем Соболем.

Группа разрабатывала четыре основные версии убийства:

в связи с ее профессиональной деятельностью; с целью дискредитации органов власти Чеченской Республики; из личных неприязненных отношений; убита сотрудниками силовых структур Чеченской Республики в связи с оглаской ею фактов нарушений прав граждан.

Расследование похищения и убийства Натальи Эстемировой взял под личный контроль президент Чечни Рамзан Кадыров.

Председатель Совета ПЦ "Мемориал" Олег Орлов возложил политическую ответственность за убийство Н. Эстемировой на президента Чеченской республики Рамзана Кадырова. "Рамзан уже угрожал Наталье, оскорблял, считал ее своим личным врагом. Мы не знаем, отдал ли он приказ сам или это сделали его ближайшее соратники, чтобы угодить начальству. А Президента Медведева, видимо, устраивает убийца в качестве руководителя одного из субъектов РФ", - заявил Орлов. Впоследствии это заявление стало основанием для выдвижения Р.А. Кадыровым против О.П. Орлова обвинения в клевете. Этот судебный процесс подробно освещался "Кавказским узлом".

18 июля Правозащитный центр "Мемориал" объявил о временной приостановке работы своих представительств в Чеченской Республике . О возобновлении своей деятельности на территории Чеченской Республики Правозащитный центр "Мемориал" заявил 16 декабря 2009 года.

Версия о причастности к убийству сотрудников силовых структур

Версия о причастности к убийству Н. Эстемировой чеченских силовиков складывалась на основании показаний, которые дали на допросах коллеги Натальи Эстемировой.

В последнюю неделю жизни Наталья Эстемирова занималась делами о похищениях и убийствах, в том числе которые были совершены в Курчалоевском районе Чечни и к которым были причастны сотрудники Курчалоевского РОВД. Именно Н. Эстемирова первая предала огласке эти факты. В частности, Наталья Эстемирова обещала сообщить фамилии расстрелянных в ночь на 13 июля в Урус-Мартановском районе Чечни, между селениями Гой-Чу и Алхазурово. Также она занималась делом похищенных 7 июля в селе Джугурты Курчалоевского района Чечни сыне и отце Альбековых.

Из материалов дела следует, что до января 2010 г. следствие пыталось отработать версию о причастности к убийству сотрудников Курчалоевского РОВД. В результате в дополнение к возбуждённому уголовному делу по факту публичной казни (убийства) Ризвана Альбекова в селе Ахкинчу-Борзой, следователь Игорь Соболь направил в прокуратуру Чечни, по крайней мере, два сообщения об обнаружении признаков преступлений (по статьям "похищение человека" и "превышение должностных полномочий"), совершенных сотрудниками Курчалоевского РОВД. Результат проверок по этим сообщениям остался неизвестным.

14 июля 2011 года адвокат семьи Эстемировых Роман Карпинский сообщил, что Следственный комитет РФ отказался разрешить доступ к материалам о расследовании "курчалоевской" версии по причине ее "отработанности".

Версия об убийстве с целью скомпрометировать власти Чечни

Борис Березовский

27 января 2010 года президент Чечни Рамзан Кадыров заявил, что убийство правозащитницы Натальи Эстемировой спровоцировал Борис Березовский, чтобы скомпрометировать власти республики.

"Убийство Эстемировой было спровоцировано теми, кто убил Политковскую и Литвиненко. Я абсолютно уверен в том, что это работа Березовского. Политковская все время говорила о Чечне. Когда в республике все стало хорошо, и нас не в чем было обвинить, настал идеальный момент для того, чтобы ее убить и возложить вину на Кадырова, чтобы подорвать систему", - заявил Кадыров в интервью Russia Today.

Сам Березовский счел заявление чеченского президента "бредом" и переложил вину за убийство сотрудницы "Мемориала" на Кадырова.

"Я бред не могу комментировать, - заявил он. - По моей версии, за этим преступлением стоит Кремль, а исполнителем как раз является тот самый кроваво-потешный персонаж, высказавшийся в мой адрес".

Знакомые и коллеги Н. Эстемировой также сочли, что выдвинутые Кадыровым в адрес Березовского обвинения абсурдны и не имеют под собой никакой почвы.

Международные террористические группы

25 марта 2010 года президент республики Рамзан Кадыров в ходе встречи с докладчиком ПАСЕ Диком Марти заявил, что убийства правозащитниц Натальи Эстемировой и Заремы Садулаевой совершены с целью создать в обществе мнение о том, что в Чечне далеко до порядка.

"Это совершили международные террористы или те, кто их поддерживает. Например, недавно уничтоженный в Чечне Абу-Халед был связан с Аль-Каидой", - заявил глава республики.



Это заявление Р. Кадырова вызвало у коллег убитых полное недоумение. По их мнению, заявление президента Чечни говорит о том, что республиканские власти не заинтересованы в объективном расследовании этих дел и предании суду организаторов и убийц данных преступлений.

"Заявление Рамзана (Кадырова), о том, что Наташу Эстемирову и Зарему Садулаеву убили какие-то международные террористы или их пособники, не может вызвать никаких иных чувств, кроме как удивления и недоумения. Какие "международные террористы"? Какая Аль-Каида? Кадыров, похоже, не отдает себе отчет в том, что это его утверждение можно расценивать как то, что местные власти и силовые структуры абсолютно не контролируют ситуацию в республике", - сказал руководитель местной НПО, лично знавший Наталью Эстемирову и Зарему Садулаеву и попросивший не указывать его имени.

Как сообщил руководитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по ЮФО Б.М.Карнаухов, версия о том, что преступление совершено с целью дискредитации органов власти Чеченской республики и дестабилизации обстановки в регионе рассматривалась органами следствия.

Версия об убийстве на почве личных неприязненных отношений

В рамках расследования этой версии следствие выясняло обстоятельства имевших место попыток оспаривать право на проживание Натальи Эстемировой в её квартире. Подобные споры ведутся вокруг чуть ли не большинства квартир в Грозном. За последние 20 лет в Грозном не один раз менялась власть, большинство обитателей города неоднократно, подчас на долгий срок покидали его. В результате на многие квартиры у разных семей одновременно имеются правоустанавливающие документы. Разбирательства в судах и других инстанциях нередко длятся годами. Не избежала этой участи и Эстемирова.

В рамках расследования этой же версии следствие в ходе допросов выясняло у коллег Эстемировой, каковы были её взаимоотношения с ними, с другими правозащитниками, не было ли конфликтов вокруг финансовых вопросов и т.п.

Версия о причастности боевиков

В январе 2010 г. в деле появилась версия убийства, которая в настоящее время является основной. Поводом для этого стала информация об обнаружении 13 января 2010 г. схрона, в котором в числе прочего оружия находился и пистолет, из которого была убита Наталья Эстемирова.



В соответствии с рапортом начальника отделения ОРЧ-2 по БОП КМ МВД по ЧР лейтенанта милиции Магамадова С.Д., что им была получена оперативная информация по факту незаконного хранения оружия в селе Шалажи по адресу: ул. Лермонтова, д. 24 (дом семьи Башаевых). Там был проведён обыск, в результате которого обнаружен схрон с оружием. Среди прочего там были обнаружены: пистолет, переделанный самодельным способом из пневматического газобаллонного пистолета МР-654К, удостоверение сотрудника МВД по ЧР, выданное на имя погибшего 19 марта 2008 г. младшего сержанта Эльмурзаева А.У. с вклеенной в него фотографией с изображением Алхазура Башаева.

15 января по данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ. В тот же день по результатам проверки по федеральной пулегильзотеке было установлено, что из переделанного пистолета МР-654К была убита Наталья Эстемирова.

25 января 2010 г. на основании обнаружения в пустом доме Башаевых оружия, из которого была убита Наталья Эстемирова, и удостоверения с вклеенной фотографией Алхазура Башаева врио заместителя председателя следственного Комитета при прокуратуре РФ Б.М. Карнаухов пришёл к выводу, что "в ходе расследования уголовных дел получены достаточные данные, указывающие на то, что похищение и убийство Эстемировой Н.Х. совершено участником незаконного вооружённого формирования Башаевым А.А. и другими неустановленными лицами в целях дискредитации органов государственной власти Чеченской Республики".

Сам Алхазур Башаев, Ислам Успахаджиев - лидер группы, в которую входил Башаев, а также еще 18 боевиков были убиты 13 ноября 2009 года во время спецоперации в Ачхой-Мартановском районе.

Мотив убийства

В марте - апреле 2009 года не менее шести жителей села Шалажи ушли к боевикам и примкнули к "Шалажинскому джамаату" под командованием Ислама Успахаджиева.

В начале мая 2009 г. Наталья Эстемирова совместно с другой сотрудницей ПЦ "Мемориал" выезжала из г. Грозный в с. Шалажи для проверки информации о якобы имевшем место ограблении жителя с. Шалажи Ахмеда Асмерзаева и похищении его сына Юнуса Асмерзаева боевиками "Шалажинского джамаата" с целью получения выкупа. Отец якобы похищенного Юнуса Асмерзаева Ахмед Асмерзаев и отец ушедшего в лес Ризвана Башаева Саид-Хусейн Башаев публично обвинили Алхазура Башаева в том, что именно он является вербовщиком боевиков.

По итогам поездки в с. Шалажи и опроса местных жителей Наталья Эстемирова и другие сотрудники ПЦ "Мемориал" в г. Грозном подготовили три сообщения, которые были помещены в "Хронику" за май 2009 г. и впоследствии опубликованы на сайте "Мемориала". В той же "Хронике" было опубликовано и сообщение об уходе "в лес" 7 мая 2009 г. Анзора Башаева, родного брата Алхазура Башаева. В этом сообщении была представлена версия об исчезновении Юнуса Асмерзаева, отличная от изложенной его отцом, а именно: никакого похищения сына Ахмеда Асмерзаева не было, "в лес" к боевикам он ушел добровольно.

Именно эти сообщения, по версии следствия, стали основным мотивом убийства Натальи Эстемировой 15 июля 2009 г.: преступление было совершено из мести за то, что Наталья Эстемирова назвала Алхазура Башаева вербовщиком боевиков.

25 февраля 2010 года источник в правоохранительных органах ЮФО сообщил, что убийство Н. Эстемировой раскрыто и следствию известен исполнитель данного преступления.

15 июля официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин сообщил, что по версия о причастности к похищению и убийству Натальи Эстемировой участниками группировки Ислама Успахаджиева — Алхазуром Башаевым и другими — подтвердилась.

28 сентября 2010 года глава СКП РФ Александр Бастрыкин заявил, что убийца Натальи Эстемировой известен, принимаются меры к его задержанию. А. Бастрыкин опроверг информацию о том, что исполнитель убийства якобы скончался.

"По данным спецслужб, совместно с которыми мы ведем розыск, он жив. Более того, находится на территории России. Мы знаем регион, где он находится, и предпринимаем усилия, чтобы его задержать и передать органам правосудия", – сказал А. Бастрыкин.

Коллеги Натальи Эстемировой неоднократно критиковали следствие по делу, отмечая, что оно рассматривает лишь одну версию. Кроме того, коллеги Н. Эстемировой выражали сомнение в правдоподобии представленной следствием версии.

Так, член совета ПЦ "Мемориал" Александр Черкасов отметил, что подозреваемый в убийстве А. Башаев не мог узнать, что Н. Эстемирова о нем писала. По данным Черкасова, информация о событиях в селе Шалажи была предоставлена "Мемориалу" не Н. Эстемировой, а другими сотрудниками, информации о поездке Н. Эстемировой в с. Шалажи нет. Следовательно, Башаев не мог знать, что о нем писала именно Эстемирова.

Серьезные возражения со стороны правозащитников вызвали и другие аргументы следствия. Подробный анализ доказательств этой версии, к которым имеют доступ правозащитники, представлен в докладе ПЦ "Мемориал" "Два года после убийства Натальи Эстемировой: следствие идёт по ложному пути".

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По состоянию на 15 июля 2013 года расследование уголовного дела о похищении и убийстве Натальи Эстемировой продолжается. Следователи Следственного комитета РФ абсолютно уверены, что к совершению преступления причастен Алхазур Башаев, его причастность полностью подтверждает совокупность собранных доказательств. С 2010 года Башаеву заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данным следствия, он находится на территории Франции, в связи с чем был объявлен в международный розыск, а в компетентные органы Французской Республики направлены соответствующие запросы.

Как сообщил адвокат Светланы Эстемировой (сестры Натальи), Жабраил Абубакаров, следствие приостановлено "в связи с невозможностью найти лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых" .

Официальный представитель СКР Владимир Маркин сообщил, что расследование дела об убийстве Натальи Эстемировой никогда не приостанавливалось и срок следствия продлен до 15 августа 2013 года.

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Несмотря на различные обещания российских властей, и через 10 лет убийство Натальи Эстемировой остается нерасследованным, а заказчик и убийцы — безнаказанными.

«Думаю, пока Кадыров остается во главе Чеченской Республики, надеяться на расследование дела Наташи Эстемировой не приходится», - считает правозащитник председатель совета ПЦ «Мемориал» Олег Орлов .

По словам другого представителя «Мемориала», члена правления Александра Черкасова: следствие «ни живо, ни мертво» .

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