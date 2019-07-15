Правоохранители не объяснили причин задержания участников акции памяти Эстемировой в Москве

15 июля 2019, 17:43

Участники пикета в 10-ю годовщину убийства сотрудницы грозненского офиса "Мемориала" Натальи Эстемировой, задержанные на Красной площади в Москве, находятся в отделе полиции. Обвинения им еще не предъявлены. Адвокатов не сразу допустили к задержанным.

Как писал "Кавказский узел", сегодня силовики задержали председателя совета Правозащитного центра "Мемориал" Александра Черкасова, главу комитета "Гражданское содействие" Светлану Ганнушкину и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину, которые вышли на пикет памяти Натальи Эстемировой в Москве.

Сегодня исполняется 10 лет со дня убийства Натальи Эстемировой. Ее похитили 15 июля в Грозном 2009 года, вывезли в Ингушетию и убили. По информации Эстемировой о нарушениях прав человека в Чечне правозащитники делали запросы в официальные инстанции, составляли списки пропавших без вести, сообщается в подготовленной "Кавказским узлом" биографии Натальи Эстемировой. О расследовании и основных версиях убийства правозащитницы можно узнать из справки "Кавказского узла" "Убийство Натальи Эстемировой".

Правоохранители задержали троих пикетчиков на Красной площади, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Светлана Ганнушкина. По ее словам, с момента развертывания плакатов на Красной площади до задержания прошло около 15 минут, за которые удалось привлечь внимание общественности к проблеме.

Тем не менее, указала Ганнушкина, люди реагировали вяло, лишь некоторые прохожие останавливались и читали надписи на баннерах. Транспарант со словами «Правозащитница Наталья Эстемирова убита 10 лет назад» держал Александр Черкасов, плакат с надписью «Заказчики и убийцы до сих пор не найдены» - Светлана Ганнушкина, а баннер с вопросом «Как же так, господин президент?» - Елена Милашина.

«Задержание прошло спокойно. Подошли полицейские, попросили сесть в автомобиль. Мы не сопротивлялись», - рассказала Светлана Ганнушкина.

Пока что обвинения демонстрантам не предъявлено, но Ганнушкина предполагает, что дела будут возбуждены за нарушение условий пикетирования по статье 20.2 КоАП РФ. Однако, отметила сама правозащитница, у нее данное нарушение будет вторым за год, а значит к ней применима часть 8 статьи 20.2 КоАП, за нарушение которой предусмотрен в том числе административный арест на 30 суток.

«Если с прошлой акции прошел год, то он не прошел с момента уплаты штрафа. Юристы говорят, что год считается именно с этого момента», - сказала Ганнушкина.

9 июля 2018 года Светлана Ганнушкина была задержана на Манежной площади в Москве, где проводила пикет в поддержку руководителя грозненского офиса "Мемориала" Оюба Титиева. Она была оштрафована на 10 тысяч рублей Тверским райсудом Москвы. Правозащитнице вменили часть 5 статьи 20.2 КоАП - нарушение порядка проведения акции во время действия особого указа президента России, связанного с проведением чемпионата мира по футболу. 20 марта 2019 года Мосгорсуд оставил в силе это решение.

Адвокат Евгений Черноусов в комментарии корреспонденту «Кавказского узла» отметил, что действительно годовой срок начинает считаться после погашения штрафа.

«Срок давности для данного административного правонарушения составляет год с момента уплаты штрафа», - подтвердил Черноусов.

Журналистка Елена Милашина сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что к ней не допускали адвокатов, однако впоследствии защитники все же смогли пройти к своей подзащитной.

«Пока ничего не предъявлено. Адвокатов не пускали из вредности. Сейчас пропустили», - прокомментировала Милашина в 16:55 мск.

Ее адвокат Александр Караваев уточнил корреспонденту «Кавказского узла», что «сейчас мы ожидаем полицейских для объяснений».

«Адвокатов не пускали, что как вроде бы [в ОВД] был введен план «Крепость». Коротко говоря, это особый режим защиты полицейских участков, который массово используется при задержании политических активистов, чтобы не пускать защитников», - добавил Караваев.

Официально полицейские объяснили недопуск неким «приказом», указал защитник.

Напомним, сегодня правозащитники из Amnesty International и "Мемориала" провели на Лермонтовской площади в Москве акцию памяти Натальи Эстемировой. Пикет был согласован властями, что удивило организаторов. Акция на Лермонтовской площади прошла без инцидентов. По причине малочисленности акции не все прохожие заметили ее проведение. Многие из тех, кто заинтересовался акцией, не знали о Наталье Эстемировой. Они на месте находили в интернете информацию о правозащитнице или расспрашивали пикетчиков.