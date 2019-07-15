Правозащитники указали на важность расследования убийства Эстемировой

15 июля 2019, 17:09

Наказание виновных в убийстве Натальи Эстемировой нужно для будущего России, где продолжаются убийства по политическим мотивам, заявил представитель Правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов. Сегодняшний пикет в Москве призван показать властям, что убийство Эстемировой не забыто, отметила координатор кампаний Amnesty International в России Инга Келехсаева. Требование расследовать убийство Эстемировой поддержали еще 11 правозащитных организаций.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня правозащитники из Amnesty International и "Мемориала" провели на Лермонтовской площади в Москве акцию памяти Натальи Эстемировой. Пикет был согласован властями, что удивило организаторов.

Наталью Эстемирову похитили 15 июля 2009 года, вывезли в Ингушетию и убили. По ее информации о нарушениях прав человека в Чечне правозащитники делали запросы в официальные инстанции, составляли списки пропавших без вести, сообщается в подготовленной "Кавказским узлом" биографии Натальи Эстемировой. О расследовании и основных версиях убийства правозащитницы можно узнать из справки "Кавказского узла" "Убийство Натальи Эстемировой".

Акция на Лермонтовской площади прошла без инцидентов. После ее завершения двое полицейских проверили, не оставили ли организаторы плакаты и свечи, к участникам акции полицейские не подходили.

Прохожие заинтересовались деятельностью Эстемировой

По причине малочисленности акции не все прохожие заметили ее проведение. Многие из тех, кто заинтересовался акцией, не знали о Наталье Эстемировой. Они на месте находили в интернете информацию о правозащитнице или расспрашивали пикетчиков.

"Когда увидел плакат с ее фамилией, мне показалось, что я что-то слышал про нее. Фамилия была на слуху. Подошел к ребятам, и они мне подобно рассказали о ней и ее помощи жителям Чечни", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" студент юрфака МГУ Алексей.

Еще одна студентка юрфака МГУ, Алена, сказала, что воодушевлена мужеством Эстемировой, работавшей в таком опасном регионе, как Северный Кавказ. "Мы сейчас из новостей узнаем много страшных историй, которые происходят в регионе. Представляю как тяжело было работать на Северном Кавказе тогда. Это требовало большого мужества. Я обязательно более подробно ознакомлюсь с ее историей", - сказала студентка корреспонденту "Кавказского узла". Она не исключила, что в следующем году сама примет участие в акции памяти Эстемировой.

"Я про нее ничего не знал. Вот сейчас погуглил и кое-что прочитал. Ее убили в Чечне, она была правозащитником. Не ожидал, что перед обеденным перерывом стану читать про убийство. Наверное, стоит подробнее ознакомиться с ее деятельностью", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" офисный работник Андрей.

"Я где-то читала заметку про нее. Знаю, что ее убили, но никто за это не понес наказание", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" переводчик одной из иностранных компаний Анастасия, которая оказалась у памятника Лермонтову, когда активисты начали зажигать свечи. Ее коллега Маргарита призналась, что ранее никогда не слышала об Эстемировой.

Художник Максим также не слышал об Эстемировой, но удивился, что ее убийство за 10 лет так и не было раскрыто. "Ее убили десять лет назад и до сих пор никто не наказан? Значит, есть указание сверху не наказывать никого, мне так кажется. Это первое, что приходит в голову. За десять лет можно было найти и убийц, и заказчиков. Было бы желание", - отметил он.

Правозащитники настаивают на расследовании убийства Эстемировой

Не найдены ни исполнители, ни организаторы убийства Эстемировой, подчеркнул участник пикета, руководитель программы "Горячие точки" Правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов. "Хотя мы более-менее понимаем, кто заказчик, но следствие никого не назвало в качестве заказчика, а убийцей назначило человека, который, по всей вероятности, никакого отношения к ее убийству не имеет. С тех пор это так и продолжается. Мы и другие 12 международных и российских правозащитных организаций призываем власти РФ раскрыть это преступление и наказать виновных. Это наше главное требование, которое мы озвучиваем на протяжении всех этих лет. Новых требований не может быть, потому что старые не выполнены", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Олег Орлов.

По его словам, раскрытие убийства Эстемировой важно также для будущего России. "Это не первое политическое убийство и не последнее. После нее подобные убийства в РФ продолжались. Поэтому наказание виновных в ее убийстве важно не только для нас, ее коллег, родных и близких, но и для будущего нашей страны", - указал Орлов.

"Мемориал" продолжил работу, которая вела Эстемирова в Чечне, добавил правозащитник. "Целый ряд дел, которыми она занималась и которые остались незавершенными, мы завершили, доведя до ЕСПЧ и выиграв их там. Например дело Апти Зейналова, вмешательство в которое считается одной из наиболее вероятных причин убийства Натальи Эстемировой. Это человек, который был похищен, ранен, его незаконно содержали в больнице, после чего его неизвестные увезли оттуда. Наташа занималась этим делом, а после ее смерти мы продолжили это дело. Нам удалось добиться официального признания врачей, что Зейналов был у них под охраной. Нам удалось получить данные от прокуратуры, что им не дали расследовать дело. Мы выиграли это дело в ЕСПЧ, но, к сожалению, никто так и не был наказан", - рассказал Орлов.

Представитель "Мемориала" отметил, что борьба за права человека в Чеченской республике "переживает сложный момент". "Как вы знаете, друг и коллега Эстемировой недавно отсидел полтора года и мы с трудом его выцарапали оттуда. Но наша работа в Чечне не прекратилась. Это все продолжение ее дела, ее проектов", - подчеркнул Олег Орлов.

Руководитель грозненского представительства "Мемориала" Оюб Титиев, осужденный по обвинению в хранении наркотиков и освобожденный по УДО, заявил 21 июня после выхода на свободу, что продолжит заниматься правозащитной деятельностью, но "Мемориал" в Чечне больше работать не будет.

За 10 лет расследование убийства Эстемировой почти не продвинулось, отметила координатор кампаний Amnesty International в России Инга Келехсаева. "Только в 2019 году было заявлено, что, кажется, ее убил боевик, который тоже уже убит. Мы проводим это мероприятие, чтобы власть не думала, что мы про это забыли. Требования те же – найти и наказать убийц и заказчиков", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Инга Келехсаева.

В совместном заявлении 13 международных и российских правозащитных организаций к властям России отмечается важность выполнения обязательства государства по эффективному расследованию этого преступления и привлечь виновных к ответственности в ходе справедливого судебного разбирательства.

"Мы призываем российские власти: провести тщательное, беспристрастное, независимое и эффективное расследование убийства Натальи Эстемировой и привлечь виновных к ответственности в суде, расследовать и обеспечить правосудие в отношении других нападений на правозащитников и журналистов в Чечне, в том числе нападений на активистов Сводной мобильной группы в 2014–2016 годах; создать в Чечне благоприятную рабочую обстановку для деятельности правозащитников и журналистов; обеспечить соблюдение прав человека и основных свобод в соответствии с международными обязательствами, взятыми на себя Российской Федерацией", - говорится в заявлении, которое подписали Международная федерация за права человека (FIDH), правозащитный центр "Мемориал", Human Rights Watch, Amnesty International, Международное партнерство по правам человека (МППЧ/IPHR), Норвежский Хельсинкский комитет, Front Line Defenders, Всемирная организация против пыток (ВОПП/OMCT), RAW in WAR (Reach All Women inWAR), правление Гражданского форума ЕС-Россия, Комитет против пыток, Фонд "Общественный вердикт" и Европейский центр защиты прав человека (EHRAC).

"Кавказский узел" размещает новости, связанные с убийствами Натальи Эстемировой и ее подруги журналистки Анны Политковской на специальной тематической странице "Политковская и Эстемирова"