Оюб Титиев после освобождения. Фото корреспондента "Кавказского узла"

21 июня 2019, 11:25

Оюб Титиев: не прекращал и продолжу заниматься правозащитой

Оюб Титиев после освобождения из колонии-поселения сообщил, что "Мемориал" в Чечне работать не будет, но пообещал, что продолжит правозащитную деятельность.

Как писал "Кавказский узел", 18 марта глава грозненского представительства "Мемориала" Оюб Титиев был осужден на четыре года колонии-поселения по обвинению в хранении наркотиков. 10 июня суд удовлетворил ходатайство Титиева о его условно-досрочном освобождении. Титиев сегодня покинул колонию-поселение в Аргуне.

Оюб Титиев после того, как вышел на свободу, заявил, что не прекращал правозащитную деятельность и продолжит этим заниматься, но в первую очередь займется восстановлением своего дома.

На вопрос о здоровье Титиев ответил, что чувствует себя отлично. "Мемориал" в Чечне больше работать не будет, но работа его продолжится в любом случае", - сказал он.  Поговорив минуту с журналистами, Оюб Титиев уехал со своим братом, передал корреспондент "Кавказского узла".

Оюб Титиев настаивает на своей невиновности. По его словам, наркотики, за хранение которых он был осужден, ему подбросили, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о деле Оюба Титиева". Правозащитный центр "Мемориал" указал на 10 фактов, которые свидетельствуют о фальсификации дела Титиева. По мнению директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Струтерс, суд над Титиевым продемонстрировал "все пороки" российского правосудия. Западные дипломаты упрекнули Россию в использовании полиции и суда для политических преследований.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". Также на "Кавказском узле" опубликована биография Оюба Титиева.

Примечание:

"Суд в Чечне назвал дату заседания по ходатайству Титиева", "Заседание по ходатайству Титиева назначено на 10 июня", "Оюб Титиев вошел в лонг-лист премии Немцова".

Автор: Мурад Мурадов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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