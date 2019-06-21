Оюб Титиев вышел на свободу в Аргуне

21 июня 2019, 10:42

Руководитель грозненского офиса "Мемориала" Оюб Титиев сегодня покинул колонию-поселение в Аргуне, куда был отправлен по обвинению в хранении наркотиков.

Как писал "Кавказский узел", 18 марта глава грозненского представительства "Мемориала" Оюб Титиев был осужден на четыре года колонии-поселения по обвинению в хранении наркотиков. 10 июня суд удовлетворил ходатайство Титиева о его условно-досрочном освобождении. Администрация колонии и представители прокуратуры не стали возражать против этого решения.

Сегодня глава чеченского "Мемориала" Оюб Титиев вышел из колонии-поселения № 3. Встречать Титиева приехали родные, коллеги и журналисты. Около 10.00 мск в колонию прибыл судья с необходимыми для освобождения документами, и в 10.40 мск Титиев вышел за ворота колонии, передал корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Оюб Титиев настаивает на своей невиновности. По его словам, наркотики, за хранение которых он был осужден, ему подбросили, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о деле Оюба Титиева". Правозащитный центр "Мемориал" указал на 10 фактов, которые свидетельствуют о фальсификации дела Титиева. По мнению директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Струтерс, суд над Титиевым продемонстрировал "все пороки" российского правосудия. Западные дипломаты упрекнули Россию в использовании полиции и суда для политических преследований.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". Также на "Кавказском узле" опубликована биография Оюба Титиева.