Правозащитники сочли справедливым решение об освобождении Титиева

10 июня 2019, 20:22

Администрация колонии и представители прокуратуры не возражали против условно-досрочного освобождения главы грозненского "Мемориала" Оюба Титиева, оснований обжаловать сегодняшнее решение нет, рассказали его коллеги и адвокат "Кавказскому узлу".

Как писал "Кавказский узел", 18 марта глава грозненского "Мемориала" Оюб Титиев был осужден на четыре года колонии-поселения по обвинению в хранении наркотиков. Сегодня суд удовлетворил ходатайство о его условно-досрочном освобождении. Решение вступит в силу через десять дней.

У прокуратуры есть десять дней на обжалование решения об УДО Титиева, но на сегодняшнем заседании представитель ведомства был не против его освобождения, рассказал руководитель программы "Горячие точки" Правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов.

«Прокуратура может обжаловать решение, однако на суде прокурор не возражал против УДО. Будет странно, если надзорное ведомство будет решение обжаловать. Я ожидал этого решения, оснований для отказа удовлетворить ходатайство по УДО не было», - сказал Орлов корреспонденту «Кавказского узла»

Он особо отметил, что Титиев не признал свою вину. «Оюб не признал, не признает и [никогда] не признает свою вину», - подчеркнул Орлов.

Председатель совета ПЦ "Мемориал" Александр Черкасов приехал сегодня к аргунской колонии, где проходило заседание. «Это выездное заседание. Суд проходил в помещении колонии, где присутствовали прокурор, судья, адвокаты и начальник колонии. Я ожидал решения за ее воротами», - сказал Черкасов корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Черкасова, коллегам Титиева «рано расслабляться». «Радоваться будем только тогда, когда Оюб покинет колонию. Оюб – боец. Он воспринимает ситуацию адекватно и готов ко всему», - отметил он.

В ходе судебного заседания обе стороны проявили «уважительное отношение друг к другу», отметил адвокат Титиева Петр Заикин.

«Не было никакого негатива ни со стороны прокуратуры, ни со стороны колонии. Такое бывает редко. Все пришли к единому мнению, что Оюба следует освободить», - рассказал защитник «Кавказскому узлу».

По мнению адвоката, лояльная позиция прокуратуры к Титиеву была вызвана «уважнительным отношением к старшим и старейшинам».

Общественный резонанс вокруг дела Титиева был крайне важен, отметил бывший главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, комментируя решение суда.

«Все стороны судебного процесса оценили, что у людей есть вторая сигнальная система. Гуманизм – важная, но крайне хрупкая вещь в современном обществе. Гуманизм – это понимание, что Титиев – не мальчик призывного возраста, у его близких непростые диагнозы, что без него растут дети, что он неопасный человек для общества, а опасен лишь для тех, кто нарушает права человека. Все нашли точки соприкосновения», - сказал Муратов корреспонденту "Кавказского узла".

Оюб Титиев настаивает на своей невиновности. Правозащитник утверждает, что наркотики, за хранение которых он был осужден, ему подбросили, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Главное о деле Оюба Титиева". Правозащитный центр "Мемориал" указал на 10 фактов, которые свидетельствуют о фальсификации уголовного дела.

На решение об освобождении главы грозненского "Мемориала" отреагировал и глава Чечни Рамзан Кадыров. "Наказание должно служить инструментом исправления и возвращения человека на свободу, способным быть полезным семье и обществу, а не превращать его в рецидивиста. Если суд с первого же разу признал возможным досрочно освободить Титиева, уверен, что изучены все обстоятельства и принято объективное решение", - написал он в своем Telegram-канале.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". На "Кавказском узле" размещена также биография Оюба Титиева.