Суд досрочно освободил Оюба Титиева

10 июня 2019, 17:33

Суд в Чечне удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении главы грозненского "Мемориала" Оюба Титиева. Решение вступит в силу через десять дней.

Как писал "Кавказский узел", 18 марта Оюб Титиев был осужден на четыре года колонии-поселения по обвинению в хранении наркотиков. Заседание о его условно-досрочном освобождении назначили на сегодня в колонии-поселении в Аргуне.

Правозащитник не стал обжаловать приговор в надежде на условно-досрочное освобождение в мае. Заседание Шалинского горсуда Чечни по УДО, назначенное на 31 мая, было перенесено по настоянию прокурора.

Судья приехал в колонию, где содержится Оюб Титиев, около 16.30 мск. К этому времени возле колонии-поселения собрались родные правозащитника, его коллеги и журналисты.

"Ходатайство Оюба об условно-досрочном освобождении удовлетворено, решение вступит в силу через 10 дней", - сообщил в 17.28 мск Telegram-канал ПЦ "Мемориал".

Коллеги Оюба Титиева сегодня посетили его в колонии. Правозащитник сказал, что чувствует себя нормально.

Оюб Титиев настаивает на своей невиновности. Правозащитник утверждает, что наркотики, за хранение которых он был осужден, ему подбросили, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Главное о деле Оюба Титиева". Правозащитный центр "Мемориал" указал на 10 фактов, которые свидетельствуют о фальсификации уголовного дела.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". На "Кавказском узле" размещена также биография Оюба Титиева.