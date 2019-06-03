Заседание по ходатайству Титиева назначено на 10 июня

03 июня 2019, 14:56

Рассмотрение вопроса об условно-досрочном освобождении главы грозненского "Мемориала" Оюба Титиева пройдет в колонии-поселении в Аргуне, сообщили сегодня в Шалинском горсуде Чечни.

Как писал "Кавказский узел", 18 марта Оюб Титиев был осужден на четыре года колонии-поселения по обвинению в хранении наркотиков. Правозащитник не стал обжаловать приговор в надежде на условно-досрочное освобождение в мае. Заседание Шалинского горсуда Чечни по УДО, назначенное на 31 мая, было перенесено по настоянию прокурора.

Отсрочка заседания о досрочном освобождении главы грозненского "Мемориала" вызвала вопросы о затягивании процесса и установке на освобождение Оюба Титиева, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитницы Екатерина Сокирянская и Светлана Ганнушкина.

Суд состоится 10 июня, сообщил адвокат Титиева Петр Заикин. "Время зависит от других заседаний. Заседание будет закрытым, в колонии. Никого, кроме адвокатов, не пустят", - процитировало сегодня Заикина "МБХ медиа".

Ходатайство об условно-досрочном освобождении Титиева будет рассматриваться в колонии-поселении в Аргуне, сообщили сегодня в Шалинском городском суде. "Суд рассмотрит ходатайство 10 июня, в 16:30", - привел сегодня слова представителя суда ТАСС.

Оюб Титиев настаивает на своей невиновности. Правозащитник утверждает, что наркотики, за хранение которых он был осужден, ему подбросили, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Главное о деле Оюба Титиева". Правозащитный центр "Мемориал" указал на 10 фактов, которые свидетельствуют о фальсификации уголовного дела. По мнению директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Струтерс, суд над Титиевым продемонстрировал все пороки российского правосудия. Западные дипломаты упрекнули Россию в использовании полиции и суда для политических преследований.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". На "Кавказском узле" размещена также биография Оюба Титиева.