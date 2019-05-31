Перенос суда по УДО Титиева обеспокоил правозащитников

31 мая 2019, 19:00

Отсрочка заседания о досрочном освобождении главы грозненского "Мемориала" вызвала вопросы о затягивании процесса и установке на освобождение Оюба Титиева, считают правозащитницы Екатерина Сокирянская и Светлана Ганнушкина. В озвученной прокуратурой причине переноса суда нет ничего необычного, отметил адвокат Петр Заикин.

Как информировал "Кавказский узел", 18 марта Оюба Титиева признали виновным в хранении наркотиков и приговорили к четырем годам колонии-поселения. Правозащитник отказался подавать апелляционную жалобу в надежде на условно-досрочное освобождение в мае. Сегодня Шалинский горсуд Чечни должен был рассмотреть ходатайство о досрочном освобождении Титиева, но прокурор настоял на переносе заседания. Дата нового заседания не объявлена.

Адвокат Оюба Титиева Петр Заикин не видит в переносе заседания об УДО ничего настораживающего. "Слишком позднее получение характеризующих Титиева материалов прокуратурой не является непрозрачной причиной. Это достаточно прозрачная причина и многие судебные процессы откладываются по этой причине, такое бывает регулярно. Я не вижу в этом ничего особенного, не вижу смысла специально задерживать процесс", - сказал Петр Заикин корреспонденту "Кавказского узла".

По словам адвоката, прокуратуре нужно время для определения своей позиции по вопросу досрочного освобождения Титиева. "Они должны подготовить свою позицию, а для этого они своевременно не получили нужные документы. Поэтому ничего удивительного нет в ходатайстве прокурора отложить рассмотрение. Если бы было в чем их упрекнуть, я бы не молчал", - заверил адвокат.

Мысль о возможном затягивании процесса высказала после переноса заседания директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская.

"Перенос рассмотрения ходатайства по причине якобы слишком позднего получения характеризующих Оюба материалов вызывает беспокойство. Я пока не знаю всех подробностей, но в целом есть ощущение немотивированной проволочки. В связи с этим возникают вопросы, чем она вызвана", - сказала Екатерина Сокирянская корреспонденту "Кавказского узла".

Причина переноса заседания указывает, что прокуроры не получали установки на освобождение Титиева по УДО, считает глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина.

"Для меня это очень огорчительно. Значит, нет соответствующей установки сверху. Сигнал еще не подан, если бы был сигнал, то прокурор не попросил отложить рассмотрение вопроса о досрочном освобождении Титиева. Даже если он, действительно, не получил вовремя документы", - сказала "Кавказскому узлу" Ганнушкина.

Во время процесса по делу Титиева суду было предоставлено достаточно материалов, характеризующих главу грозненского "Мемориала", отметила она. "Два кандидата в президенты дали характеристики, мы давали характеристики, множество уважаемых людей. И этого достаточно для прокурора, чтобы принять решение досрочно освободить его", - подчеркнула она.

Оюб Титиев не признал своей вины. Он настаивает, что наркотики ему подбросили, сообщается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Главное о деле Оюба Титиева". Перед приговором Титиеву ПЦ "Мемориал" собрал 10 фактов, которые свидетельствуют о фальсификации уголовного дела. Суд над Титиевым продемонстрировал все пороки российского правосудия, считает директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Струтерс. Западные дипломаты упрекнули Россию в использовании полиции и суда для политических преследований.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". На "Кавказском узле" размещена также биография Оюба Титиева.