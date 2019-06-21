Главное о деле Оюба Титиева

“Кавказский узел” в краткой справке собрал самую важную информацию о деле правозащитника Оюба Титиева, которого осудили в Чечне на четыре года колонии-поселения по обвинению в хранении марихуаны. Оюб Титиев вышел на свободу 21 июня 2019 году и заявил о том, что он продолжит правозащитную деятельность.

Кто такой Оюб Титиев

Оюб Титиев возглавил грозненское представительство “Мемориала” в 2009 году, после убийства правозащитницы Натальи Эстемировой. В Правозащитном центре “Мемориал” Титиев работает с 2000 года, занимаясь защитой прав жителей Чечни. Предки Оюба Титиева — одни из первых поселенцев предгорного села Курчалой в Чечне. Однако сам он родился в Киргизии, куда его семья попала в ходе массовой депортации чеченцев в марте 1944 года. Вернувшись в Курчалой, Титиев работал школьным учителем физкультуры, а затем посвятил свою жизнь защите прав жителей республики.

Как задержали Титиева

9 января 2018 года Оюб Титиев был дважды задержан по дороге в Курчалой. Причем информация о тех, кто задерживал, меняется: вначале утверждалось, что это были последовательно сотрудники ДПС и РОВД затем, в том числе и из показаний Титиева, что первый раз - ГБР, а второй - сотрудниками ДПС . При первом задержании силовики заявили, что в его машине найдены наркотики. Его доставили в РОВД, где Титиев указал, что его задержание происходило с нарушением закона — в отсутствие понятых. Правозащитника заставили сесть в машину и доехать вместе с силовиками до того места, где его задержали в первый раз. Там правозащитника опять остановили полицейские, на этот раз с понятыми - и пакет наркотиков изъяли во второй раз.

Как Титиева бросили за решетку

Оюб Титиев настаивает, что наркотики ему были подброшены. Также, по его словам, один из силовиков в ходе задержания убеждал его дать признательные показания. Однако 11 января Шалинский горсуд, несмотря на доводы Титиева об абсурдности заявлений силовиков, вынес решение о его аресте. Ему было предъявлено обвинение в хранении марихуаны. За решеткой правозащитник находится уже четырнадцать месяцев. 24 августа Титиеву исполнился 61 год, свой день рождения он встретил в СИЗО.

Титиева задержали после слов “Лорда”

За неделю до задержания Титиева на официальном сайте парламента Чечни появилось заявление спикера Магомеда Даудова, более известного по позывному “Лорд”. В своем заявлении Даудов напрямую связал санкции США и блокировку аккаунтов главы Чечни Кадырова в соцсетях (Instagram и Facebook) c деятельностью правозащитников в Чечне. В заключение Даудов открыто призвал к преследованию и расправе над “этими врагами народа”. “С врагами народа следовало бы “Салам Алейкум” и всё”, - заявил Даудов .

Титиев расследовал казнь в Чечне

Весь 2017 год Оюб участвовал в расследовании массовой казни жителей Чечни. В ночь на 26 января 2017 года в республике были казнены не менее 27 человек, задержанных в связи с нападением на полицейских в Грозном в декабре 2016 года. Об этом написала “Новая газета”, однако Следственный комитет России проводить расследование не стал. Журналистка “Новой газеты” Елена Милашина назвала расследование Оюба Титиева главной причиной его уголовного преследования. “Он мог делать то, в чем ограничены сегодня все приезжие в Чечню журналисты и правозащитники. Он мог говорить с людьми, живущими в республике. В этом смысле задержание Оюба и его уголовное преследование — удар”, - заявила Милашина .

Несогласных преследуют по “наркоманским” статьям

Уголовное преследование Титиева почти полностью идентично делам корреспондента "Кавказского узла" Жалауди Гериева и президента "Ассамблеи народов Кавказа" Руслана Кутаева, который провел неугодную Рамзану Кадырову конференцию о сталинской депортации. Оба были осуждены по сфабрикованным делам о хранении наркотиков. При этом, Чечня занимает третье место в стране по приросту зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков . “Только незнакомый с чеченскими реалиями наблюдатель может поразиться, с какой уверенностью в том, что в суде все «прокатит», работает следствие, назначая наркоманом кристально честного человека, семьянина, мусульманина, при этом не имея железобетонных доказательств”, - отмечает журналистка Зоя Светова .

Кадыров назвал Титиева “врагом народа”

Глава Чечни впервые высказался по делу Титиева спустя неделю после задержания правозащитника. В ходе совещания с силовиками Кадыров обрушился с критикой на правозащитников в Чечне. По словам Кадырова, правозащитники - "враги народа", так как занимаются "стукачеством" и дискредитируют свой народ. "Таким людям нет места в Чечне", - сказал Кадыров. "Говорят, поймали наркомана с анашой полицейские… ООН, даже Госдеп из Америки вышли из-за того, что одного человека из Курчалоевского района задержали. Стоило поймать их наркомана, и весь мир встал", - заявил он на одном из совещаний, которое транслировало чеченское телевидение.

За Титиева вступился весь мир

В поддержку Титиева действительно высказались многие правозащитные организации, в том числе Human Rights Watch, Amnesty International, Front Line Defenders, Лига прав человека, Всемирная организация против пыток. Резолюцию по делу Оюба Титиева принял Европарламент. Главы большинства фракций бундестага Германии вступились за Оюба Титиева в письме, направленном в посольство России . Уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова призвала передать расследование дела Оюба Титиева на федеральный уровень. С таким же призывом выступил и председатель Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов. В мае с аналогичной просьбой к президенту Путину обратилось более 60 российских деятелей культуры.





Дело Титиева не отдали в Москву

Защита Оюба Титиева настаивала на переносе дела в столицу. Адвокаты подчеркивали, что высказывания Рамзана Кадырова о правозащитнике нарушают презумпцию невиновности и влияют на решение судьи. Однако Верховный суд Чечни отклонил ходатайства защиты о переносе дела. Процесс по делу Титиева проходит с 19 июля 2018 года в Шалинском горсуде. Интересно, что именно этот суд в 2016 году приговорил к трем годам лишения свободы корреспондента “Кавказского узла” Жалауди Гериева.





Свидетели ничего не помнят

По словам адвоката Марины Дубровиной, обвинение заявляло о планах допросить 65 свидетелей. По состоянию на 26 августа тридцать из них уже допросили, осталось еще 35. При этом адвокат не стала уточнять количество свидетелей защиты, которых планируется допросить, сославшись на интересы дела. “В ходе допроса свидетелей обвинения не выяснились новые подробности о задержании Оюба. Все как раз наоборот - Оюб дает очень подробные показания по поводу своего задержания, а свидетели ничего не знают и ничего не помнят. У нас сложилось такое впечатление, что некоторые из свидетелей вообще не были допрошены, они просто подписали то, что следователь написал”, - рассказала “Кавказскому узлу” Дубровина.

Все видеозаписи были стерты

Из машины Оюба Титиева в момент задержания пропал видеорегистратор, благодаря которому легко бы удалось доказать, что правозащитника силовики дважды необоснованно задержали . При этом отсутствуют и видеозаписи того, как Титиева привезли после задержания в РОВД. “Через дорогу от РОВД местный банк, телеоператор, администрация. И там понатыкано невероятное количество видеокамер. Полицейские категорически настаивают, что машина приезжала один раз”, - отмечает адвокат Илья Новиков. Защитник подчеркивает, что все видеозаписи отсутствуют. “Убеждающим обстоятельством должно быть то, что все видеозаписи оказались стерты”, - сказал Новиков .

Титиев пожаловался в ЕСПЧ

В начале июля Оюб Титиев подал в Страсбургский суд жалобу на нарушение его прав на свободу, а также заявил о политических мотивах его уголовного преследования . По словам адвоката Петра Заикина, процессом непосредственно занимаются сотрудники “Мемориала”, а защита содействуют в подаче жалоб. В частности, в своей жалобе юристы указали, что протокол задержания Оюба Титиева был составлен лишь спустя 11 часов после того, как он был фактически лишен свободы. Адвокат Марина Дубровина сообщила “Кавказскому узлу”, что жалоба Титиева уже зарегистрирована в Европейском суде по правам человека.

Семья Титиева уехала из Чечни

Семье руководителя чеченского “Мемориала” после его задержания пришлось уехать из Чечни. Такое решение было принято из соображений безопасности, потому что семье не прекращают поступать угрозы, - пояснил адвокат Заикин . Он отметил, что с помощью угроз полицейские хотят добиться от Титиева признательных показаний. По информации Елены Милашиной, в конце января “был вынужден бежать за пределы республики и выйти из дела Оюба Титиева адвокат Аслан Тельхигов” .

Титиев попросил силовиков не лгать

Силовикам на заседаниях суда нужно перестать врать, подчеркивает сам Оюб Титиев. На одном из заседаний правозащитник напомнил участникам процесса, что ложь в Исламе является большим грехом. “У нас тут не шариатский суд!” - осек Титиева судья. Об этом рассказывается в видео “Кавказского узла” “Чечня: Титиев призвал силовиков не врать”. Видео о ходе рассмотрения дела Титиева регулярно публикуются на канале “Кавказского узла” в YouTube.

Ключевой свидетель - агент полиции



Ключевым свидетелем обвинения в деле Титиева выступил житель Чечни Басханов, дважды судимый за наркотики: он заявил в суде, что два раза видел главу грозненского "Мемориала" курящим анашу. Давая показания, свидетель вел себя неадекватно - часто закатывал глаза, выкрикивал непонятные реплики, воспроизводил странные звуки, чесался и дергался. Во время следствия Басханову предлагали опознать человека, который курил анашу, но свидетель этого сделать не смог. Дважды осужденный Басханов оба раза избежал тюремного заключения и защита предполагает, что он является негласным сотрудником силовых структур.

Понятые оказались силовиками



На второе, инсценированное задержание Титиева полицейские пригласили двух понятых - Беслана Тасуева и Мак-Магомеда Такалашева. Как выяснилось в суде, Тасуев за год до задержания Титиева работал в Курчалоевском РОВД. Его друг Такалашев утверждал, что не имеет отношения к силовым структурам. Такалашев фотографировался в форме с шевроном МВД и автоматом, а суду объяснил, что его девушка "такое любит".

Старейшины Курчалоя выступили в защиту Титиева

В качестве свидетелей защиты на суде выступили односельчане и соседи Оюба Титиева, в том числе уважаемые пожилые курчалоевцы. В они, - включая "стариков", чье слово очень ценится на Кавказе, - категорически отвергли версию обвинения. Свидетели описывали Титиева как порядочного и религиозного человека, нетерпимого к любым пагубным пристрастиям. Коллеги Титиева отметили, что работавшим в Чечне правозащитникам угрожали высокопоставленные силовики и лично Рамзан Кадыров.

Суд проигнорировал все доводы защиты

Защита Оюба Титиева последовательно опровергала в суде все доказательства обвинения, но суд отклонил почти все ходатайства адвокатов. Суд отказался исключать из дела улики, которые следовало признать недопустимыми, а возможности защиты по представлению своих доказательств были сокращены до минимума. На протяжении всего процесса обвинительный уклон суда был очевиден. "Суд превратился из состязания защиты и обвинения в состязание с участием судьи на стороне обвинения", - констатировала юрист ПЦ "Мемориал" Татьяна Глушкова.

"Рекорд лицемерия и цинизма"

На заседании 11 марта обвинение потребовало для Титиева четыре года колонии с денежным штрафом. Правозащитник в тот же день выступил с последним словом, назвав дело полностью сфальсифицированным. Процесс, по оценке правозащитника, "побил рекорд лицемерия и цинизма". "У меня нет никаких иллюзий насчет приговора. Он будет обвинительный", - уверен Оюб Титиев. 18 марта суд не внял доказательствам фабрикации дела Оюба Титиева и приговорил его к четырем годам колонии-поселения.

УДО и выход на свободу

Правозащитник не стал обжаловать приговор в надежде на условно-досрочное освобождение в мае. Заседание Шалинского горсуда Чечни по УДО, назначенное на 31 мая, было перенесено по настоянию прокурора. 10 июня в Аргуне, где отбывал срок Титиев, судья удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении. Администрация колонии и представители прокуратуры возражений не представляли. 21 июня Оюб Титиев вышел на свободу.

Титиев продолжит заниматься правозащитой

После освобождения Оюб Титиев рассказал о своих планах. Он отметил, что сначала займется восстановлением своего дома, а затем продолжит правозащитную деятельность. При этом он подчеркнул, что в Чечне он "работать не будет". Также Титиев напомнил, что ему нельзя сейчас покидать Чечню. "У меня остался еще условный срок — почти два года и семь месяцев. Это время нужно отмечаться раз в две недели. Я еще не был, пойду на следующей неделе в полицию, точно об этом узнаю. Ездить можно в пределах района", сказал Титиев.

Реакция чеченских властей

Власти Чечни прокомментировали освобождение Оюба Титиева по УДО. Министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что у властей региона нет претензий к правозащитной деятельности Оюба Титиева: «К освобождению Оюба Титиева мы относимся положительно. Мы не изверги, мы — нормальные люди с естественным чувством человеческого сострадания». Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем телеграм-канале, что «приветствует это решение»: «Я всегда выступаю за то, чтобы наказание преследовало цель воспитания и исправления человека. […] Если суд с первого же разу признал возможным досрочно освободить Титиева, уверен, что изучены все обстоятельства и принято объективное решение» .

В видео "Кавказского узла" "В тюрьму за наркотики: как шьют дела в Чечне" рассказывается, почему правозащитника отправили за решетку и как в принципе власти Чечни ведут борьбу с несогласными.