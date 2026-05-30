Подлинность видеообращения Минцаевой вызвала сомнение правозащитницы и адвоката

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Видео с Белкисой Минцаевой, которая после полутора месяцев удержания силовиками заявила, что у нее все в порядке, вызывает сомнения, в частности, почему она не сообщила о том, что ей не нужна помощь, правозащитникам, которые ей помогали.

Как писал "Кавказский узел", Следком должен проверить основания для удержания Белкисы Минцаевой в Чечне, так как статья о похищении человека в данном случае не соответствует правоприменительной практике, заявила в обращении к главе Следкома России депутат Госдумы Нина Останина. Она попросила сообщить сведения о местонахождении и состоянии Минцаевой, а также добиться смягчения меры пресечения. В СК по поводу Минцаевой обратилась также депутат от партии "Новые люди" Ксения Горячева: прокуратура России сообщила ей, что республиканскому ведомству поручено провести проверку, а прокуратура Чечни отчиталась, что обращение принято к рассмотрению. 28 мая зампредседателя правительства Чечни Ахмед Дудаев опубликовал короткое видео с Минцаевой, которая заявила, что у нее все хорошо, и попросила не делать из ее ситуации инфоповод.

14 апреля руководитель правозащитного проекта "Кавказ без матери" Лидия Михальченко сообщила, что в Надтеречном районе Чечни силовики задержали "без всяких оснований" 33-летнюю Белкису Минцаеву. По данным правозащитницы, дети Минцаевой находятся у ее бывшего мужа. Минцаева приехала в Чечню под давлением силовиков, которые угрожали отправить ее брата на СВО. Впоследствии активисты сообщили, что Минцаева находится под арестом в одном из ОВД Чечни, адвокатов к ней не пускают и запугивают. Отсутствие связи с задержанной в Чечне Белкисой Минцаевой и данных о ее процессуальном статусе в течение длительного времени - серьезная опасность, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитница и юрист.

Координатор правозащитной группы "Марем" Катерина Нерозникова, комментируя ситуацию Белкисы Минцаевой, отметила, что что органы опеки могут изъять детей, если есть основания полагать, что им угрожает опасность.

«Вопрос скорее в том, будут ли они это проверять. Но в целом, если вдруг будет подтверждено, что были противоправные действия в отношении матери, детей, и что отец каким-то образом, возможно, участвовал в этом, то должны забрать детей. Вообще детей должны изъять у обоих родителей до выяснения причин обычно. Вопрос ещё в том, на пользу ли это детям. Не знаю, ситуация непростая. Существует такая практика, как помещение детей в реабилитационный центр до выяснения обстоятельств. Если нужно установить, кто из родителей мог им причинять, например, вред», - сказала Нерозникова 29 мая корреспонденту "Кавказского узла".

Она считает, что при необходимости возможно подавать жалобу, минуя республиканский Следком. «Если местный Следком нарушил, незаконно удерживал её, то, конечно, можно подавать, минуя его. Но если мы не знаем, кто это удерживал, то надо все равно подавать сначала в местный Следком», - сказала Нерозникова.

Хотя бы теперь мы знаем, что она жива и здорова

Отвечая на вопрос, добровольно или принудительно записано видео с Минцаевой, она отметила: «Сейчас имеем факт публикации видео, где Белкиса выступает как человек, которого никто не удерживает. Говорит, что у неё все в порядке и что не нужно превращать в инфоповод её ситуацию. Конечно, следственные органы примут это во внимание, и будет очень сложно доказать, что видео снято под принуждением, шантажом, давлением. Особенно, когда человек снимает себя сам. А там довольно хорошо видно, что она снимает себя сама и рядом с ней никого нет. Это все будет использоваться против доводов того, что с ней что-то не так. Но хотя бы теперь мы знаем, что она жива и здорова», - отметила Нерозникова.

Между тем, по её мнению, само по себе появление такого видео не означает, что Минцаева в безопасности. «Как будто бы видео должно развеять сомнения, но такой способ не в первый раз используется. И до этого женщины, девушки тоже появлялись на видео. Например, Седа Сулейманова тоже на видео появлялась. Помогло ли ей это как-то? Нет. Публикация видео - это стандартный, мне кажется, уже ход. Когда претензии становятся такими, что нужно ответить. Ведь был депутатский запрос. Хочешь-не хочешь надо ответить на него», - пояснила Нерозникова.

Что мешало самой сказать - мне не нужна больше помощь, спасибо вам большое

Сомнение видео вызывает у неё также из-за того, что Минцаева правозащитникам не сообщила о намерении публиковать обращение. «У неё есть контакты правозащитников, которые ей помогали. И если бы она хотела, чтобы они перестали о ней писать, и у неё был бы в свободном доступе телефон, связь, что мешало самой сказать - мне не нужна больше помощь, спасибо вам большое. Такое происходит. Может что угодно произойти, она могла вполне поменять своё мнение, к примеру, принять решение, опять начать жить с мужем, остаться в его родном селе, с обоими своими дочерьми, переехать обратно в Чечню. Конечно, всё это она могла решить, имеет полное право. Но ничто ей не мешало об этом сообщить тем людям, которые до этого ей достаточно долго помогали, и в 99% ситуаций, когда это добровольное решение принимается женщиной, она именно так и делает», - подчеркнула Нерозникова.

Она полагает, что дальнейшая судьба Минцаевой во многом зависти от того, будет ли депутат Нина Останина настойчива в доведении запроса до вразумительного ответа от следственных органов. «На запросы правозащитников власти уже не реагируют. Может быть всё-таки депутатский запрос поможет. Хочется надеяться, что это было не формальностью, а запрос действительно, был продиктован обеспокоенностью за женщину», - сказала Нерозникова.

Адвокат Абусупьян Гайтаев сообщил, что переквалифицировать с уголовного на административное нельзя. «Надо сначала прекратить уголовное дело, а потом уже решать вопрос о наличии состава административного правонарушения», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам адвоката, стандартные сроки -1 месяц, но есть исключения. «Что касается задержания, то человека могут задерживать без оформления протокола задержания в течение 3 часов, потом должны или отпустить, или оформить протокол задержания. После оформления протокола задержания в течение 48 часов должны отпустить или избрать меру пресечения. И, конечно, могут написать в вышестоящий следком, минуя местный Следком, но обычно вышестоящий все равно спускает заявление вниз", - отметил Гайтаев.

Прокуратура, опять-таки, при проверке отказного материала может задать вопрос: что мешало лично опросить Минцаеву, вам подкинули неизвестно какое видео, неизвестно из каких источников

Адвокат Тимофей Широков заявил, что доказательства оцениваются по совокупности и поэтому публикация видео сама по себе не предопределяет решение по делу Минцаевой. "Поэтому нельзя утверждать, что это обращение ставит точку. Всё зависит от того, как на него будет смотреть проверяющий орган. То есть, они могут, грубо говоря, если у них установка замять поскорее, сказать, что так как есть обращение, всё нормально. А если установка критично отнестись, подвергнуть сомнению, то, конечно, этого будет недостаточно. Да и прокуратура, опять-таки, при проверке отказного материала может задать вопрос: что мешало лично опросить Минцаеву, вам подкинули неизвестно какое видео, неизвестно из каких источников. Может, это дип-фейк вообще в конце концов. По закону в следком саму женщину должны пригласить или прийти к ней и наедине взять у неё объяснение", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам адвоката, центральный аппарат СК вправе изъять любой материал региональный и принять собственную производство. «Или вправе обратиться сразу в центральный аппарат с заявлением. Но надо понимать, что в абсолютном большинстве случаев это всё будет спущено по территориальности. В обычной ситуации лучше так не делать, потому что это только затянет процесс рассмотрения, заявление будет гулять по инстанциям и в итоге всё равно придёт на место. Но если это какой-то экстраординарный случай, особенно когда есть общественная резонанс, то, наверное, есть смысл», - резюмировал Широков.

"Кавказский узел" писал, что власти Чечни ранее публиковали видео с другими людьми, чьей судьбой активно интересовались журналисты и правозащитники. Так, в августе 2023 года они публиковали видео с доставленной из Санкт-Петербурга Седой Сулеймановой; уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев тогда заявил, что девушке ничего не угрожает, но в последующие годы от нее не поступало никаких сообщений. По данным ряда источников, Седа Сулейманова в течение нескольких месяцев после этого была убита, говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой". Подруга Седы Сулеймановой Лена Патяева еще в 2025 году передавала в Следственный комитет информацию о возможном месте ее захоронения.

В июне 2023 года чеченские силовики прибыли в московский аэропорт, чтобы забрать сбежавшую от семейного насилия Селиму Исмаилову, на следующий день ее доставили в Грозный. Спустя некоторое время Солтаев опубликовал видео беседы с Исмаиловой, заявил, что девушка находится в семье, она в полном порядке, ее свободу никто не ограничивает. Пользователи Telegram предположили, что Селиму заставили участвовать в записи этого видео.

10 июня 2021 года силовики вывезли Халимат Тарамову, находившуюся в махачкалинском шелтере для жертв домашнего насилия, к родственникам в Чечню. После возвращения из шелтера она совершила еще одну попытку побега. Сразу после вывоза Тарамовой из шелтера спецрепортаж о ней опубликовала ЧГТРК "Грозный". В телесюжете Халимат Тарамова рассказала, что рада оказаться дома, и заверила, что ее "абсолютно не ущемляют" и "вкусно кормят". Девушка вела себя неестественно и вряд ли могла искренне отвечать на вопросы, указали тогда авторы комментариев к телерепортажу и подвергли сомнению слова о соблюдении ее прав в Чечне.