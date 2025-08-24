На сообщения об убийстве Сулеймановой следствие не отреагировало

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Лена Патяева ранее сообщала следствию о возможности захоронения Седы Сулеймановой в Алхан-Юрте, однако заметной реакции не последовало.

Как писал "Кавказский узел", Лена Патяева спустя два года после того как силовики увезли в Чечню Седу Сулейманову, вышла на пикет в Санкт-Петербурге с требованием наказать убийц подруги. По данным источников, Сулейманова была убита и похоронена в Алхан-Юрте еще в ноябре 2023 года, сообщили правозащитники. Источники заявляли и о том, что приказ отдал лично депутат Госдумы Адам Делимханов, но достоверность этих сообщений вызвала сомнения. Патяева была задержана, однако через несколько часов силовики отпустили ее из отделения.

Уроженка Чечни Седа Сулейманова в августе 2023 года была задержана в Санкт-Петербурге и против воли увезена к родственникам в Чечню. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого "убийства чести", говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

Подруга Седы Сулеймановой Лена Патяева сообщила сегодня, что уже передавала в Следственный комитет информацию о возможном месте ее захоронения. "Непублично эта информация была известна уже достаточно давно, и давно была мной передана в Следственный Комитет (никакой заметной мне реакции на эти сведения не последовало). СК SOS получили сообщения из нескольких независимых источников (неанонимных, но естественно они их назвать публично не могут), которые сообщали, что совершено убийство чести. Я тоже получала сообщения с подобной информацией, но в моём случае это были полностью анонимные источники, и я не имею ни малейшей возможности их верифицировать. В большей части всех полученных нами сообщений говорится, что Седа убита", - написала она в Telegram-канале "Где Седа".

По ее словам лишь некоторые источники заявляли, что убийство было совершено в ноябре 2023 (то есть через три месяца после похищения Седы), и что место захоронения — не то кладбище в Алхан-Юрте, не то просто на окраине Алхан-Юрта, и в любом случае в безымянной могиле. "Но никто, никто не называл конкретную точку. Посмотрите карту, Алхан-Юрт — это большая территория, там два кладбища, а «окраины села» вообще понятие растяжимое. Если бы было хоть что-то конкретное — был бы шанс это проверить. Но приехать и перекопать весь Алхан-Юрт и его окрестности не могу ни я, ни правозащитники, ни журналисты, ни кто бы то ни было. За одним исключением: эту работу могло бы провести следствие. Но следствие бездействует", - сообщила Патяева.

16 апреля "Кризисная группа СК SOS"* объявила о кампании по отправке обращений в СКР с требованием взять на контроль расследование исчезновения Седы Сулеймановой. К 13 июня председателю Следкома было направлено более 4000 онлайн-обращений с призывом взять расследование на контроль. К 21 июля Следственный комитет переадресовал в Чечню несколько таких обращений, а большинство обращений проигнорировал, поэтому "Кризисная группа СК SOS"* объявила о "дополнительной кампании" обращений в СКР. к 29 июля 330 человек направили в Следственный комитет России повторные обращения с требованием взять на контроль расследование. Следователи предложили подруге Седы Сулеймановой Лене Патяевой, которая ведет кампанию с требованием расследовать ее исчезновение, пройти полиграф в Чечне.

апомним, в апреле-мае группа поддержки Седы Сулеймановой провела сбор подписей под требованием к администрации президента обеспечить эффективное расследование. Кампания охватила более 20 городов. 13 мая активисты передали в администрацию президента более 5000 подписей в подписных листах и 2000 электронных подписей под обращением. Администрация президента переадресовала обращение в Генпрокуратуру и Следком.

5 мая информация о похищении Седы Сулеймановой была направлена в рабочую группу ООН по насильственным исчезновениям. Это выведет дело Сулеймановой на международный уровень, анализ и рекомендации группы ООН станут напоминанием российским властям, пояснили правозащитники.

16 июня 2025 года стало известно, что МВД России объявило Сулейманову в розыск. Это свидетельствует скорее об имитации деятельности, так как при возбуждении уголовного дела все активные действия по розыску пропавшего проводятся на усмотрение следователя СК, указали правозащитники. Примечательно, что полицейские, задержавшие Патяеву после мартовского пикета в Грозном, назвали "семейным делом" судьбу Сулеймановой.