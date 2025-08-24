×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
17:46, 24 августа 2025

На сообщения об убийстве Сулеймановой следствие не отреагировало

Седа Сулейманова. Скриншот фото из Telegram-канала "Где Седа" от 07.05.24, https://t.me/helpseda/144.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Лена Патяева ранее сообщала следствию о возможности захоронения Седы Сулеймановой в Алхан-Юрте,  однако заметной реакции не последовало. 

Как писал "Кавказский узел", Лена Патяева спустя два года после того как силовики увезли в Чечню Седу Сулейманову, вышла на пикет в Санкт-Петербурге с требованием наказать убийц подруги. По данным источников, Сулейманова была убита и похоронена в Алхан-Юрте еще в ноябре 2023 года, сообщили правозащитники. Источники заявляли и о том, что приказ отдал лично депутат Госдумы Адам Делимханов, но достоверность этих сообщений вызвала сомнения. Патяева была задержана, однако через несколько часов силовики отпустили ее из отделения.

Уроженка Чечни Седа Сулейманова в августе 2023 года была задержана в Санкт-Петербурге и против воли увезена к родственникам в Чечню. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого "убийства чести", говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

Подруга Седы Сулеймановой Лена Патяева сообщила сегодня, что уже передавала в Следственный комитет информацию о возможном месте ее захоронения. "Непублично эта информация была известна уже достаточно давно, и давно была мной передана в Следственный Комитет (никакой заметной мне реакции на эти сведения не последовало). СК SOS получили сообщения из нескольких независимых источников (неанонимных, но естественно они их назвать публично не могут), которые сообщали, что совершено убийство чести. Я тоже получала сообщения с подобной информацией, но в моём случае это были полностью анонимные источники, и я не имею ни малейшей возможности их верифицировать. В большей части всех полученных нами сообщений говорится, что Седа убита", - написала она в Telegram-канале "Где Седа".

По ее словам лишь некоторые источники заявляли, что убийство было совершено в ноябре 2023 (то есть через три месяца после похищения Седы), и что место захоронения — не то кладбище в Алхан-Юрте, не то просто на окраине Алхан-Юрта, и в любом случае в безымянной могиле. "Но никто, никто не называл конкретную точку. Посмотрите карту, Алхан-Юрт — это большая территория, там два кладбища, а «окраины села» вообще понятие растяжимое. Если бы было хоть что-то конкретное — был бы шанс это проверить. Но приехать и перекопать весь Алхан-Юрт и его окрестности не могу ни я, ни правозащитники, ни журналисты, ни кто бы то ни было. За одним исключением: эту работу могло бы провести следствие. Но следствие бездействует", - сообщила Патяева.

16 апреля "Кризисная группа СК SOS"*  объявила о кампании по отправке обращений в СКР с требованием взять на контроль расследование исчезновения Седы Сулеймановой. К 13 июня председателю Следкома было направлено более 4000 онлайн-обращений с призывом взять расследование на контроль. К 21 июля Следственный комитет переадресовал в Чечню несколько таких обращений, а большинство обращений проигнорировал, поэтому "Кризисная группа СК SOS"* объявила о "дополнительной кампании" обращений в СКР.  к 29 июля 330 человек направили в Следственный комитет России повторные обращения с требованием взять на контроль расследование. Следователи предложили подруге Седы Сулеймановой Лене Патяевой, которая ведет кампанию с требованием расследовать ее исчезновение, пройти полиграф в Чечне.

апомним, в апреле-мае группа поддержки Седы Сулеймановой провела сбор подписей под требованием к администрации президента обеспечить эффективное расследование. Кампания охватила более 20 городов. 13 мая активисты передали в администрацию президента более 5000 подписей в подписных листах и 2000 электронных подписей под обращением. Администрация президента переадресовала обращение в Генпрокуратуру и Следком.

5 мая информация о похищении Седы Сулеймановой была направлена в рабочую группу ООН по насильственным исчезновениям. Это выведет дело Сулеймановой на международный уровень, анализ и рекомендации группы ООН станут напоминанием российским властям, пояснили правозащитники.

16 июня 2025 года стало известно, что МВД России объявило Сулейманову в розыск. Это свидетельствует скорее об имитации деятельности, так как при возбуждении уголовного дела все активные действия по розыску пропавшего проводятся на усмотрение следователя СК, указали правозащитники. Примечательно, что полицейские, задержавшие Патяеву после мартовского пикета в Грозном, назвали "семейным делом" судьбу Сулеймановой.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесена в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
11:48, 24 августа 2025
Власти назвали имена двух убитых в зоне СВО бойцов из Дагестана
09:48, 24 августа 2025
Минобороны отчиталось о 95 сбитых за ночь дронах
08:26, 24 августа 2025
В двух районах Ростовской области сбиты беспилотники
07:13, 24 августа 2025
Ограничения на работу аэропорта Волгограда сняты
05:52, 24 августа 2025
В Северной Осетии, Дагестане и Кабардино-Балкарии объявлен режим беспилотной опасности
10:59, 23 августа 2025
Два бойца из Дагестана убиты в военной операции
Все события дня
Новости
Российские военные в автобусе. Стоп-кадр видео Минобороны России от 24.08.25, https://t.me/mod_russia/55849
16:47, 24 августа 2025
Саралиев рапортовал о новом обмене пленными с Украиной
Эдуард Шарлот. Стоп-кадр видео 63.ru от 27.12.24, https://t.me/news63ru/65165.
02:56, 24 августа 2025
Шарлот оспорил перевод в колонию общего режима
Лена Патяева беседует с сотрудником полиции. Скриншот фото "Слово защите" от 23.08.25, https://t.me/endoflaw/1183.
21:45, 23 августа 2025
Патяева отпущена из полиции
Лена Патяева на пикете. Стоп-кадр видео "Слово защите" от 23.8.25, https://t.me/endoflaw/1182
18:24, 23 августа 2025
Патяева задержана на пикете в Санкт-Петербурге
Рамзан Кадыров с чемпионским поясом и Хамзат Чимаев в аэропорту Грозного. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Рамзана Кадырова от 20.08.25, https://t.me/RKadyrov_95/5919.
17:58, 23 августа 2025
Дорогие подарки спортсменам показали оторванность Кадырова от нужд жителей Чечни
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Все блоги
Справочник
Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года

Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главный клан Кавказа - семья Кадырова

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Блогеры
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Фото
12:08, 19 января 2025
BERG...man Tbilisi
51
Двалишвили победил Нурмагомедова. Махачев превзошел Хабиба
Фото
09:17, 15 января 2025
BERG...man Tbilisi
23
Алаудинов о "когда-то друге, мужественном человеке" - Игоре Стрелкове
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Удаленная страница Маркова* на сайте "Единой России". Скриншот архивной копии по состоянию на 18.05 мск 22 августа https://archive.ph/X74mD
22 августа 2025, 21:20
"Единая Россия" удалила страницу Маркова* со своего сайта

Эвакуация тел погибших альпинистов. 21 августа 2025 г. Скриншот видео МЧС по Кабардино-Балкарской Республике
22 августа 2025, 12:54
Тела погибших в Кабардино-Балкарии альпинистов эвакуированы на вертолете

Обвиняемые по делу о захвате власти в Армении в зале суда. Ереван, 21 августа 2025 г. Скриншот видео https://news.am/rus/news/900340.html
21 августа 2025, 18:43
Суд продлил арест обвиняемым по делу о захвате власти в Армении

Жители Хутниба во время видеообращения. 20 августа 2025 г. Скриншот видео "Кавказского узла"
21 августа 2025, 15:45
Минимущество отреагировало на жалобы жителей Хутниба

Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Показать больше