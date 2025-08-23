×

21:45, 23 августа 2025

Патяева отпущена из полиции

Лена Патяева беседует с сотрудником полиции. Скриншот фото "Слово защите" от 23.08.25, https://t.me/endoflaw/1183.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики отпустили Лену Патяеву, задержанную на пикете с требованием наказать убийц Седы Сулеймановой, взяв с нее обязательство о явке.

Как писал "Кавказский узел", Лена Патяева спустя два года после того как силовики увезли в Чечню Седу Сулейманову, вышла сегодня на пикет в Санкт-Петербурге с требованием наказать убийц подруги. По данным источников, Сулейманова была убита и похоронена в Чечне еще в ноябре 2023 года, сообщили правозащитники. Спустя четыре часа после начала пикета  у моста Ахмата Кадырова ее задержали и доставили в отделение. 

Уроженка Чечни Седа Сулейманова в августе 2023 года была задержана в Санкт-Петербурге и против воли увезена к родственникам в Чечню. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого "убийства чести", говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

Лена Патяева отпущена из отдела полиции, с нее взяли обязательство о явке, , сообщил сегодня проект "Слово защите".

Лена Патяева провела около трех часов в отделе полиции. Ее долгое время не могли опросить в связи с атакой дрона по Санкт-Петербургу, сообщил проект "ОВД-Инфо Live"*.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о двух обезвреженных беспилотных летательных аппаратах — в Пушкинском и Красносельском районах города. Известно, что один из беспилотников упал вблизи ЖК «Огни Залива» на Ленинском проспекте, пишет РБК.

16 июня 2025 года стало известно, что МВД России объявило Сулейманову в розыск. Это свидетельствует скорее об имитации деятельности, так как при возбуждении уголовного дела все активные действия по розыску пропавшего проводятся на усмотрение следователя СК, указали правозащитники. Примечательно, что полицейские, задержавшие Патяеву после мартовского пикета в Грозном, назвали "семейным делом" судьбу Сулеймановой.

* внесен в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

