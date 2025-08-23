Патяева задержана на пикете в Санкт-Петербурге

Силовики доставили в отделение подругу Седы Сулеймановой Лену Патяеву, которая четыре часа стояла в одиночном пикете у моста Ахмата Кадырова.

Как писал "Кавказский узел", Лена Патяева спустя два года после того как силовики увезли в Чечню Седу Сулейманову, вышла на пикет в Санкт-Петербурге с требованием наказать убийц подруги. По данным источников, Сулейманова была убита и похоронена в Чечне еще в ноябре 2023 года, сообщили правозащитники.

Уроженка Чечни Седа Сулейманова в августе 2023 года была задержана в Санкт-Петербурге и против воли увезена к родственникам в Чечню. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого "убийства чести", говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

Подруга Седы Сулеймановой Лена Патяева после четырех часов одиночного пикета у моста Ахмата Кадырова в Санкт-Петербурге задержана силовиками. Приехавшая полиция заявила, что доставит Лену в отделение для дачи объяснении участковому по поводу похищения Седы, сообщил сегодня проект "Слово защите" в своем Telegram-канале.

Этот пикет стал шестым, который проводит Лена Патяева, на всех ее задерживали силовики, отметила Кризисная группа СК SOS*.

16 июня 2025 года стало известно, что МВД России объявило Сулейманову в розыск. Это свидетельствует скорее об имитации деятельности, так как при возбуждении уголовного дела все активные действия по розыску пропавшего проводятся на усмотрение следователя СК, указали правозащитники. Примечательно, что полицейские, задержавшие Патяеву после мартовского пикета в Грозном, назвали "семейным делом" судьбу Сулеймановой.