Следком переадресовал в Чечню обращения по делу Сулеймановой

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Следственный комитет перенаправил в Чечню несколько обращений людей, требующих взять на федеральный контроль расследование исчезновения Седы Сулеймановой в республике. Большинство обращений ведомство проигнорировало.

Как писал "Кавказский узел", 16 апреля "Кризисная группа СК SOS" (включена в реестр иностранных агентов) объявила о кампании по отправке обращений в СКР с требованием взять на контроль расследование исчезновения Седы Сулеймановой. К 13 июня председателю Следкома было направлено более 4000 онлайн-обращений с призывом взять расследование на контроль. К этой дате СКР не ответил ни на требования взять дело на федеральный контроль, ни на коллективное обращение, перенаправленное из администрации президента.

В апреле-мае группа поддержки Седы Сулеймановой провела сбор подписей под требованием к администрации президента обеспечить эффективное расследование. Кампания охватила более 20 городов. 13 мая активисты передали в администрацию президента более 5000 подписей в подписных листах и 2000 электронных подписей под обращением. Администрация президента переадресовала обращение в Генпрокуратуру и Следком.

Следком начал переадресовывать в Чечню обращения с требованием взять на федеральный контроль расследование дела Седы Сулеймановой, сообщила 22 июля в своем телеграм-канале "Кризисная группа СК SOS".

"Несколько человек из тысячи обратившихся в Следственный комитет уже получили ответы. В них СК России информирует, что обращение перенаправлено в СК по Чечне", - говорится в публикации.

В Чечне Седу не ищут, а дело не двигается с мертвой точки

При этом участники кампании в поддержку Сулеймановой просили взять дело на федеральный контроль "именно потому, что в Чечне Седу не ищут, а дело не двигается с мертвой точки уже год", подчеркнули правозащитники.

"То есть, СК России перенаправил просьбы забрать дело из Чечни обратно в Чечню. И при этом нам известно менее чем о десяти подобных ответах, в то время как тысячи других обращений просто игнорируются", - говорится в публикации.

Днем ранее, 21 июля, "Кризисная группа СК SOS" объявила о "дополнительной кампании" обращений в СКР. Правозащитники пояснили, что за несколько месяцев с момента начала отправки обращений "подавляющее большинство людей до сих пор не получили ответы", хотя 30 дней, в течение которых ведомство должно было ответить, "давно прошли".

Повторное обращение в СК направили уже 280 человек

Делимханов отказался помочь в поисках Седы Сулеймановой Депутат Госдумы Адам Делимханов ответил отказом на просьбу активистов инициировать проверку в связи с исчезновением уроженки Чечни Седы Сулеймановой.

"Запустили дополнительную кампанию. Если вы не получили ответ, вы можете отправить новое обращение с требованием предоставить ответ в установленные законом сроки. […] Повторное обращение в СК направили уже 280 человек. […] Видимо, в ведомстве надеются, что, если игнорировать проблему, то она исчезнет, а про дело Седы со временем забудут. Давайте покажем, что это не так, и что просто закрыть глаза на похищение и возможное убийство человека не получится", - говорится в сообщении.

Напомним, уроженка Чечни Седа Сулейманова в августе 2023 года была задержана в Санкт-Петербурге и против воли увезена к родственникам в Чечню. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого "убийства чести", говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

5 мая информация о похищении Седы Сулеймановой была направлена в рабочую группу ООН по насильственным исчезновениям. Это выведет дело Сулеймановой на международный уровень, анализ и рекомендации группы ООН станут напоминанием российским властям, пояснили правозащитники.

В апреле 2024 года стало известно, что Следком расследует исчезновение Седы Сулеймановой по статье об убийстве. Тогда же следователь в Чечне допросил подругу Сулеймановой Елену Патяеву. В январе 2025 года Патяева пожаловалась в Генпрокуратуру на бездействие следствия, заявив, что за 10 месяцев расследование не дало никаких результатов. 20 марта Патяева провела в Грозном пикет с плакатом: "Где Седа?". Полицейские задержали девушку, но не стали составлять протокол и отпустили, при этом назвали "семейным делом" судьбу Сулеймановой.

16 июня 2025 года стало известно, что МВД России объявило в розыск Седу Сулейманову. Появление карточки розыска в базе МВД свидетельствует скорее об имитации деятельности, так как при возбуждении уголовного дела все активные действия по розыску пропавшего проводятся на усмотрение следователя СК, указали правозащитники.