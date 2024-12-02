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12:54, 2 декабря 2024

Делимханов отказался помочь в поисках Седы Сулеймановой

Седа Сулейманова и Адам Делимханов. Коллаж "Кавказского узла". Фото: https://chechnya.gov.ru/ https://ru.wikipedia.org/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Депутат Госдумы Адам Делимханов ответил отказом на просьбу активистов инициировать проверку в связи с исчезновением уроженки Чечни Седы Сулеймановой.

Как писал "Кавказский узел", в апреле стало известно, что Следком расследует исчезновение Седы Сулеймановой по статье об убийстве. 26 апреля следователь в Чечне допросил подругу Сулеймановой Елену Патяеву. В июне Патяева заявила, что за три месяца после возбуждения дела следствие не пришло ни к каким выводам, а расследование саботируется.

Уроженка Чечни Седа Сулейманова была задержана в Санкт-Петербурге и увезена в Чечню в августе 2023 года. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого "убийства чести", говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

Соратник Рамзана Кадырова и депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов ответил отказом на просьбу активистов отреагировать на возможное убийство Седы Сулеймановой. Он сослался на то, что вопрос находится вне его компетенции, сообщает сегодня правозащитная организация "Кризисная группа СК SOS"*.

В августе группа активистов подала 446 обращений - по одному к каждому депутату Госдумы - и на подавляющее большинство обращений пока не получила ответа. При этом более 40 депутатов отказали в помощи из-за отсутствия полномочий, а некоторые отправили депутатские запросы в Следственный комитет, прокуратуру и уполномоченной по правам человека, говорится в публикации.

"При этом один из депутатов перенаправил обращение к Делимханову и объяснил, что вопрос относится к его избирательному округу", - указали правозащитники.

Авторы публикации напомнили, что ранее Адам Делимханов деятельно отреагировал на ситуацию с другой этнической чеченкой Лией Заурбековой, которая сбежала от родственников, пытавшихся насильно вернуть ее домой. "Тогда об отсутствии полномочий депутат не сообщал", - говорится в публикации.

Родственники 19-летней Лии Заурбековой, сбежавшей от семьи в Красногорске из-за постоянного давления, объявили ее в розыск и нашли в Москве. 16 мая они окружили отделение полиции, где находилась девушка, но полицейские пообещали правозащитникам и адвокату обеспечить безопасность Заурбековой. Сама девушка заявила в видеообращении, что опасается расправы со стороны родных. Адам Делимханов в тот день выразил уверенность, что в ближайшее время Заурбекову вернут родственникам. Он добавил, что участвует в деле Лии Заурбековой по прямому поручению Рамзана Кадырова. Позднее девушке удалось покинуть страну.

Фотокопия ответа от имени Адама Делимханова опубликована на сайте "Где Седа?", который поддерживают активисты, обеспокоенные исчезновением Сулеймановой. Документ, адресованный одной из этих активистов Варваре Кошелевой, датирован 25 сентября.

"Вопрос, изложенный в Вашем обращении, не относится к компетенции депутата Государственной Думы, осуществляющего свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством", - говорится в этом ответе на обращение от 26 августа. В публикации на сайте поясняется, что активисты требовали от каждого депутата Госдумы инициировать проверку в связи с исчезновением Сулеймановой.

Напомним, 18 октября подруга Сулеймановой Елена Патяева сообщила, что получила официальное письмо о том, что Следственный комитет переадресовал в чеченское управление ее просьбу взять на федеральный контроль дело Седы Сулеймановой или расследовать его в Санкт-Петербурге, где была задержана Сулейманова.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

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Автор: "Кавказский узел"

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