Заурбекову испугало обещание Делимханова вернуть ее в семью

17 мая 2024, 17:24

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Этническая чеченка Лия Заурбекова, покинувшая страну, попросила ее не искать и заявила, что опасается принудительного возвращения в семью, так как ее побег привлек внимание Адама Делимханова. Сбежать из семьи Заурбекову вынудило физическое и психологическое насилие в семье, подчеркнули правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", уроженка Чечни Лия Заурбекова, сбежавшая от родственников, покинула страну и находится в безопасности, сообщила сегодня ее адвокат. Ближайший соратник Рамзана Кадырова, депутат Госдумы Адам Делимханов 16 мая "выразил уверенность, что в ближайшее время ее (Заурбекову) вернут родственникам", сообщил министр Чечни по национальной политике Ахмед Дудаев. Сам Делимханов добавил, что действует в деле Лии Заурбековой по прямому поручению Рамзана Кадырова, а тот, кто ввел девушку в заблуждение, "понесет заслуженное наказание по всей строгости закона".

Родственники 19-летней этнической чеченки Лии Заурбековой, сбежавшей от семьи в Красногорске из-за постоянного давления, объявили ее в розыск и нашли в Москве. 16 мая они окружили отделение полиции, где находилась девушка, но полицейские пообещали правозащитникам и адвокату обеспечить безопасность Заурбековой. Сама Лия заявила в видеообращении, что опасается расправы со стороны родных. По информации правозащитной группы "Марем", девушка покинула отдел полиции вместе с адвокатом и отправилась в безопасное место. "Кавказский узел" подготовил видеоролик "Как Лия Заурбекова сбежала от семьи и кадыровцев".

Лия Заурбекова записала сегодня видео, в котором сообщила, что находится в безопасности. При этом она выразила опасения в связи с обещаниями депутата Госдумы Адама Делимханова вернуть ее в семью. "Я прошу меня не искать. Пугает, что к этому делу проявляет внимание Делимханов — очень боюсь, что меня будут искать, найдут и насильно вернут обратно. Прошу оставить меня в покое", — заявила девушка в коротком видео, которое опубликовал Telegram-канал Ксении Собчак "Кровавая барыня".

Правозащитная группа "Марем", комментируя видеозапись, отметила, что Лия совершеннолетняя девушка, которая ушла из дома по собственному желанию. "Ушла не из-за какой-то прихоти. Лия не могла больше терпеть насилие - физическое и психологическое, не могла оставаться там, где ее жизнь держали под постоянным контролем. Когда мы читаем заявления о том, что ей якобы ничего не угрожало, у нас возникает вопрос - а что же тогда делала толпа родственников Лии вчера у полицейского участка? Они приехали ей посочувствовать? Поэтому один из них взял с собой пистолет?" - говорится в Telegram-канале "Марем".

Правозащитники отметили, что доверяют девушкам, которые обращаются с жалобами на семейное насилие. "Мы верим девушкам. Если они просят о помощи - мы помогаем. Мы не сомневаемся в их словах. А вот словам родни, уверяющей, что все с их дочерьми и женами хорошо, доверяем с трудом. Потому что от хорошей семьи не бегут. В хорошей семье девушкам не грозят убийством!" - отмечается в сообщении.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, отмечается в справочном материале "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

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