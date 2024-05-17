Адвокат подтвердила отъезд Заурбековой из России

17 мая 2024, 11:31

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Уроженка Чечни Лия Заурбекова, сбежавшая от родственников, покинула страну и находится в безопасности, подтвердила ее адвокат информацию члена СПЧ об отъезде девушки из России.

Как писал "Кавказский узел", Лия Заурбекова, сбежавшая от родственников, вероятно, покинула Россию, сообщил сегодня член президентского Совета по правам человека и представитель ОНК Москвы Александр Ионов, который вечером 16 мая вместе с коллегами по ОНК побывал в отделе полиции, где находилась Лия. Заявляя об отъезде Заурбековой из страны, Ионов сослался на собственные данные, не уточнив конкретный источник информации.

Родственники 19-летней этнической чеченки Лии Заурбековой, сбежавшей от семьи в Красногорске из-за постоянного давления, объявили ее в розыск и нашли в Москве. 16 мая они окружили отделение полиции, где находилась девушка, но полицейские пообещали правозащитникам и адвокату обеспечить безопасность Заурбековой. Сама Лия заявила в видеообращении, что опасается расправы со стороны родных. По информации правозащитной группы "Марем", девушка покинула отдел полиции вместе с адвокатом и отправилась в безопасное место.

Информацию об отъезде Заурбековой из России сегодня подтвердила адвокат Наталия Тихонова в своем телеграм-канале "В праве с Тихоновой".

"Сейчас моя подзащитная Лия Заурбекова находится в безопасности и не в России. Другие подробности, в том числе места, пути, и прочие детали, мне неизвестны", - написала она.

Адвокат подчеркнула, что обязана сохранять адвокатскую тайну. "Я благодарна за поддержку всем волнующимся, СМИ, разным правозащитным организациям, а также членам ОНК и СПЧ, которые включились уже ночью. Большое вам человеческое и профессиональное спасибо. Но больше подробностей не будет, прошу отнестись с пониманием", - говорится в публикации.

Напомним, ближайший соратник Рамзана Кадырова, депутат Госдумы Адам Делимханов 16 мая "выразил уверенность, что в ближайшее время ее (Заурбекову) вернут родственникам", сообщил министр Чечни по национальной политике Ахмед Дудаев.

Сам Делимханов добавил, что действует в деле Лии Заурбековой по прямому поручению Рамзана Кадырова. "Что касается того человека, который непосредственно ввел в заблуждение девушку, то он понесет заслуженное наказание по всей строгости закона", - заявил он.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, отмечается в справочном материале "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

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